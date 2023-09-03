Россия выпустила 25 «Шахедов» по Одессе. 557-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Сегодня воскресенье, 3 сентября. Идет 557-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинский военный стреляет из миномета по российским позициям в районе Бахмута, Донецкая область. 2 сентября 2023.

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19:36 Один человек погиб в результате обстрела Херсона

Один человек погиб в результате воскресного обстрела Херсона российскими военными, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Еще четверо получили ранения.

Погибший — 35-летний мужчина, пострадавшие его 36-летняя жена и 9-летняя дочь. Травмы получил и еще один 37-летний местный житель.

По словам главы региона, российская армия также обстреляла микрорайон Корабел. С ранением предплечья в больницу был доставлен 77-летний местный житель.

19:22 Мэр Мелитополя: в селе Конские Раздоры произошел взрыв в кафе, где любят отдыхать российские офицеры

В оккупированном селе Конские Раздоры Пологовского района Запорожской области произошел взрыв в кафе, где любят отдыхать российские офицеры, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, взорвались снаряды, хранившиеся в том же здании. Взрывы продолжались более полутора часов, отметил Иван Федоров.

Он добавил, что повреждения получили два КамАЗа российских военных и «техника коллаборантов».

18:43 Спортсменов из России и Беларуси не допустят до Азиатских игр

Международный олимпийский комитет принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов до Азиатских игр, которые начнутся 23 сентября. Эти соревнования позволяют квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх 2023 года прорабатывалась, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», – заявили в МОК.

Ранее Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Беларуси выступить на Азиатских играх. Однако для этого ОСА требовалось разрешение МОК – и там его не выдали.

18:28

17:45 Молдова осудила российский удар по Дунаю

Президент Молдовы Майя Санду осудила удар российских войск по портовой инфраструктуре в районе Одессы, в том числе на реке Дунай.

«Я решительно осуждаю жестокое нападение России на портовую инфраструктуру в Одесской области. Россия должна понести ответственность за каждый разрушенный объект инфраструктуры. Мои мысли со всеми пострадавшими. Молдова твердо поддерживает Украину», – написала она в соцсети X (бывший Твиттер).

I strongly condemn Russia's brutal attack on port infrastructure in Odesa region. Russia must be held accountable for every piece of infrastructure destroyed. My thoughts are with all those affected. Moldova stands firmly with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) September 3, 2023

17:28 Резников: с начала войны Украина получила от союзников помощь в размере $100 млрд

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от союзников помощь на сумму $100 млрд, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

По его словам, $60 млрд из них Киеву предоставил Вашингтон.

16:41 В Госдуме заявили о планах набрать 400 тысяч контрактников до конца года

Члены комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев и Виктор Соболев заявили, что в России планируется набрать более 400 тысяч военнослужащих по контракту до конца года.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января этого года на службу по контракту были приняты порядка 280 тысяч человек. Виктор Соболев назвал эту цифру недостаточной.

«Надо четыреста, всего, двадцать одну тысячу, к концу года. Обусловлено тем, что спланировано нашим генеральным штабом — создание новых объединений, соединений, частей, – заявил Виктор Соболев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». – Такое определено количество, чтобы не было никаких мобилизаций больше, к которым мы не совсем готовы».

Ранее на уходящей неделе такую же цифру называл другой член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. Да, сегодня идет война. И люди идут. Во всяком случае, наш [Забайкальский] край свою задачу в этом вопросе выполняет. О какой мобилизации мы говорим?», – сказал он в эфире телеканала «Забайкалье».

16:12 Резников: истребители F-16 поступят на вооружение ВСУ весной 2024 года

Поставленные западными союзниками истребители F-16 поступят на вооружение ВСУ весной 2024 года, считает министр обороны Украины Алексей Резников.

«Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду — уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые вызвались обучать, есть, и даже уже есть страны, которые вызвались передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры», – цитирует министра «РБК-Украина».

15:50 Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном

Президент Украины сообщил в своем Telegram-канале, что созвонился по телефону со своим французским коллегой. Во время «обстоятельного и конкретного разговора» главы двух государств обсудили ситуацию на поле боя, оборонную помощь, «конкретику» по безопасности в Черном море и «зерновой коридор».

Макрон и Зеленский поговорили и о подготовке к Глобальному саммиту мира. Роль Франции в реализации украинской «Формулы мира» Зеленский охарактеризовал как лидерскую и выразил надежду, что к ней присоединится «как можно больше стран мира», включая государства «глобального Юга». Стало известно, что Франция примет участие в украинском Форуме оборонных индустрий, подготовка к которому сейчас идет.

15:40 Заключенный под стражу бизнесмен Коломойский лишен украинского гражданства

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого вчера заключили под стражу на два месяца в связи с подозрением в мошенничестве и отмывании денег, судя по всему, лишен гражданства Украины. К такому выводу пришел «Инсайдер UA», изучив документы. Коломойский проходит по делу как гражданин Израиля и Кипра.

15:14 «Беларускі Гаюн»: совместные учения РФ и Беларуси продлены минимум до 11 cентября. Военные полигоны активно функционируют

Совместные военные учения России и Беларуси должны были закончится 4 сентября. Однако, по данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», они продлены еще как минимум на неделю — до 11 сентября. Учения РБ и РФ начались через два месяца после полномасштабного российского вторжения в Украину, 29 апреля 2022 года. По подсчетам «Беларуского Гаюна», их продлевали уже на 71 неделю.

В течение текущих выходных, военные полигоны «Доманово», «Гожский» и «Обуз-Лесновский» работают без перерыва. Об этом говорят данные, зафиксированные группой «Беларускі Гаюн». Некоторые военные подразделения Беларуси отправляются на территорию России для прохождения учений. В частности, как выяснил «Беларускі Гаюн», беларуские военные 120-й бригады отправились на на авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области для прохождения курса боевой подготовки с российскими инструкторами. Там находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ.

Drills of the Belarusian and Russian Armed Forces in Belarus are extended till at least September 11.

September 2-3 are days off, but the Damanava, Hozhski, and Obuz-Liasnouski training grounds work with no days off.



The extension of drills at the Belarusian training grounds… pic.twitter.com/onvr26gh1q — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) September 3, 2023

14:55 ISW: ВСУ продвигаются на западе Донецкой и Запорожской областей и в районе Бахмута

Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке сообщает: что за минувшие сутки ВСУ «по некоторым данным, продвинулись вперед» на западе Запорожской области. Некоторые российские источники ISW утверждают, что об ухудшении ситуации для российских войск на этом участке рапортуют российские офицеры 58-й общевойсковой армии.

Кроме того, как пишет ISW, ВСУ накануне продвинулись еще на двух направлениях: в районе Бахмута и на западе Донецкой области.

Тем временем, по данным ISW, российские войска продолжили наступательные действия вдоль линии Купянск—Сватово—Кременная, в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка—Донецк, на западе Запорожской области «​​​​продвинулись на некоторых участках».

В оккупированной Донецкой области сформированы подразделения Росгвардии, которые по данным источников ISW, активны как на фронте, так и в тылу. На оккупированных украинских территориях продолжаются региональные «выборы», организованные ​​​​российскими властями.

NEW: Ukrainian forces continued counteroffensive operations in western #Zaporizhia Oblast and reportedly advanced on September 2. Ukrainian forces also reportedly advanced near #Bakhmut & in western #Donetsk Oblast.



Latest on #Ukraine w/ @criticalthreats: https://t.co/TqmZQlp70i pic.twitter.com/j0J0IHIuWS — ISW (@TheStudyofWar) September 2, 2023

14:27 Россия сбросила четыре авиабомбы на село Бургунка в Херсонской области

Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Толоконников сообщил о российской атаке на село Бургунка в эфире телемарафона «Единые новости». По его словам, на населенный пункт российская армия сбросила четыре авиабомбы. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.

13:50 «Уважаемый Владимир Владимирович...»: жены и матери мобилизованных из Бурятии попросили Путина найти их пропавших без вести в Украине родственников — «7х7»

Издание «7х7» сообщило, что жены и матери мобилизованных российских военнослужащих из Бурятии записали видеобращение Владимиру Путину с просьбой найти их родственников, которые пропали без вести после попадания под артиллерийский обстрел в Украине 5 июня текущего года. Речь идет о более 35 мобилизованных из воинской части №69647 37-ой бригады города Кяхты.

Их родственники не смогли связаться ни с одним из мобилизованных после 5 июня. Несмотря на направленные официальные запросы в Министерство обороны РФ и другие ведомства, ответов они не получили. «Мы вынуждены самостоятельно разыскивать своих родных по госпиталям, а также просматривать тысячи видео и фотографии погибших солдат в украинских пабликах. Искать тела родных в моргах Ростова, Донецка, Луганска», — говорится в обращении. Теперь они просят Путина посодействовать в поиске их родных.

13:18 Россия устанавливает боновые заграждения в Черном море для противодействия украинским наводным дронам — Военный медиацентр

Военный медиацентр сообщает, что для укрепления в районе Крыма помимо совершенствования оборонительных рубежей и позиций Россия продолжает устанавливать боновые заграждения, то есть механические плавучие препятствия, в акватории Черного моря для противодействия украинским наводным дронам.

12:56 Над Белгородской областью сбит беспилотник. Поселок Уразово подвергся обстрелу

Поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области подвергся обстрелу сегодня утром, по данным губернатора Вячеслава Гладкова. Пострадавших нет, повреждено четыре частных домовладения и один автомобиль.

Позже, около 12:30 по местному времени, Минобороны РФ заявило о сбитии беспилотника над Белгородской областью. Информацию подтвердил губернатор.

12:21 В Минобороны РФ объяснили, что целью ударов по Одесской области были хранилища топлива, используемого для снабжения ВСУ

Минобороны РФ подтвердило факт российских ударов беспилотниками по Одесской области и уточнило, что их целью являлось хранилище топлива, «используемого для снабжения военной техники ВСУ».

12:00 Дмитрий Медведев заявил, что Япония «все больше втягивается в конфронтацию» с РФ и назвал число российских контрактников с начала текущего года

Сегодня замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск (*сейчас там уже вечер сегодняшнего дня) для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Медведев успел сделать ряд враждебных заявлении в адрес Японии, уточнив в частности, что страна «все больше втягивается в конфронтацию с Россией, оказывая военную поддержку Украине». Замглавы Совбеза РФ обвинил Японию в «преклонении перед США», «предании забвению трагедии Хиросимы и Нагасаки» и взятии курса на «новую милитаризацию страны».

Относительно Курильских островов, которые являются спорной территорией между РФ и Японий, Медведев заявил, что российские власти «волнуют только чувства нашего [российского] населения, и они должны об этом помнить».

Кроме того Медведев посетил военкомат в Южно-Сахалинске и заявил, что с начала 2023 года на службу по контракту в ВС РФ были приняты около 280 тысяч человек, часть из которых пребывала в запасе, а часть являлась добровольцами.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил военкомат в Южно-Сахалинске. 3 сентября, 2023. via REUTERS - SPUTNIK

11:33 В Петербурге продолжается тушение ангара нефтебазы — ТАСС

Пожару на нефтебазе «Ручьи» на на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге присвоили второй ранг сложности, как сообщает ТАСС со ссылкой на городской ГУ МЧС. Горит ангар площадью 800 кв. метров. Причины пожара пока неизвестны.

Тушением занимаются 60 пожарных и спасателей и 12 единиц техники МЧС.

11:27 Двое сотрудников порта пострадали от ночной российской атаки по портам Одесской области — глава ОВА

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ночная российская атака беспилотников по югу области длилась на протяжении 3,5 часов. Целью ударов была гражданская и припортовая инфрастуктура. Двое сотрудников порта ранены и госпитализированы.

11:15 Россия обстреляла из артиллерии детский сад в Херсонской области — местные власти

По данным ОВА Херсонской области, накануне российские военные обстреляли из реактивной артиллерии детский сад в Белозерке. В здании повреждена крыша и выбито около десяти окон.

10:48 ASTRA: в Санкт-Петербурге загорелась нефтебаза «Ручьи»

По данным МЧС Петербурга, которые приводит ASTRA, на нефтебазе «Ручьи» загорелся ангар площадью 80 на 10 метров. Местные жители слышали звуки взрывов. Данных о пострадавших пока нет.

10:25 Британская разведка: Кремль рассматривает 6 млн мигрантов из Средней Азии как потенциальных солдат

Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке предположило, что российские власти хотят избежать «дальнейших непопулярных мер по мобилизации населения в преддверии президентских выборов 2024 года». Однако потребности в наборе военнослужащих для войны в Украине остаются.

Поэтому Кремль, вероятно, всерьез рассматривает не менее 6 миллионов проживающих в стране мигрантов из Средней Азии как потенциальных солдат. За участие в боевых действиях им обещают ускоренное получение российского гражданства и высокую зарплату.

Британская разведка подчеркивает, что объявления о наборе контрактников обнаруживают не только в самой России, но и в странах, откуда мигранты обычно приезжают в РФ. В частности, в Армении и Казахстане появились онлайн объявления, обещающие взнос в размере 495 000 рублей (то есть около 5140 $) и заработную плату от 190 000 рублей (около 1973 $). В Костанайской области на севере Казахстана, по данным британского ведомства, проводились вербовочные мероприятия с привлечением этнического русского населения.

Мигрантов из Узбекистана задействуют в строительстве зданий в оккупированном Мариуполе. По данным британской разведки, по прибытии в город у них забирали паспорта и принуждали вступить в ряды российской армии.

09:45 Россия обстреляла жилой район в Днепропетровской области из артиллерии и «Градов»

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что сегодня утром по Никопольскому району Днепропетровской области Россия выпустила более 30 снарядов. Обстрелы велись из тяжелой артиллерии и «Градов».

Повреждено пять многоэтажных домов, один инфраструктурный объект и четыре автомобиля.

09:30 Более 40 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы. Причины неизвестны

По подсчетам «Редакции», в московских аэропортах отменили или задержали более 40 рейсов. Последнее время такие отмены были связаны с атаками беспилотников. Причину сегодняшних изменений в расписании власти пока не называют. Это может быть вызвано погодными условиями.

09:15 Экстренные службы Одессы тушат пожары после ночных обстрелов — МВД Украины

09:05 Россия выпустила 25 «Шахедов» по Одессе. 22 дрона сбито — Воздушные силы ВСУ

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия совершила несколько атак беспилотниками по Одессе. 25 ударных дронов «Шахед 136/131» запущены с южного и юго-восточного направления: с мыс Чауда в оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.

Целью удара являлись южные районы Одесской области, включая дунайский порт Рени, где хранится украинское зерно. Воздушные силы ВСУ сбили 22 дрона из 25.

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