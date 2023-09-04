Военный аналитик Александр Коваленко об отставке министра обороны Украины и ближайших перспективах украинского наступления

КОММЕНТАРИЙ

Министр обороны Украины Алексей Резников официально подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Фото документа Резников опубликовал в социальных сетях, сопроводив его подписью: «Было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев — в самый тяжелый период в новейшей истории Украины». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что «министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». О том, что означает отставка Алексея Резникова, а также о том как продвигается наступление вооруженных сил Украины, Русская служба RFI поговорила с Александром Коваленко, ведущим экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука.

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RFI: Отставка Резникова не стала неожиданной, о ней говорили как минимум полгода. Что произошло сейчас и почему заявление теперь уже бывшего министра обороны было удовлетворено?

Александр Коваленко: Кампания по дискредитации Алексея Резникова и министерства обороны началась еще с конца 2022 года. В основном она велась посредством манипуляции данными. Причем важно понимать, что, конечно же, не вся информация, которую предоставляет министерство обороны, является открытой, часть из нее секретная. И, скажем так, те силы, которые направили свои ресурсы на дискредитацию министра обороны и министерства в целом, использовали именно ту информацию, которая относилась к разряду секретной и которую министерство обороны ни в коем разе не могло бы предоставлять для анализа, по крайней мере, в период ведения войны.

Систематически такие удары наносились по позициям, в которых можно было увидеть какую-либо ситуативную ошибку, которую само же министерство обороны исправляло. Например, скандал с яйцами, который произошел в конце прошлого года. Если его разобрать не на эмоциях, а с точки зрения здравого смысла, там, по сути, ничего нет. Но это было представлено так, что якобы министерство обороны закупало яйца по 17 гривен за штуку. Хотя в действительности, если просматривать документы, речь шла о стоимости 17 гривен за 100 граммов. То есть в документации была системная ошибка, которую исправили еще в декабре 2022-го года, и тот, кто допустил эту ошибку — руководитель департамента, был отстранен от должности. Но эту ошибку мусолили еще более чем полгода. Хотя опять-таки эта история «выстрелила», когда уже все было исправлено. Аналогичная ситуация была с ценой на закупки зимних курток для ВСУ.

Все это показывает, что шел процесс системных ударов по министерству обороны, и, как ни печально, использовали для этого журналистов.

Итог вполне ожидаемый — накопленный негатив, оправданный или неоправданный, привел к отставке Резникова. Она действительно была ожидаемой, вопрос состоял лишь в том, когда это произойдет.

3 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что пост министра обороны вместо Резникова будет занимать Рустем Умеров, возглавлявший Фонд госимущества Украины. Что еще можно сказать об Умерове?

Он крымский татарин, коренной крымчанин, занимался вопросами в том числе и крымских татар. Умеров в прошлом депутат от партии «Голос», в 2022 году он входил в состав украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией и участвовал в переговорном процессе по обмену пленными. Он также известен как меценат.

В Украине министр обороны — гражданское лицо. Какова нагрузка на человека, который занимает эту должность во время войны?

Министр обороны — это менеджер, его основная функция договариваться максимально эффективно и выгодно. У него есть советники — люди, которые имеют военный опыт, и вся остальная составляющая, то есть необходимая номенклатура, необходимые средства, это уже задача окружения министра обороны.

Прогресс в поставке западных вооружений за полтора года войны очевиден. И, наверняка, в этом есть в том числе и заслуга экс-министра Резникова. Изменит ли назначение нового министра номенклатуру тех вооружений, которые сейчас поставляются и будут поставлены вооруженным силам Украины?

Я думаю, что нет, поскольку все те позиции, которые требовались, они действительно важны и нужны, как сейчас, так и в перспективе. Поэтому я не думаю, что общая номенклатура как-то изменится. Возможно, появятся какие -то новые позиции. Но в целом все, что на сегодняшний день передавалось, передается, и то, что запрашивали, — это как раз необходимая номенклатура.

Бригадный генерал Александр Тарнавский, который возглавляет подразделения Сил обороны Украины на южном направлении подтвердил изданию The Guardian, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге.

Первая линия обороны была прорвана еще где-то недели две назад, когда передовые подразделения вооруженных сил Украины вышли между Работино и Вербовым в направлении Очеретуватого на первый рубеж линии обороны. Возможно, речь идет о первом рубеже основной линии обороны, поскольку там три рубежа, которые нужно будет проходить, и они разделены так называемыми надолбами «зубами дракона». Но в целом мы видим, что первый рубеж прорвали. Можно сказать, что уже ведутся бои в районе второй линии обороны.

Каких результатов можно ждать от украинского наступления в ближайшее время?

Судя по развитию событий, в сентябре мы выходим на Токмак.

Помимо того, что Токмак является логистическим и транспортным узлом, это еще и город, который находится, по сути, уже на границе второй и третьей линии обороны. И далее все будет зависеть от поведения россиян, будут ли они обороняться до последнего солдата.

Поскольку украинским войскам не составит труда взять Токмак в оперативное окружение, тот российский гарнизон, который находится в городе, либо будет уничтожен, либо там будут раненые и пленные. Другого формата у них попросту нет, но это нас затормозит. Поэтому все зависит от того, как будет вести себя российское командование, если они все-таки будут ценить жизнь своих солдат, то, конечно же, выведут их из города. Если Токмак будет освобожден без задержек, то вполне вероятно, что в ноябре мы можем выйти на Мелитополь. Как будет развиваться ситуация уже с самим Мелитополем, здесь я ничего прогнозировать не могу. А вот в том, что до конца сентября мы выходим на Токмак, в этом я уверен.

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