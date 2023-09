Министр обороны Резников подал в отставку. 558-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

Онлайн

Понедельник, 4 сентября - 558-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Время указано по Парижу (CET — среднеевропейское время).

17:08 Соглашение по зерновым: Турция выступает против «альтернатив»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что выступает против «альтернатив» соглашению об экспорте украинского зерна по Черному морю, из которого Москва вышла в июле, и сообщил, что готовит «предложения» по реанимации соглашения.

«Альтернативные предложения, стоящие на повестке дня, не могут предложить устойчивую и безопасную модель, основанную на сотрудничестве сторон, как Черноморская инициатива», — заявил президент Турции в Сочи после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава турецкого государства добавил, что Турция готовит «новый пакет предложений в консультации с ООН», чтобы реанимировать соглашение, имеющее решающее значение для глобальных поставок продовольствия.

Владимир Путин в очередной раз заявил, что готов возобновить работу по зерновому соглашению при условии выполнения его требований.

Россия утверждает, что экспорт ее собственной сельскохозяйственной продукции и удобрений на международный рынок затруднен из-за западных санкций.

США и Европейский союз неоднократно напоминали, что продовольствие не подвергается санкционным ограничениям. Кроме того, США и ЕС еще в 2022 году выпустили ряд регламентирующих документов, связанных с выполнением российской части соглашения и вывели из-под санкций сделки с продовольствием в более чем 5-ти российских банках.

16:58 Путин подписал указ об изменении возраста отсрочки от срочной службы для IT-специалистов

Согласно указу, который вступит в силу 1 января 2024 года, право на неё будут иметь мужчины с 18 до 30 лет (на этот момент это 27 лет).

Путин подписал указ об изменении возраста отсрочки от срочной службы для IT-специалистов, 4 мая 2023 года © Портал правовой информации

16:45 Брянская область: обстрелы и атаки беспилотников, жительница села получила легкое ранение

По сообщениям губернатора области Александра Богомаза, в течение дня обстрелам подверглись село Подывотье Севского района, пострадавших нет.

«В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение», — написал глава области в своем телеграм-канале.

Позднее, губернатор сообщил об обстреле села Зерново Суземского района, в ходе которого одна жительница села получила легкое ранение. Поврежден жилой дом.

Также, на область было совершено две на этот момент атаки беспилотниками, которые, по словам губернатора Александра Богомаза, были «подавлены силами РЭБ» (радио-электронной борьбы).

БПЛА атаковали Клинцовскую ТЭЦ и Выгоничский район, других подробностей Богомаз не приводит.

16:32 Ганна Маляр: Украина продвигается в контрнаступлении на юге и востоке страны

В понедельник Украина заявила о восстановлении контроля над новыми территориями на восточном фронте и об успехах в контрнаступлении против российских войск на юге страны.

Заместитель министра обороны Ганна Маляр заявила, что ВСУ отвоевали около 3 км² территории вокруг Бахмута (восток Украины), которая была оккупирована российскими войсками с мая.

Она также сообщила об «успехах» в районе сел Новоданиловка и Новопрокоповка на юге Запорожской области, но не привела подробностей.

По словам замминистра, с начала контрнаступления в июне Украина восстановила контроль над примерно 47 км² своей территории под Бахмутом.

16:27 Военный аналитик Александр Коваленко об отставке министра обороны Украины и ближайших перспективах украинского наступления

Министр обороны Украины Алексей Резников официально подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Фото документа Резников опубликовал в социальных сетях, сопроводив его подписью: «Было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев — в самый тяжелый период в новейшей истории Украины». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что «министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». О том, что означает отставка Алексея Резникова, а также о том как продвигается наступление вооруженных сил Украины, Русская служба RFI поговорила с Александром Коваленко, ведущим экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука.

читать интревью

16:20 Эрдоган в Сочи пообещал «важное послание миру» по итогам встречи с Путиным

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана. Ее долго планировали и откладывали — в том числе, из-за вероятных опасений российского президента, который в итоге отказался приезжать в Турцию (как ожидал Эрдоган). Перед встречей появлялись «утечки» из разных источников о том, что турецкий президент, во-первых, намерен вернуть Москву в «зерновую сделку», во-вторых, договориться об обмене пленными между РФ и Украиной, в-третьих, чуть ли не надеялся «уговорить» развязавшего войну Путина начать мирные переговоры («идея» изначально утопичная с учетом того, что российский «завоеватель» не демонстрирует никакого желания уходить с оккупированных украинских территорий, а продолжающая свое контрнаступление Украина не намерена их уступать). О том, как проходят переговоры — в материале RFI.

читать в материале RFI

16:13 «Споткнулся о старую мину — коррупцию»: СМИ об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников подал 4 сентября заявление об отставке. Накануне вечером об уходе министра сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он предложил на пост министра обороны кандидатуру Рустема Умерова, бизнесмена крымскотатарского происхождения, руководителя Фонда госимущества Украины и участвовавшего в разработке зерновой сделки. Сам Резников может стать послом Украины в Великобритании. Международные СМИ комментируют эту ключевую перестановку в руководстве Украины в разгар контрнаступления.

ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ

15:55 Комиссия ООН пока не признала войну в Украине Геноцидом

Как сообщил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе, выступая на пресс-конференции в Киеве, «на данном этапе» в организации «все еще не пришли к выводу, что (в стране) происходит геноцид».

Слова Мёсе приводит «Радио Свобода». Ранее в марте 2023 года комиссия также заявила, что пока не находит достаточных доказательств геноцида в Украине.

«Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть «потребность» уничтожить определенную группу. И такое уничтожение согласно Конвенции должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия , которые подтверждены судебной практикой», — сказал чиновник.

При этом политик Мёсе добавил, что в российских медиа были «определенные заявления», которые могли свидетельствовать о подстрекательстве к геноциду.

Напомним, представители украинских властей неоднократно квалифицировали военные преступления, совершенные российскими солдатами, офицерами и наемниками, как геноцид. На международном уровне такое определение политиками используется редко.

В апреле 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон отказался назвать войну России против Украины «геноцидом».

15:30 Агентство: на речь Владимира Путина в «Разговорах о важном» выделили 15% времени

15:00 На Красной площади задержали активистку, вышедшую с одиночным пикетом

Как сообщает ОВД-Инфо, Алена Кожевникова вышла на площадь, завернувшись в украинский флаг. Об этом изданию рассказала сама Кожевникова.

Девушку отвезли в отделение полиции по району Китай-город, но после отпустили, составив протоколы по статьям о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.

14:40 Изъятую во время обыска амуницию на сумму 2,9 миллиона гривен передали ВСУ

Как сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, в ходе обысков в магазинах на территории Черкасской и Николаевской областей были изъяты каски, оптические прицелы, тепловизоры и бронежилеты. По данным правоохранителей, их могли ввести в Украину без документов и уплаты налогов.

Детали того, как именно вооружение попало на территорию Украины, не публикуются.

Суд постановил, что имущество должно быть передано Вооруженным силам Украины - теперь эти товары получила одна из воинских частей.

Ранее в августе украинские СМИ сообщили об уголовном деле в отношении бизнесменов, которые хотели продать партию танковых двигателей Министерству обороны втрое дороже ее реальной стоимости. Речь шла о представителях одного из украинских предприятий - какого, также не сообщается. Тогда изъяты и переданы ВСУ были 90 двигателей к бронемашинам и танкам, в том числе к Т-72.

13:20 МИД Украины заявил об ударе российских дронов по территории Румынии. Бухарест это отрицает

Сегодня утром представитель МИД Украины Олег Николенко объявил со ссылкой на пограничную службу, что на территории Румынии взорвались российские дроны «Шахед». Это произошло в рамках массивной ночной атаки по территории Украины.

«Это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО», — заявил политик, призвав страны-партнеры Украины ускорить обеспечение Киева новыми системами ПВО и боевой авиацией.

Николенко в социальной сети Facebook также опубликовал фотографию взрыва, которая, как следует из контекста, была снята в районе порта Измаил в Одесской области. Он расположен на реке Дунай, на другом берегу которой начинается территория Румынии.

В Румынии после днем заявили, что следили за атаками российских дронов, но те не представляли прямых угроз национальной территории страны. Взрывы на территории Румынии там отрицают.

13:00 Одна из главных тем встречи Путина и Эрдогана в Сочи - зерновая сделка. По мнению эксперта, для российского президента она - рычаг для давления в диалоге с Турцией

По всей вероятности, с точки зрения имиджа, очередное продление вредило Кремлю достаточно сильно, хотя, казалось бы, что может еще повредить имиджу Кремля, но, тем не менее, там довольно болезненно воспринимают всю эту историю. Поэтому это четвертое (последнее) продление с абсолютно невыполнимыми условиями выглядело для Путина, во-первых, неприемлемым, во-вторых, невозможным. Также, мне кажется, что у Путина появилась некоторая возможность хотя бы частично заместить «турецкий транзит», может быть, китайским, может быть, еще чем-то. И это значит, что «рычаг», который был у Эрдогана в отношении Путина, немного ослаб, что позволило российскому лидеру совершить такой маневр. Если в первый год войны Турция стала важным логистическим хабом для России, в том числе важным партнером для российских компаний в части логистики (Почта России и Почта Турции — партнеры, и грузооборот этот достаточно велик), то, видимо, сейчас это изменилось. И, мне кажется, что как только появились другие возможности, которых не было в первый год войны, это позволило Путину стать менее внимательным к просьбам коллеги Эрдогана по управлению сделкой, - считает научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине Александра Прокопенко

Подробнее - в полной версии интервью RFI

12:05 Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл на переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным в Сочи

11:45 Российские СМИ рассказали об избиении вернувшегося из Украины наемника «ЧВК Вагнера» в Батайске

Как сообщает портал 161.ru, в Батайске в Ростовской области произошел конфликт с участием наемника «ЧВК Вагнера», вернувшегося из Украины и принимавшего участие в российском вторжении. Вячеслав К. поспорил с неизвестным мужчиной в парке, после чего в него выстрелили 12 раз из травматического пистолета.

Затем, по данным телеграм-канала «Осторожно, новости», после ссоры к Вячеславу К. Из соседнего кафе подбежали 10-20 человек, избили его и выстрелили в упор. Бывшего наемника госпитализировали в тяжелом состоянии.

Губернатор Ростовской области сообщил о возбужденном уголовном деле (как уточнили в МВД, по статье «Хулиганство»).

11:00 Financial Times: доля Китая в российском банковском секторе выросла в четыре раза с начала войны

Как утверждает газета Financial Times со ссылкой на исследование, основные кредиторы из Китая - это банки Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China и другие - нарастили объем своих вложений в российские предприятия с 2,2 до почти 10 миллиардов долларов. В это время австрийский Raiffeisen Bank увеличил объем своих активов в стране примерно на сорок процентов до 29,2 миллиардов долларов.

Увеличение доли Китая на российском банковском рынке связано с санкциями и уходом западных компаний из России. Кроме того, в Пекине стремятся увеличить роль юаня в мировой торговле. Объем торговли между Россией и Китаем в юанях по итогам 2022 года достиг рекордных показателей и составил эквивалент 185 миллиардов долларов.

10:20 Президент ЮАР: расследование не нашло доказательств поставок оружия Москве

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса заявил: расследование не выявило доказательств того, что российское грузовое судно Lady R загрузило в ЮАР оружие, предназначенное для Москвы. Ранее с соответствующими обвинениями выступил посол США в ЮАР.

«Как установила группа экспертов, нет никаких доказательств, подтверждающих перевозку оружия для России из Южной Африки », - сказал Рамафоса, слова которого приводит Reuters.

Он уточнил, что разрешения на экспорт оружия выдано не было, а судно Lady R пришвартовалось в порту недалеко от Кейптауна, чтобы доставить оборудование для ЮАР. Эту технику заказала компания ЮАР по закупкам вооружений.

Сирил Рамафоса объявил, что не может рассказать детали о выгруженном оборудовании, так как это поставило бы под угрозы «жизни южноафриканских солдат» и важные военные операции.

Напомним, ранее посол США в ЮАР Рубен Бригетти заявил, что в 2022 году на борт российского судна Lady R недалеко от Кейптауна загрузили оружие, предназначенное для Москвы.

09:55 Россия атаковала беспилотниками Одесскую и Днепропетровскую области Украины

Как сообщили в оперативном командовании «Юг», в ходе атаки по югу Одесской области, которая длилась более трех часов, ПВО сбили 18 беспилотников. Повреждены складские и технические здания.

Власти Украины рассказали о пожарах на гражданских объектах из-за падения обломков дронов. Информации о погибших и пострадавших нет.

Во время атаки по Днепропетровской области силы ПВО Украины сбили шесть беспилотников. Сообщается о пожаре на объекте инфраструктуры.

ВСУ уточнили, что зафиксировали пуски 32 дронов «Шахед» из Крыма и с территории России. 23 из них были сбиты.

09:20 Министр обороны Украины Алексей Резников подал заявление об отставке в Верховную раду

Об этом сам политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!», — написал он.

В своем заявлении Алексей Резников напомнил о тех задачах, которые он достиг в ходе первых 550 дней войны России против Украины. Он упомянул сопротивление украинского народа, саммит НАТО и изначальный отказ — а после согласие — стран Запада предоставить Украине самолеты.

Слухи о возможной отставке Резникова ходили в Украине последние месяцы. Напомним, накануне вечером в видеообращении Владимир Зеленский объявил, что заменит министра обороны Резникова на Рустема Умерова.

«Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал Зеленский.

