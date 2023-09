«Споткнулся о старую мину — коррупцию»: СМИ об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова

Обзор

Министр обороны Украины Алексей Резников подал 4 сентября заявление об отставке. Накануне вечером об уходе министра сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он предложил на пост министра обороны кандидатуру Рустема Умерова, бизнесмена крымскотатарского происхождения, руководителя Фонда госимущества Украины и участвовавшего в разработке зерновой сделки. Сам Резников может стать послом Украины в Великобритании. Международные СМИ комментируют эту ключевую перестановку в руководстве Украины в разгар контрнаступления.

Реклама Читать далее

Судьба Алексея Резникова в последние недели была в Украине «предметом все более частых спекуляций», пишет в понедельник американская The New York Times. Издание подчеркивает: уход Резникова с поста министра обороны — это самая крупная перестановка в правительстве Украины с начала полномасштабного вторжения России в страну. Такого же мнения придерживаетcя британская The Guardian.

Решение об отставке Алексея Резникова было принято на фоне борьбы с коррупцией, которую ведет президент Зеленский, пишет The Guardian: «Киев подал заявку на вступление в ЕС, и общество стало крайне чувствительным к коррупции, поскольку война продолжается и конца ей не видно».

При этом, отмечает The New York Times, Алексей Резников покидает свой пост в момент, когда Украина ведет масштабное контрнаступление, постепенно отвоевывая территории на юге и востоке страны.

Сотрудник офиса президента Зеленского, не имеющий права «публично говорить об увольнении» Резникова, в интервью изданию объясняет перестановки в министерстве обороны несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшейся войны Украине потребуется новое военное руководство, критика со стороны украинского гражданского общества и СМИ на фоне коррупционных скандалов, а также просьбы самого Резникова об отставке.

«Вечером в воскресенье, 3 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников споткнулся о старую украинскую мину — коррупцию», — комментирует отставку министра французская Le Monde.

В последние две недели репутация министра была окончательно подмочена очередным коррупционным скандалом вокруг закупок зимней одежды для военнослужащих, пишет газета. Кроме того, также напоминает автор текста, в этом году в министерстве случилась целая серия скандалов, связанных, в частности, с контрактами на поставки боеприпасов, продуктов питания и медицинского оборудования. «Алексей Резников не был непосредственно замешан в незаконном обогащении, но его постоянные опровержения, направленные на защиту своих подчиненных, становились все более непопулярными», — отмечает издание.

Le Monde называет Резникова, адвоката по профессии, человеком с «прекрасным характером» и «сильными коммуникационными навыками, позволявшими ему выстраивать доверительные отношения с западными коллегами». Вероятно, репутация искусного переговорщика помогла Резникову получить пост посла Украины в Лондоне — слухи об этом настойчиво ходят в последние дни. Сам Резников, впрочем, заявил, что «не в курсе» такой возможности.

Как пишет Le Monde, отставка Резникова могла произойти еще несколько месяцев назад, однако замену ему нашли только сейчас. Источник, близкий к руководителю Главного управления разведки Украины (ГУР) Кириллу Буданову, рассказал Le Monde, что Зеленский хотел заменить Резникова на Буданова, но последний отказался. По словам собеседника издания, молодой и амбициозный Буданов (37-летний Кирилл Буданов — самый молодой в истории Украины руководитель ГУР) не захотел рисковать карьерой и не согласился возглавить министерство, «погрязшее в коррупции». «Он наотрез отказался, несмотря на сильное давление со стороны президента... потому что Зеленский не любит, когда ему сопротивляются», — цитирует Le Monde слова источника.

Украинский политолог Владимир Фесенко в разговоре с Le Monde отмечает, что «Украина в целях соответствия существующим требованиям и евроатлантической интеграции должна назначить на пост министра обороны гражданское лицо». «При этом Кириллу Буданову было важно закончить войну в военной роли», — объясняет эксперт.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться