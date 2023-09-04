Что известно о кандидате на пост министра обороны Украины Рустеме Умерове

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Алексея Резникова должен заменить действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. В традиционном вечернем видеообращении 3 сентября Зеленский сказал, что ожидает от парламента поддержки этой кандидатуры. Принять кадровое решение Верховной Раде будет предложено на этой неделе.

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«Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях», — отметил глава государства.

4 сентября Рустем Умеров подал в парламент заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании, сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Рустем Энверович Умеров родился в 1982 году в Самаркандской области, в городе Булунгур Узбекской ССР, в семье выходцев из Алушты. Его семья была депортированы из Крыма в Центральную Азию в мае 1944 года. Спустя 50 лет, когда в конце 1980-х годов началась репатриация крымских татар, семья Умеровых смогла вернуться в Крым.

После окончания экономического факультета Национальной академии управления по специальности «финансы и кредит» Рустем Умеров начал свою карьеру в компании lifecell (оператор мобильной связи Украины), занимая различные руководящие должности с 2004 по 2010 годы. Далее Умеров возглавлял различные инвестиционные компании Украины.

В 2007 году он стал одним из основателей общественной организации «Землячество крымских татар», а также соучредителем молодежной организации Меджлиса крымскотатарского народа «Бизим Къырым». С 2011 по 2013 год возглавлял Фонд развития Крыма, который, в частности, занимался организацией международных встреч лидера Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. С 2007 года Умеров также является советником Мустафы Джемилева. В 2007 и 2012 годах он был делегатом Курултая крымскотатарского народа 5-го и 6-го созывов, а в 2014 году куратором от Меджлиса по вопросам обмена политических заключенных из Крыма.

В 2019 году Умеров был избран в народные депутаты от партии «Голос». В Верховной Раде он работал секретарем Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Одновременно являлся заместителем члена Постоянной делегации в Совете Европы.

В 2020 году Умеров вошел в рабочую группу Совета национальной безопасности и обороны Украины по разработке стратегии деоккупации Крыма.

В 2021 году Умеров был награжден орденом «За заслуги» III степени за «значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд».

Весной 2022 года во время российского вторжения входил в состав украинской делегации на нескольких этапах переговоров с Российской Федерацией. Участвовал в переговорах по обмену пленными. В марте 2023 года Умеров сопровождал первую леди Елену Зеленскую во время визита в ОАЭ, а мае — президента Владимира Зеленского во время визита в Саудовскую Аравию.

С сентября 2022 года — председатель Фонда государственного имущества Украины.

3 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны Алексея Резникова и своем решении обратиться к парламенту страны с просьбой назначить на эту должность Рустема Умерова.

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