Генерал Суровикин освобожден? 559-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Вторник, 5 сентября — 559-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первого дня войны русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Президент Украины Владимир Зеленский награждает военнослужащего во время посещения пункта медицинской помощи вблизи линии фронта неподалеку от Бахмута, 4 сентября 2023 года.

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19:50 «НО.Медиа из России» опубликовали короткометражный фильм об одной ночи из жизни «деструктолога»

19:32 Зеленский снял Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной военной администрации — украинские СМИ

19:22 Российскому летчику, перегнавшему вертолет в Украину, пообещали за это полмиллиона долларов

18:50 Лечить в убежищах под взрывами: как украинский врач-волонтер работает с коллегами на деоккупированных территориях

До полномасштабного российского вторжения 27-летний украинский кардиолог Богдан Авраменко работал в частных медицинских центрах. После 24 февраля 2022 года он стал медиком-волонтером. Украинской редакции RFI Богдан рассказал об особенностях работы врачей на деоккупированных и прифронтовых территориях, сложностях с эвакуацией гражданских лиц, а также о международном медицинском сотрудничестве.

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18:43 Евгения Кара-Мурза: «Сейчас моя главная тревога о том, где находится Володя»

Российского оппозиционера и публициста Владимира Кара-Мурзу, осужденного на 25 лет лишения свободы, этапировали из СИЗО. Об этом сообщила в понедельник, 4 сентября, его жена Евгения Кара-Мурза. Оппозиционного политика отправили в колонию еще до рассмотрения кассационной жалобы на приговор. О беззаконии, которое происходит в отношении Владимира Кара-Мурзы, Русская служба RFI поговорила с супругой оппозиционера Евгенией Кара-Мурзой и адвокатом Вадимом Прохоровым.

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18:26 Автоваз создает банк, ориентированный на автопром

Во вторник российский автопроизводитель Автоваз сообщил, что на базе РН Банка, бывшего совместного предприятия итальянского кредитора UniCredit и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, создан банк, ориентированный на автопром, под названием Автофинанс Банк.

Сумма сделки по продаже РН банка составила 7 млрд рублей, или 76,4 млн евро, говорится в отчетности RCI Banque, входящей в группу Renault. В июне этого года «АвтоВАЗ» приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B. V. Итальянской группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежало 40% в BARN B.v. , еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ. (Цитата по Интрефакс).

В заявлении «Автоваза» говорится, что он намерен значительно расширить стратегию банка, продолжая предоставлять автокредиты физическим лицам.

Банк намерен увеличить объем корпоративного бизнеса, включая финансирование поставщиков комплектующих, а также предложить новые услуги частным клиентам.

18:00 ❗️Саратовский журналист Александр Никишин оштрафован за сотрудничество с «нежелательной организацией»: ей, по мнению суда и ФСБ, оказался «Голос»

17:53 Прогноз ВЭБ: экспорт российского газа в ЕС резко сократится в 2023 году

Экспорт российского природного газа в Евросоюз по трубопроводам в текущем году может снизиться до 21 млрд. куб. м, что почти на две трети меньше, чем в прошлом году, и более чем в шесть раз меньше, чем в 2021 году, — говорится в прогнозе российского государственного банка ВЭБ, опубликованном во вторник.

ВЭБ ожидает, что общий объем экспорта российского природного газа в этом году снизится до 100 млрд. куб. м со 131 млрд. куб. м в 2022 году.

По расчетам агентства Reuters, экспорт газа в Европу по трубопроводам «Газпрома» в текущем году сократился примерно до 17,7 млрд. куб. м.

Европа резко сократила закупки российской нефти и газа после того, как в феврале 2022 г. Москва вторглась в Украину.

Согласно прогнозу ВЭБа, экспорт российского газа в Европу в 2026 году снизится до 15 млрд. куб. м, а Россия не сможет существенно увеличить поставки газа в Азию из-за инфраструктурных ограничений.

ВЭБ также ожидает снижения экспорта российской нефти до 230 млн. тонн (4,6 млн. баррелей в сутки) в текущем году с 248 млн. тонн в 2022 году на фоне возможного сокращения поставок в ЕС до 41 млн. тонн со 115 млн. тонн.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года «для поддержания стабильности и баланса» на нефтяных рынках.

По прогнозам ВЭБа, в 2026 году экспорт российской нефти восстановится до 239 млн. тонн благодаря увеличению поставок в Китай и Индию.

17:46 Евгений Захаров из Украины стал одним из кандидатов на получение премии Вацлава Гавела

Осман Кавала (Турция), Юстина Выджинская (Польша) и Евгений Захаров (Украина) вошли в список трех кандидатов на получение премии имени Вацлава Гавела в области прав человека за 2023 г., которая будет вручена Советом Европы 9 октября.

Премия имени Вацлава Гавела в размере 60 000 евро присуждается ежегодно с 2013 г. одному из ведущих деятелей гражданского общества за «выдающиеся действия по продвижению прав человека в Европе и за ее пределами», — говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Евгений Захаров — основатель коалиции неправительственных организаций «Трибунал для Путина», которая занимается сбором, проверкой и хранением доказательств военных преступлений, совершенных с начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года.

Он также является основателем Украинской Хельсинкской группы, целью которой является содействие выполнению Хельсинкских соглашений по правам человека, и директором Харьковской правозащитной группы.

«Сегодня, как никогда, необходимо чествовать женщин и мужчин, которые своим мужеством, решимостью и силой указывают нам путь к свободе», — заявил Тайни Кокс, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В 2022 году премия Вацлава Гавела была присуждена российскому политическому оппоненту Владимиру Кара-Мурзе, который резко критиковал наступление на Украину и был приговорен к 25 годам лишения свободы за «государственную измену».

17:22 Украинские СМИ: Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра прибудет в Киев

17:20 Москва не подтверждает проведение встречи Путин — Ким Чен Ын, но упоминает о военных учениях

Во вторник Россия не подтвердила сообщения Вашингтона о предстоящем саммите президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором, как предполагают США, будет обсуждаться вопрос о поставках Пхеньяном оружия Москве для войны на Украине, но упомянула о возможности проведения совместных военных учений.

«Нет, мы не можем (подтвердить), нам нечего сказать на эту тему», — сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по поводу заявлений Белого дома.

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что две страны обсуждают возможность организации совместных военных учений.

«Мы обсуждаем это со всеми, в том числе и с Северной Кореей. Почему бы и нет? Они наши соседи», — сказал министр журналистам, его цитирует ТАСС.

В понедельник Белый дом заявил, что Ким Чен Ын намерен посетить Россию, чтобы обсудить с Владимиром Путиным вопросы продажи оружия.

Белый дом также осудил визит Шойгу в Северную Корею в конце июля, где он принял участие в военном параде вместе с Ким Чен Ыном, чтобы «попытаться убедить Пхеньян продать России артиллерийские боеприпасы».

«Как мы уже заявляли ранее, переговоры о поставках вооружений между Россией и Северной Кореей активно продвигаются», — заявила в электронном письме для прессы пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. И «мы знаем, что Ким Чен Ын хочет продолжения этих переговоров, включая дипломатический обмен на высшем уровне в России».

16:56 ЮНЕСКО хочет включить Киев и Львов в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой

Софийский собор и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова (на западе страны) в результате вторжения России на территорию Украины будут внесены в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в середине сентября, — сообщила во вторник ЮНЕСКО.

«Эти объекты находятся под угрозой разрушения. В буферных зонах этих объектов были совершены нападения, и мы не знаем, что произойдет в будущем», — пояснил Лазарь Элунду, директор Всемирного наследия, отвечая на вопрос AFP в Париже, где находится штаб-квартира организации.

Комитет всемирного наследия, который должен собраться в Эр-Рияде с 10 по 25 сентября, «вероятно», примет это решение «на основе мнения экспертов», для которых эти два объекта находятся в ситуации «доказанной опасности», — продолжил он.

Киевский и львовский объекты присоединятся к объекту «центру Одессы», несколько зданий которого были разрушены в конце июля в результате «жестоких российских ударов», осужденных в этом качестве ЮНЕСКО, в списке Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

16:50 К 2024 году Польша будет выделять на оборону более 4% своего ВВП

Польша в следующем году выделит на оборону более 4% своего валового внутреннего продукта, заявил во вторник президент страны Анджей Дуда.

«В следующем году мы планируем потратить на оборону 137 млрд. злотых (33 млрд. долл.). Это составляет более 4% нашего ВВП», — заявил глава государства в ходе крупной военной выставки в Кельце (юг страны), его цитирует агентство печати PAP.

Это также больше тех обязательств, которые Польша взяла на себя в январе этого года, что значительно превышает требуемые НАТО 2%.

«Нет такой цены, которую не стоило бы заплатить за то, чтобы Польша была свободной, суверенной и независимой, а поляки могли жить в полной безопасности», — добавил Анджей Дуда.

Польша, являющаяся членом НАТО и ЕС, приняла решение увеличить свой оборонный бюджет после вторжения России на Украину.

В последнее время она также бьет тревогу по поводу угроз, исходящих, по ее мнению, от Белоруссии, предупреждая о «провокациях» с участием, в частности, наемников из группировки «Вагнер», базирующейся в этой стране.

После начала конфликта в Украине Варшава подписала ряд контрактов на закупку крупных вооружений, в основном с США и Южной Кореей.

В конце августа Вашингтон одобрил гигантский контракт на продажу Польше 96 боевых вертолетов Apache на сумму 12 млрд. долл.

Среди других контрактов, подписанных с американцами, — 32 истребителя F-35, 366 танков Abrams и противоракетные комплексы Patriot, а с Южной Кореей — тысяча танков K2, около 700 самоходных гаубиц, 50 истребителей FA-50 и 288 реактивных систем залпового огня K239.

Польша также закупила зенитные ракеты на сумму около 1,9 млрд. фунтов стерлингов (2,4 млрд. долл.) у британского филиала европейского оружейного концерна MBDA.

Польша также приобретет четыре норвежских противокорабельных ракетных комплекса на сумму около 1,4 млрд. евро, сообщил во вторник производитель, компания Kongsberg Defence & Aerospace.

16:40 Владимир Путин назвал отвратительным что этнический еврей Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма на Украине

«Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек», — сказал Путин. (Цитата по ТАСС)

16:30 Один человек погиб, ранена женщина в Грайворонском районе Белгородской области — губернатор

Глава области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем телеграм-канале.

«В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер», — говорится в его сообщении.

16:24 Официальный представитель МИД России: Украина использует австралийские беспилотники для атак на территорию России

Во вторник Россия заявила, что Украина использует австралийские беспилотники для нанесения ударов по объектам на российской территории, что свидетельствует о большем участии Австралии в конфликте.

«Как выяснилось, австралийские беспилотники действительно используются для нанесения ударов по объектам на территории России», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она ответила на вопрос о появившемся на прошлой неделе в газете Sydney Morning Herald сообщении о том, что Украина использовала австралийские беспилотники для атаки на аэродром в российском городе Курск.

Захарова обвинила правительство Австралии в том, что оно «с энтузиазмом содействует антироссийской кампании, направляемой из Вашингтона», пытаясь скрыть от общественного мнения «незавидные обстоятельства, свидетельствующие о том, что Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине».

16:21 Кубинские власти раскрыли действующую из России сеть вербовки, отправлявшую кубинцев на войну с Украиной

В понедельник официальная Гавана заявила, что выявила российскую «сеть торговли людьми», целью которой является вербовка кубинцев для «военных операций в Украине».

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16:15 Глава МИД Франции: Нельзя торопить украинцев с контрнаступлением

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна дала интервью газете Le Monde, в котором оценила перспективы «ЧВК Вагнера» в Африке после смерти Пригожина; рассказала о том, как следует относиться к украинскому контрнаступлению, а также к перспективе вступления Украины в НАТО.

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16:00 Два человека получили ранения при обстреле поселка Ивановка в Херсонской области

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Александр Прокудин. Он написал, что в результате российского минометного обстрела ранения получили две женщины 53 и 73 лет. Обе в момент обстрела находились во дворах своих домов.

Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

15:45 Эрдоган не увидел перспектив достижения мира после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью изданию Milliyet рассказал о результатах переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, в данный момент нет «никаких перспектив достижения мира на горизонте».

«Мы упорно трудились, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы попытались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая идет уже полтора года, все еще продолжается», — заявил Эрдоган, пообещав, что Турция не намерена отказываться от дипломатических усилий.

Лидеры РФ и Турции встречались накануне в Сочи. Главной темой переговоров была зерновая сделка. Однако договориться о ее возобновлении сторонам не удалось.

15:15 СБУ заподозрила Фридмана в «финансировании агрессии России в Украине»

Служба безопасности Украины утверждает, что «задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, который причастен к финансированию войны против Украины».

По данным ведомства, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Михаил Фридман «влил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора». В их числе — Тульский патронный завод, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, производящий оборудование для российских боевых самолетов и вертолетов.

В СБУ считают, что бизнесмен также содействовал поставкам на передовую сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «Армия России», а кроме того, организовал сбор материально-технической помощи для нужд российских военнослужащих в Украине.

«Для финансирования захватнических „проектов“ Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума „Альфа-Груп“», — говорится в этом сообщении.

Михаил Фридман в Москве в сентябре 2019 года. AP - Pavel Golovkin

►►США ввели санкции против российских миллиардеров, связанных с «Альфа-Групп»

15:00 Власти Кубы сообщили о раскрытии сети вербовщиков. Ее участники вербовали кубинцев для «военных операций в Украине»

В МВД Кубы заявили, что работают над ликвидацией действующей из России сети торговли людьми, которая принуждала кубинских граждан, живущих как в России, так и на Кубе, участвовать в боевых действиях в Украине. Как говорится на сайте ведомства, «попытки такого рода были нейтрализованы, а против причастных к этой деятельности возбуждены уголовные дела».

►►Подробнее читайте в материале по ссылке.

13:30 Песков не разрешил журналистке AFP задать вопрос о судьбе генерала Суровикина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать корреспонденту агентства AFP на вопрос о ситуации с генералом Сергеем Суровикиным.

«Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?» — цитирует вопрос корреспондента радио «Маяк».

«Нет, нельзя»,— ответил Дмитрий Песков.

Радиостанция опубликовала запись разговора.

Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила об освобождении Суровикина и опубликовала фотографию генерала с женой. Эту информацию подтвердили источники издания The New York Times.

13:10 Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Резникова с поста министра обороны

Отставку поддержали 327 парламентариев, сообщил народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Голосование за назначение Рустема Умерова на должность министра обороны состоится на следующем пленарном заседании рады в среду, 6 сентября.

12:40 Верховная рада Украины начала рассматривать прошение об отставке Алексея Резникова

Как сообщает «РБК-Украина», рада начала рассмотрение отставки Алексея Резникова с поста министра обороны.

Резников пришел в парламент, чтобы лично отчитываться о 552 днях своей работы в должности главы оборонного ведомства. После этого депутаты зададут ему вопросы.

Обсуждение назначения Рустема Умерова на должность министра обороны состоится на следующем пленарном заседании.

►►Военный аналитик Александр Коваленко об отставке министра обороны Украины и ближайших перспективах украинского наступления

12:10 Суд Кирова арестовал математика Азата Мифтахова по статье об «оправдании терроризма»

Первомайский районный суд Кирова арестовал математика, аспиранта МГУ Азата Мифтахова по новому уголовному делу. Его обвиняют в «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК РФ), Мифтахов не признает вину. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Судья Сапожников удовлетворил ходатайство следствия и отправил Азата Мифтахова в СИЗО до 3 ноября.

►►Пять минут свободы: политзаключенного Азата Мифтахова арестовали по делу об «оправдании терроризма» сразу после выхода из колонии

По версии следствия, 21 мая 2023 Азат Мифтахов, находясь в помещении №2 в ИК-17, «умышленно в присутствии двух осужденных совершил публичное оправдание терроризма».

Дело против Мифтахова строится на показаниях двух заключенных и еще одного, засекреченного, свидетеля. Все они, как пишет «Медиазона», содержались в одной колонии с Мифтаховым и дали показания, что после окончания срока математик собирается покинуть страну.

Один из заключенных в ходе допроса заявил, что Азат «поддерживает идеологию радикального анархизма».

Накануне, 4 сентября, Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии в Кировской области, где он отбывал шестилетний срок по делу о хулиганстве, и увезли в Киров для проведения следственных действий.

В середине августа 2023 года Мифтахова внесли в «перечень экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

Новое уголовное дело против Азата Мифтахова было возбуждено 7 августа — менее, чем за месяц до его освобождения.

11:35 HRW: Не менее 890 человек стали жертвами кассетных боеприпасов в Украине в 2022 году

В результате ударов с использованием кассетных боеприпасов в 2022 году в Украине погибли не менее 890 человек. В 95% случаев жертвами были гражданские лица. Об этом говорится в опубликованном 5 сентября ежегодном мониторинговом докладе Cluster Munition Monitor 2023 (.pdf) правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

«Кассетные боеприпасы — это страшное оружие, которое находится под глобальным запретом в силу его непосредственной и долгосрочной угрозы для гражданского населения», — заявила Мэри Уэрхэм, адвокаси-директор Human Rights Watch по вопросам оружия и главный редактор доклада Cluster Munition Monitor 2023.

«Невозможно смириться с тем, что мирные люди продолжают гибнуть от кассетных ударов спустя 15 лет после того, как это оружие было объявлено вне закона», — подчеркнула она.

По словам одного из авторов доклада, Лорена Перси, «многие жертвы кассетных боеприпасов в Украине могли быть не учтены из-за обстоятельств войны». Об этом он заявил вкомментарии агентству AFP.

В докладе отмечается, что Россия «широко» применяет кассетные боеприпасы с начала полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет о боеприпасах как старого образца, так и недавно разработанных. «Россия неоднократно применяла кассетные боеприпасы в Украине, от которых гибли и получали ранения гражданские лица. Украинские силы также использовали кассетные боеприпасы, жертвами которых становились гражданские лица», — говорится в документе.

Авторы доклада напоминают, что в июле 2023 года США начали передавать Украине артиллерийские улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения калибра 155 мм с суббоеприпасами.

10:50 Украинские военные, вероятно, дошли до системы траншей «линии Суровикина» у села Вербовое

10:15 NYT: Ким Чен Ын приедет во Владивосток на переговоры с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын собирается приехать в Россию сентябре. Он проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным собеседников издания, Владимир Путин и Ким Чен Ын примут участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

Как пишет The New York Times, Ким Чен Ын должен приехать в Россию из Пхеньяна на своем бронепоезде.

Владимир Путин хочет получить от КНДР артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, утверждают собеседники издания. Ким Чен Ын, в свою очередь, надеется получить от РФ передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь.

На прошлой неделе Вашингтон заявил, что в 2022 году Северная Корея поставила в Россию ракеты и снаряды для пехоты, предназначенные для использования ЧВК «Вагнер».

Белый дом осудил визит министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею в конце июля. В ходе этой поездки Шойгу принял участие в военном параде вместе с Ким Чен Ыном. Его целью, как утверждает американская разведка, было «попытаться убедить Пхеньян продать России артиллерийские боеприпасы».

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне, 28 июля 2023 года. © via REUTERS / KCNA

На прошлой неделе США, Великобритания, Южная Корея и Япония заявили, что любое соглашение о расширении сотрудничества между Россией и Северной Кореей нарушит резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие продажу оружия Пхеньяну — резолюции, которые поддерживает Москва.

«Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и соблюдать взятые Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие России», — заявил 30 августа координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В середине августа США ввели санкции против трех организаций, которые, как считают в Вашингтоне, связаны с оружейными сделками между Северной Кореей и Россией.

09:30 В Калужской, Тверской и Московской областях этой ночью сбили беспилотники

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 5 сентября силами ПВО были сбиты беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы. Дроны были сбиты над Тверской и Калужской областями, а также в Истринском районе Подмосковья.

По словам Собянина, в результате падения обломков в Истринском районе «повреждён бытовой объект». О чем идет речь, градоначальник не уточнил.

В Тверской области дрон был сбит возле села Завидово.

В ночь на понедельник в московских аэропортах были или задержаны или отменены многие рейсы.В Росавиации сообщили, что на запасные аэропорты ушло пять самолетов.

09:15 Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили выступить под нейтральным флагом на соревнованиях по водным видам спорта

09:00 Источники The New York Times подтвердили освобождение генерала Суровикина

Генерал Сергей Суровикин, бывший замкомандующего группировкой российских войск в Украине, который исчез после мятежа Евгения Пригожина и предположительно был задержан, освобожден. Об этом вслед за журналисткой Ксенией Собчак сообщает издание The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников и источник, близкий к Минобороны РФ.

По словам собеседников издания в Вашингтоне, несмотря на то, что генерал Суровикин, судя по всему, был освобожден из-под формального ареста, остается неясным, сохраняются ли для него какие-либо ограничения, в частности, на передвижение.

Источник The New York Times в российском Минобороны рассказал, что Суровикин был освобожден через несколько дней после гибели Пригожина в авиакатастрофе в конце прошлого месяца.

Он уточнил, что генерал до сих пор сохранил свое звание и формально остается действующим офицером вооруженных сил, но перспектив карьерного роста у него больше нет.

Накануне Ксения Собчак опубликовала фотографию генерала Суровикина с женой. Как утверждает журналистка, фотография была сделана в понедельник.

Чуть позже, вечером, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также написал, что «генерал Суровикин дома с семьей». «В отпуску и в распоряжении министерства обороны», — уточнил он.

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