560-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Среда, 6 сентября — 560-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первого дня войны русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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19:12 «Все принципиальные договоренности» между Россией и Турцией по «зерновой сделке» достигнуты — МИД РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что в ходе переговоров между Турцией и России, которые начались накануне в Сочи с участием Путина и Эрдогана, достигнуты «все принципиальные договоренности». По словам Грушко, которые приводит «Интерфакс», в ближайшее время стороны планируют «вступиить в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок».

18:45 Блинкен: «США преданы будущему Украины»

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на Саммите Первых леди и джентльменов в Киеве:

Говорят, что более половины украинцев травмированы войной, пострадали от военных преступлений и постоянных воздушных налетов. И сегодня здесь я от имени президента Байдена и первой леди Джил Байден хочу четко сказать украинскому народу — Соединенные Штаты преданы будущему Украины и укреплению Украины не только в военном плане, но также в плане ее демократии, экономики и, в особенности, ее народа. Госсекретарь США Энтони Блинкен

Блинкен особо отметил сотрудничество США и Украины в оказанию психологической помощи пострадавшему от войны населению.

Энтони Блинкен и Владимир Зеленский в Офисе президента Украины на Банковой улице в Киеве. 6 сентября, 2023. via REUTERS - POOL

18:00 Российских заключенных поставят на воинский учет

Министерство обороны РФ предлагает поставить заключенных на воинский учет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Тех заключенных, которые являются призывниками или военнообязанными министерство планирует ставить на «особый воинский учет».

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ставить на воинский учет ведомство планирует по спискам исправительных учреждений, которые те ведут на этапах приема, этапирования и освобождения заключенных.

17:48 Поисково-спасательная операция после российского удара по рынку в Константиновке завершена — МВД Украины

По данным МВД Украины, по состоянию на 18:00 от российской атаки по центральному рынку в Константиновке Донецкой области погибли 17 человек, а ранено 32. Поисково-спасательная операция завершена.

17:36 «Вёрстка» собрала актуальную информацию о способах отсрочки от мобилизации в РФ

16:51 Зеленский обсудил с премьер-министром Дании новый пакет оборонной помощи

На двусторонней встрече в Киеве премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Украины Зеленский обсудили 12-й пакет датской военной помощи. Часть украинских пилотов сейчас находится в Дании и проходит обучение на истребителях F-16, чтобы приступить их применению на фронте.

Зеленский отметил важность подготовки инфраструктуры на территории Украины для приемки партии F-16. На встрече обсуждалось и возможное партнерство с датскими компаниями по производству оборудования по разминированию.

Премьер-министр Дании приехала в Украину с незаявленным ранее визитом сегодня утром. Посетила Бучу, выступила в украинском парламенте. По пути в страну Фредериксен успела встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Госсекретарь США поблагодарил Данию за «лидерство Дании в поддержке Украины».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Украины Владимир Зеленский перед президентским дворцом в Киеве, Украина, 6 сентября 2023 г. REUTERS - GLEB GARANICH

16:25 Украинская разведка пока не готова подтвердить смерть Евгения Пригожина

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в интервью «Укринформ» заявил, что в ведомстве подтверждают факт гибели Уткина и «еще некоторых пассажиров» в результате подрыва самолета в Тверской области 23 августа, однако это не касается Пригожина. Украинская разведка пока не подтверждает, что он действительно мертв:

По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно. Представитель ГУР Украины Андрей Юсов

15:55 Суд ЕС постановил снять санкции с экс-главы Ozon Александра Шульгина — такое происходит впервые

Суд Евросоюза впервые снял санкции с российского бизнесмена.

Европейский суд общей юрисдикции, базирующийся в Люксембурге, постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина. Такое происходит впервые: ранее суд выносил лишь решения о снятии санкций с родственников предпринимателей из РФ.

Решение по Шульгину вступит в силу после истечения срока на апелляцию.

Ограничения в отношении Александра Шульгина были введены 8 апреля 2022 года. Совет ЕС тогда обосновал их тем, что тот является «влиятельным бизнесменом» (leading businessperson) и генеральным директором Ozon, а также участвовал во встрече крупных предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года — в день начала полномасштабного вторжения в Украину.

Через три дня после введения санкций, 11 апреля, Александр Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава совета директоров.

«Основным вопросом для суда была именно его управленческая роль в качестве гендиректора Ozon, и тот факт, что он ее покинул, очевидно, стало определяющим фактором», — подчеркнул в комментарии РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

Юрист считает, что, вынеся решение по делу Шульгина, суд впервые дал определение термину «влиятельный бизнесмен». Получается, что, по мнению суда, «либо это бизнесмен, находящийся наверху ренкинга бизнесменов, либо лицо, которое там не находится, но которое тем не менее может таковым считаться в силу его роли в крупнейших компаниях или величины его активов», пишет РБК.

15:33 Количество раненых в результате удара по Константиновке увеличилось до 31

16 человек погибли, 31 получил ранения в результате удара российской армии по Константиновке в Донецкой области, сообщили офисе Генпрокурора Украины. Среди погибших есть один ребенок, а среди раненых — один спасатель.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 18 раненых.

Спасатели продолжают разбирать завалы на центральном рынке города, по которому пришелся удар. По предварительным данным, там повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, одно административное здание и пятый этаж жилого дома. Также полностью сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут находиться люди.

15:15 В Румынии обнаружили обломки российского беспилотника

В Румынии были найдены обломки российского беспилотника, заявил министр обороны страны Ангел Тылвэр.

По его словам, обломки обнаружены в районе Плауру уезда Тулча, который граничит с украинским городом Измаил Одесской области. 4 сентября российские войска нанесли удар по Измаильскому порту на реке Дунай.

«Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве. Я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона», — сказал он.

Обломки были отправлены на дополнительную экспертизу.

Ранее министерство обороны Румынии отвергало информацию о падении на территории страны российского дрона.

14:53 Шмыгаль: среди погибших в Константиновке есть один ребенок

Среди 16 погибших в результате удара российской армии по Константиновке есть один ребенок, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его информации, как минимум 20 человек получили ранения.

Пожар, возникший в результате попадания снаряда, ликвидирован. Рынок закрыт для посетителей, на месте работают спасатели, медики и полиция.

14:48 Зеленский опубликовал видео удара по Константиновке

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео удара по центральному рынку в Константиновке в Донецкой области, где, по предварительным данным, погибли не менее 16 человек.

«Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то русским, это значит, что он закрывает глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность. В этот момент артиллерия российских террористов убивает 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Быстрее всего надо победить это российское зло», — говорится в подписи к видео.

14:37 Не менее 16 человек погибли в результате удара российской армии по Константиновке

Не менее 16 человек погибли в результате удара российских войск по Константиновке в Донецкой области, сообщили в украинской администрации региона. Еще как минимум 18 получили ранения.

По данным СМИ, российская армия обстреляла центральный рынок города. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места обстрела.

14:16 Блинкен: Украина добилась «хорошего прогресса» в контрнаступлении

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что ВСУ добились «хорошего прогресса» в контрнаступлении.

«Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении, что очень обнадеживает. Мы хотим убедиться в том, что у Украины есть всё, что ей нужно не только для успеха контрнаступления, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе. Хотим убедиться, что у нее есть сильный сдерживающий фактор, сильная обороноспособность, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторилась», — сказал Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен посетил Украину уже в третий раз после начала полномасштабного вторжения. Он вновь заявил, что был «поражен необычайной храбростью и стойкостью украинского народа, украинских сил, руководства Украины».

«Я здесь в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украины в борьбе с этой агрессией. Мы полны решимости продолжать работать с нашими партнерами, поскольку они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию», — подчеркнул госсекретарь США.

13:47 Премьер-министр Дании прибыла с визитом в Киев

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла с визитом в Киев и выступила в Верховной Раде.

Перед приездом в столицу Украины глава датского правительства посетила церковь в Буче, где размещена фотовыставка о военных преступлениях российской армии во время оккупации.

В Киеве сейчас также находится госсекретарь США Энтони Блинкен. О визите обоих высокопоставленных иностранцев не сообщалось заранее из соображений безопасности.

13:22 «Человек на войне был, сейчас отдыхает, ему нашли должность по СНГ» — член комитета Госдумы по обороне о Суровикине

Генералу Сергею Суровикину, который командовал Воздушно-космическими силами РФ, а после мятежа Евгения Пригожина пропал из публичного поля, нашли «неплохую должность по СНГ», заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

«Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется. Но давайте подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем — увидим. Ничего страшного там не происходит», — сказал он в комментарии изданию «Подъём».

В среду, 6 сентября, журналисты обратили внимание на то, что биография Сергея Суровикина исчезла с сайта Минобороны РФ.

12:38 Верховная Рада утвердила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины

Верховная Рада утвердила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины. «За» проголосовали 338 депутатов из 360.

Умеров сменит в должности Алексея Резникова. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

12:11 Минобороны РФ утверждает, что «тактическое положение» российских войск не изменилось

Министерство обороны РФ утверждает, что на запорожском направлении нет «изменений в тактическом положении российских войск».

Ранее сегодня глава оккупационной администрации Запорожской области заявил, что российские войска «тактически оставили» село Работино и заняли позиции на холмах.

11:54 Госдепартамент США подтвердил визит Блинкена в Киев

Госдепартамент США подтвердил визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен работает в поезде «Украинских железных дорог» по пути в Киев. 6 сентября 2023. via REUTERS - POOL

В столице Украины американский дипломат возложил цветы к могиле погибших военных, после чего он встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ожидается, что стороны обсудят потребности Украины в области энергетики и безопасности, а также гуманитарные вопросы.

Кроме того, в ходе визита Энтони Блинкен должен объявить о выделении Украине нового пакета поддержки на сумму более $1 млрд.

Ради безопасности о приезде госсекретаря США в Киев не сообщалось заранее.

Как сообщает CNN, одна из целей визита Энтони Блинкена — скоординировать усилия с Украиной перед Генассамблеей ООН, которая пройдет в конце сентября.

11:42 США и Армения проведут совместные военные учения

Армии США и Армении проведут совместные учения с 11 по 20 сентября, заявили в Минобороны Армении.

Они будут проходить в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на базе учебного центра «Зар». Учения предполагают «операции по стабилизации» при выполнении миротворческих задач, говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проведение Ереваном и Вашингтоном совместных учений «вызывает настороженность».

11:17 Министр обороны Великобритании подтвердил потерю танка Challenger 2

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил потерю танка Challenger 2 в Украине. Он заявил об этом в интервью телеканалу Sky News.

«Вероятно, это первая потеря, о которой нам стало известно», — сказал он.

По его словам, британский танк был подбит российской артиллерией. Все шестеро членов экипажа выжили.

Видео уничтоженного Challenger 2 — одного из 14 поставленных Великобританией — в районе села Работино в Запорожской области появилось в сети накануне.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

По данным британской газеты The Guardian, инцидент произошел в понедельник. В ходе боя танк подорвался на российской мине, его задний топливный банк взорвался, и Challenger оказался неподвижным. Экипаж эвакуировался, затем по танку нанес удар российский дрон «Ланцет».

Как пишет издание, это первый случай уничтожения танка Challenger 2 в бою с момента его принятия на вооружение в 1994 году. В 2003 году такой танк был случайно подбит огнем по своим в Ираке. Вероятно, такая статистика связана с небольшим количеством таких танков и их редким использованием, отмечают британские журналисты.

10:48 CNN: в ходе визита в Киев Блинкен объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $1 млрд

В рамках визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более $1 млрд, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Госдепартаменте.

Как писала «Европейская правда», Энтони Блинкен прибыл в Киев утром в среду, 6 сентября. Официального подтверждения его визита пока не было.

10:35 В Киевской области обломки ракеты упали на торговое предприятие

В результате удара российской армии по Киевской области в ночь на среду обломки ракеты упали на одно из торговых предприятий региона, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайными ситуациям.

Там начался пожар, жертв и пострадавших нет.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко сообщил, что украинская столица подверглась комбинированной атаке с использованием ракет разных типов, в том числе Х-101/Х-555/Х-55. По его словам, все они были уничтожены средствами ПВО.

10:12 Один человек погиб в результате удара по Одесской области

Сотрудник одного из местных агропредприятий погиб в результате удара российской армии по Одесской области, заявил глава администрации региона Олег Кипер.

По его словам, российские войска атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Атака продолжалась три часа.

В нескольких населенных пунктах Одесской области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

10:02 В ночь на среду ВСУ сбили над Украиной 23 из атаковавших ракет и дронов

В ночь на среду, 6 сентября, Воздушные силы ВСУ сбили в небе над Украиной 23 из российских ракет и дронов. Всего целей было 33.

В Киеве утверждают, что украинские силы ПВО сбили все семь российских ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 15 дронов-камикадзе «Шахед».

09:46 Три человека получили ранения в результате обстрела Херсона

Три человека были ранены в результате обстрелов российской армией Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска 65 обстрелов, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА и авиации. Именно по Херсону были выпущены 18 снарядов, пишет Александр Прокудин.

В жилых районах есть разрушения. Повреждена башня мобильной связи в Бериславском районе.

09:27 «Европейская правда»: в Киев прибыл Энтони Блинкен

В Киев прибыл с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет украинская газета «Европейская правда».

О вероятном приезде американского чиновника в среду местные СМИ сообщали еще накануне.

В Вашингтоне пока не подтвердили визит.

09:00 Войска РФ «тактически оставили» Работино – глава оккупационной администрации Запорожской области

Российские войска «тактически оставили» село Работино в Запорожской области, заявил глава оккупационной администрации региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

По его словам, удерживать село якобы не было смысла, так как оно «осталось только на карте».

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», – сказал Евгений Балицкий.

Он отметил, что новая позиция устраивает российские войска, так как теперь они находятся сверху, на холмах, а украинские силы – внизу.

В Украине объявили об освобождении села Работино еще 29 августа.

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