Оккупационные власти: Россия «тактически оставила» Работино. В Минобороны это опровергли
Официальные представили РФ объявили, что российская армия «тактически оставила» село Работино в Запорожской области. По словам Евгения Балицкого, главы оккупационной администрации Запорожской области, «держаться на голой плоскости» вблизи этого населенного пункта «нет возможности». Украина объявила об освобождении Работино еще 28 августа.
Опубликовано:
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <…> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — приводит РБК слова Балицкого, произнесенные в эфире «Соловьев Live».
Представитель оккупационных властей России добавил, что «населенный пункт остался только на карте», а текущие позиции российскую армию устраивают.
В Министерстве обороны России высказали противоположную позицию. В ходе брифинга там отметили, что «изменений в тактическом положении российских войск нет», а атаки ВСУ возле населенных пунктов Работино и Вербовое не увенчались успехом.
Накануне в оккупационной администрации Запорожской области сообщили, напротив, об успехах российской армии в районе Работино. Ее представитель Владимир Рогов, как передает РИА Новости, отмечал, что ВСУ в Работино загнали себя в «огневой мешок», и теперь по украинцам наносятся массированные удары, а прорвать линию обороны России у военных не получается.
В Киеве об освобождении села Работино заявили на прошлой неделе 28 августа. Как отмечали СМИ, его взятие этого населенного пункта открывает украинской армии путь на Томак, а далее на Мелитополь. Однако на пути к этим целям — фортификации России, минные поля и силы обороны противника.
В Институте изучения войны (ISW) 4 сентября отмечали, что снимки и видео, место съемки которых удалось подтвердить, доказывают, что украинские войска продвинулись к югу от Работино. Подтверждений данных российских властей об укреплении армии РФ в этом районе у экспертов нет.
Действия украинских военных в районе Работино в Запорожской области — очередной важный этап контрнаступления. Там Украине, по заявлениям официальных представителей ВСУ, удалось прорвать первую линию российской обороны. Это подтверждают данные ISW. Развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах, чем наблюдалось до сих пор, свидетельствует как о прорыве этого российского оборонительного слоя, так и о попытке расширить этот прорыв.
В Запорожской области Украина задействует тяжелую военную технику, в том числе западные танки. Именно в районе Работино, как пишет Би-би-си, российские войска побили британский боевой танк Challenger 2. До этого ни один танк этой модели не был уничтожен в бою в результате огня противника.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться