Оккупационные власти: Россия «тактически оставила» Работино. В Минобороны это опровергли

Официальные представили РФ объявили, что российская армия «тактически оставила» село Работино в Запорожской области. По словам Евгения Балицкого, главы оккупационной администрации Запорожской области, «держаться на голой плоскости» вблизи этого населенного пункта «нет возможности». Украина объявила об освобождении Работино еще 28 августа.

Реклама Читать далее

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <…> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — приводит РБК слова Балицкого, произнесенные в эфире «Соловьев Live».

Представитель оккупационных властей России добавил, что «населенный пункт остался только на карте», а текущие позиции российскую армию устраивают.

В Министерстве обороны России высказали противоположную позицию. В ходе брифинга там отметили, что «изменений в тактическом положении российских войск нет», а атаки ВСУ возле населенных пунктов Работино и Вербовое не увенчались успехом.

Накануне в оккупационной администрации Запорожской области сообщили, напротив, об успехах российской армии в районе Работино. Ее представитель Владимир Рогов, как передает РИА Новости, отмечал, что ВСУ в Работино загнали себя в «огневой мешок», и теперь по украинцам наносятся массированные удары, а прорвать линию обороны России у военных не получается.

В Киеве об освобождении села Работино заявили на прошлой неделе 28 августа. Как отмечали СМИ, его взятие этого населенного пункта открывает украинской армии путь на Томак, а далее на Мелитополь. Однако на пути к этим целям — фортификации России, минные поля и силы обороны противника.

В Институте изучения войны (ISW) 4 сентября отмечали, что снимки и видео, место съемки которых удалось подтвердить, доказывают, что украинские войска продвинулись к югу от Работино. Подтверждений данных российских властей об укреплении армии РФ в этом районе у экспертов нет.

Действия украинских военных в районе Работино в Запорожской области — очередной важный этап контрнаступления. Там Украине, по заявлениям официальных представителей ВСУ, удалось прорвать первую линию российской обороны. Это подтверждают данные ISW. Развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах, чем наблюдалось до сих пор, свидетельствует как о прорыве этого российского оборонительного слоя, так и о попытке расширить этот прорыв.

В Запорожской области Украина задействует тяжелую военную технику, в том числе западные танки. Именно в районе Работино, как пишет Би-би-си, российские войска побили британский боевой танк Challenger 2. До этого ни один танк этой модели не был уничтожен в бою в результате огня противника.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться