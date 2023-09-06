Силы РФ ударили по рынку в Константиновке. Погибли 17 человек, более 30 получили ранения

Российские войска в среду, 6 сентября, ударили по рынку в Константиновке в Донецкой области Украины. Видео обстрела и его последствий опубликовал президент Владимир Зеленский, сообщив о 16 погибших. Вечером глава украинского МВД объявил о завершении спасательных работ на месте трагедии, уточнив число погибших — 17 человек. Ранения получили 32 человека.

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UPD Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко около шести часов вечера среды сообщил о заврешении поисково-спасательной операции в Константиновке. По данным на 18 часов (по местному времени) в результате российского удара 17 человек погибли и 32 получили ранения, написал министр.

На вопрос о типе оружия, которым россияне нанесли удар, пока нет однозначного ответа, сообщила вечером в эфире «Суспільне» представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду днем опубликовал видео удара по центральному рынку в Константиновке Донецкой области (согласно первым данным, там погибли не менее 16 человек). Российская армия нанесла удар по рынку в Константиновке около двух часов дня.

«Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то русским, это значит, что он закрывает глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность. В этот момент артиллерия российских террористов убивает 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Быстрее всего надо победить это российское зло», — говорится в подписи к видео.

Среди погибших в российском ударе по Константиновке есть один ребенок, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сперва украинские власти сообщали, что в результате удара ранения получили как минимум 20 человек. Позже офис генерального прокурора уточнил, что число раненых выросло до 31 человека. Среди погибших есть один ребенок, а среди раненых — один спасатель, сообщили в генпрокуратуре.

Во второй половине дня среды спасатели продолжали разбирать завалы на центральном рынке города, по которому пришелся удар. Поисково-спасательная операция не завершена. Под завалами еще могут находиться люди.

По предварительным данным гепрокуратуры, там повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, одно административное здание и пятый этаж жилого дома. Также полностью сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов. Позже национальная полиция сообщила о разрушениях и повреждениях 30 торговых павильонов, здания банка, многоквартирного дома и автомобилей.

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