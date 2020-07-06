Было 208 тысяч евро в год, станет 165: подсчитана зарплата нового премьера Франции

До назначения на пост премьер-министра заработки должны были больше радовать Жана Кастекса. Фото 19.05.2020. На выходе из Елисейского дворца.

Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс до назначения на этот пост был очень хорошо оплачиваемым чиновником. Как подсчитали французские СМИ, в прошлом году он заработал более 208 тысяч евро «чистыми» за счет зарплат, полученных на нескольких государственных постах. Правда, после нынешнего карьерного взлета его доходы должны несколько упасть, отмечает francetvinfo.

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Журнал L’Obs посчитал заработки Жана Кастекса еще в апреле, когда его назначили в правительство координатором по выходу страны из карантина. Но настоящий интерес эта статья под заголовком «Господин Выводящий из карантина» получает более 200 тысяч государственных евро в год» вызвала сейчас, после того, как 3 июля президент Макрон назначил Кастекса премьер-министром Франции.

До этого он получал 160 тысяч евро в год, занимая пост межведомственного уполномоченного по организации Олимпийских и Паралимпийских игр-2024 (пройдут в Париже). 22 тысячи евро в год Кастексу выплачивали за работу мэром — эту должность он занимал в 6-тысячной коммуне Прад на юго-западе страны. Еще 25 тысяч он получал на посту советника департамента (т. е. «местного» депутата). Наконец, еще какие-то «копейки» (около 2000 евро в год) полагались ему за должность муниципального советника.

В итоге за 2019 год господин Кастекс заработал 208 180 евро «чистыми» — примерно 17 350 евро в месяц.

Столько же он, вероятно, зарабатывал в первые месяцы нынешнего года: francetvinfo отмечает, что на посту правительственного координатора по выходу из карантина Жан Кастекс зарплаты не получал.

Теперь он должен оставить высокооплачиваемый пост межведомственного уполномоченного по организации Олимпийских и Паралимпийских игр (с зарплатой 160 тысяч евро в год) и занять менее оплачиваемый пост главы правительства Франции (здесь он будет получать примерно 140 тысяч). Кроме того, он уже объявил, что покинет пост мэра города Прад, хотя и останется членом муниципального совета.

Пока не известно, покинет Жан Кастекс пост советника департамента (закон не обязывает этого делать), но если не покинет, то его ежемесячный заработок будет составлять примерно 13750 евро «чистыми» (165 тысяч в год) — то есть, на 3600 евро в месяц меньше, чем раньше.

Если же Кастекс уйдет со всех постов, кроме премьерского, его ежемесячная зарплата опустится до каких-то 11657 евро (140 тысяч евро в год).

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