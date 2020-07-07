Во Франции феминисток возмутило назначение главой МВД обвиненного в изнасиловании Дарманена

Назначение экс-министра бюджета Франции Жеральда Дарманена главой МВД вызвало возмущение феминистского сообщества. В отношении Дарманена ведется расследование по жалобе об изнасиловании. В Елисейском дворце утверждают, что это «не является препятствием» для его назначения министром внутренних дел.

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В 2018 году на Жеральда Дарманена подали жалобы две женщины. Первая обвинила его в изнасиловании, вторая — в злоупотреблении ее уязвимым положением. Второе дело было закрыто: прокуратура не нашла состава преступления. А расследование относительно обвинений в изнасиловании продолжается. Его возобновили совсем недавно, в июне 2020 года, по решению апелляционного суда Парижа.

Подавшая иск Софи Паттерсон-Спац утверждает, что Дарманен изнасиловал ее в 2009 году, когда тот работал в юридической службе правой партии «Союз за народное движение» (ныне «Республиканцы»). Она обвиняет Дарманена в том, что тот пообещал ей поддержку в судебном деле в обмен на секс. Как писала газета JDD, Софи Паттерсон-Спац (урожденная Ольга Паттерсон) работала в эскорте. В 2003 и 2005 годах суд признал виновной в шантаже и вымогательстве. К Дарманену она обратилась как раз с тем, чтобы тот посодействовал ей в пересмотре ее дела.

Во вторник, 7 июля, около двадцати фем-активисток вышли на протестную акцию недалеко от здания МВД Франции. Они призвали к отставке новоиспеченного министра внутренних дел. Сенатор-социалистка Лоранс Росиньоль назвала это назначение «пощечиной, которую Эмманюэль Макрон влепил всем, кто борется с сексуальным насилием». Она также раскритиковала назначение адвоката Эрика Дюпон-Моретти министром юстиции. По ее словам, Дюпон-Моретти «никогда не скрывал своего отвращения к движению MeToo и к закону против уличных домогательств».

Против назначения Дарманена выступило и ЛГБТ-сообщество. Дарманен выступал резко против однополых браков, когда во Франции шли дебаты об этом перед принятием соответствующего закона при президенте Франсуа Олланде.

Назначение на важный министерский пост 37-летнего Жеральда Дарманена раскритиковал и его бывший однопартиец, нынешний глава фракции «Республиканцев» в Нацсобрании Кристиан Жакоб, но по другим причинам. Он посоветовал Эмманюэлю Макрону «остерегаться» Дарманена, у которого, по словам Жакоба, «предательство — в генах». В 2017 году Жеральд Дарманен, бывший «верный лейтенант» Николя Саркози, перешел от правых «Республиканцев» на сторону Макрона.

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