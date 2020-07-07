Знаменитый парижский магазин Tati закроется

Исторический магазин Tati на бульваре Барбес в Париже закроется. Об этом во вторник, 7 июля, заявила группа GPG, владеющая магазином с 2017 года. Сеть Tati известна своими рекордно низкими ценами.

Реклама Читать далее

Сообщается, что сперва по положению магазина ударили забастовки в конце 2019 года. Окончательной причиной закрытия стал экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

По словам генерального директора Тьерри Бухари, слова которого приводит france info, за период с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 в магазине констатировали сокращение продаж на 60%. Таким образом, под сокращение попадут 34 сотрудника магазина.

В 1948 году выходец из Туниса Жюль Уаки решил открыть в квартале Барбес универмаг одежды по принципу восточного базара. Tati стал первым магазином самообслуживания в мире и, в некотором смысле, эмблемой квартала. Существуют разные трактовки названия марки. По одной из версий, Уаки хотел назвать магазин Tita — по имени своей дочери. Но при коммерческой регистрации оказалось, что магазин с таким названием в Париже уже существует. Тогда магазин назвали «Tati», поменяв местами слоги. По другой версии, Tita — домашнее прозвище матери Уаки Эстер.

Магазин испытывал финансовые трудности и до пандемии: в феврале 2017 года владелец сети Tati группа Eram объявила о продаже дисконтной марки. Тогда право на покупку получила группа GPG, обязавшаяся избежать массовых сокращений.

Пандемия COVID-19 серьезно усугубила финансовое положение многих предприятий, в особенности тех, которые испытывали трудности и до санитарного кризиса. К примеру, ранее стало известно о том, что группа Lagardère выставила на продажу легендарные парижские и провинциальные мюзик-холлы, в том числе Le Casino de Paris, Les Folies Bergère и Le Bataclan.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться