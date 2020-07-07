НКО: смена подхода к проблеме проституции во Франции лишь усугубила положение секс-работников

Несколько общественных ассоциаций опубликовали во вторник, 7 июля, доклад, в котором утверждается, что принятие в 2016 году во Франции нового закона о борьбе с проституцией и наказании за покупку секс-услуг наиболее сильно ударило в первую очередь по секс-работникам.

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Как сообщает агентство France-Presse, составителями доклада выступили 13 общественных организаций, в числе которых профсоюзы секс-работников и организация Médecins du Monde. Доклад стал ответом на выводы, сделанные совместной комиссией МВД, министерств здравоохранения и юстиции Франции, которая оценивала результаты применения закона. В комиссии в начале июня заявили о «нехватке политической воли» для добросовестного исполнения законодательных мер.

В 2016 году во Франции решили изменить подход в борьбе с проституцией и переняли так называемую «шведскую модель» (до этого штрафами во Франции карали тех, кто оказывает интимные услуги). Она заключается в признании проституции насилием, даже если интимные услуги оказываются за деньги. Согласно этой модели, у мужчин нет «права на секс», а люди, вынужденные заниматься проституцией, — не преступники, а жертвы. Поэтому наказывать следует клиентов и сутенеров. С тех пор покупка секс-услуг во Франции карается штрафом в 1500 евро (до 3500 в случае рецидива). Государство также предлагает социальную поддержку лицам, решившим прекратить занятие проституцией.

Подробнее о законе 2016 года можно узнать здесь.

Авторы доклада отмечают, что штрафы, выписываемые лицам, прибегающим к услугам секс-работников, не способствуют обеспечению безопасности и здоровья проституированных, а, напротив, ставят их под угрозу. По данным Médecins du Monde, с января по март 2020 года были зафиксированы 206 актов насилия в отношении секс-работников. Также, по мнению составителей документа, для поддержания своего финансового положения из-за сокращения количества клиентов секс-работники вынуждены соглашаться на небезопасные контакты.

Представители ассоциации также подчеркнули, что существует слишком мало возможностей для социальной адаптации людей, решивших прекратить оказывать секс-услуги. За почти трехлетний период лишь 341 человек смог получить помощь в реадаптации, в то время как, по данным ассоциаций, число работающих в сфере интимных услуг во Франции составляет от 30 до 40 тысяч человек.

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