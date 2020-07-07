«Оправдатор»: министром юстиции Франции стал самый известный адвокат страны
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Самым громким назначением в рядах нового французского правительства стало назначение на пост министра юстиции адвоката Эрика Дюпона-Моретти. Без преувеличения самого известного адвоката Франции. Судебный корпус увидел в этом решении «объявление войны». Адвокаты страны в восторге, феминистки в ярости.
59-летний Эрик Дюпон-Моретти — наверное, единственный адвокат страны, которого французы знают в лицо. Завсегдатай теле- и радиоэфиров, защитник прав заключенных, корсиканских националистов, родственников террористов, обвиняемых в коррупции чиновников и Джулиана Ассанжа, он сам легко называет себя «героем и негодяем».
Назначение Дюпона-Моретти на пост министра юстиции вызвало негодование судебного корпуса. Это «объявление войны», возмутились в крупнейшем профсоюзе судей Франции USM вечером в понедельник, 6 июля. «Назначение человека, презирающего судей, позволяющего себе оскорбления в их адрес, это все, против чего мы выступаем в USM. Для нас настал трудный час», — заявила в интервью France Info глава судейского профсоюза Селин Паризо (Céline Parisot).
Бурный восторг назначение Дюпона-Моретти вызвало, напротив, в адвокатском сообществе. Соцсети заполнились радостными комментариями защитников, а председатель Национального совета адвокатских коллегий Франции Кристиан Фераль-Шуль (Christiane Féral-Schuhl) в комментарии AFP заявила о «смягчающем жесте», сделанном властями в сторону адвокатов.
«Это хороший знак, когда ваш коллега, который всегда защищал свободы и участвовал в борьбе против пенсионной реформы, становится министром юстиции», — отметила глава левого профсоюза адвокатов Франции SAF Эстелиа Араэз (Estellia Araez). Напомним, французские адвокаты несколько месяцев бастовали против пенсионной реформы, объявленной президентом Макроном.
От грузчика до защитника Ассанжа
У Эрика Дюпона-Моретти двойное, франко-итальянское гражданство и непростая судьба. Его дед по материнской линии, итальянский иммигрант, приехал во Францию на заработки. В разных интервью адвокат рассказывал, что выбор профессии определили несколько обстоятельств. Сперва смерть деда, найденного мертвым при загадочных обстоятельствах рядом с железнодорожными путями в 1957 году. «Всем было наплевать на это дело», — говорил Дюпон-Моретти за день до своего назначения в интервью francetvinfo. Позднее, в 1976 году, услышанная им по радио новость о казни Кристиана Ранучи, приговоренного к смерти за похищение и убийство восьмилетней девочки.
Отец Дюпона-Моретти, рабочий металлургического завода, умер, когда мальчику было четыре года. Его воспитывала мать, работавшая уборщицей. В студенческие годы будущий адвокат подрабатывал могильщиком, каменщиком, грузчиком и официантом.
Свою адвокатскую карьеру Эрик Дюпон-Моретти начал в Лилле в 1984 году. С тех пор он участвовал в нескольких десятках громких дел. Среди знаковых процессов последних лет — защита брата тулузского террориста Мохаммеда Меры Абделькадера. В апреле 2019 года Абделькадер Мера был приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о пособничестве убийствам и участии в террористической организации. Этот процесс адвокат назвал самым сложным за всю свою карьеру.
Еще одно громкое дело, которое Дюпон-Моретти вел до вчерашнего дня — дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его выдачи добиваются США, где Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже и публикации секретных документов. В феврале французские адвокаты Ассанжа заявили, что попросят Эмманюэля Макрона предоставить создателю WikiLeaks политическое убежище.
«Оправдатор»
В адвокатских кругах Эрик Дюпон-Моретти получил прозвище «Оправдатор» (Acquittator) по аналогии с «терминатором» — благодаря рекордному числу оправдательных приговоров, которых он добился для своих клиентов (больше 120).
В тексте от 2018 года, посвященном адвокату, журналисты Le Monde рассказывают такую историю: один из клиентов Дюпона-Моретти, сельскохозяйственный рабочий из Бретани Лоик Сешер, обвиненный в изнасиловании, которого он не совершал, и приговоренный к 16 годам тюрьмы, на радостях от оправдательного приговора назвал двух своих свиней Дюпоном и Моретти. С тех пор, правда, и Дюпона, и Моретти съели.
Любитель соколиной охоты и возмутитель спокойствия феминисток
Дюпон-Моретти воплощает собой образ старой Франции. Он много курит, любит вино, французскую гастрономию, соколиную охоту и корриду. Называет себя «гедонистом». Играет в театре — самого себя в спектакле под названием «Эрик Дюпон-Моретти в суде». Неполиткорректно шутит, выступает против феминитивов, движения MeToo и закона по борьбе с уличными домогательствами. Адвокат сам признается, что «не в ладах с нынешней эпохой».
Французские феминистки единогласно осудили его назначение на пост министра юстиции и так же, как и судьи, увидели в этом решении «объявление войны». «Я шокирована, это полное презрение, — заявила в комментарии Le Monde известная французская феминистка Каролин де Аас. — До сегодняшнего дня Макрон проявлял вежливое и нейтральное безразличие к вопросам прав женщин. Сегодня речь идет о переходе к агрессивному и активистскому безразличию. Уже давно у нас не было настолько открытого антифеминистского правительства».
Mesdames et messieurs, notre nouveau ministre de la Justice.— Caroline De Haas (@carolinedehaas) July 6, 2020
Je vais vomir, je reviens. 🤢#remaniement pic.twitter.com/PHM82GHfeZ
Еще больше назначения Дюпона-Моретти французских феминисток возмутило назначение обвиненного в изнасиловании Жеральда Дарманена на пост министра внутренних дел. Несколько разных феминистских акций прошло в этот вторник во Франции в знак протеста против назначений Дарманена и Дюпона-Моретти.
В своей книге «Право быть свободным» (Le Droit d’être libre) адвокат писал: «Начинающая звезда, которая соглашается переспать ради роли, — это не называется изнасилованием, это называется "повышением через постель". Отрицать это, значит оскорблять всех женщин, которые от подобного отказываются».
«Я говорил и писал много раз, что у меня нет никаких проблем с равенством. Что я с закрытыми глазами проголосую за женщину на президентских выборах, если буду считать ее компетентной. Что я радуюсь, что среди судей, так же, как и среди адвокатов, сегодня больше женщин, чем мужчин. И ни разу женщина не подавала на меня в суд за неподобающее поведение», — отмечал он в интервью изданию La Voix du Nord в 2018 году. В этой же беседе он вспоминает о том, что в эпоху своей юности, когда он танцевал с девушками и пытался их поцеловать, то иногда получал отказ: «но тогда это был отказ, а сейчас такое поведение считается преступлением».
«Провокационное» назначение
Le Monde сравнивает назначение Дюпона-Моретти на пост министра юстиции с тем, как если бы на должность министра здравоохранения Эмманюэль Макрон выбрал марсельского профессора-инфекциониста Дидье Раульта (прославившегося во Франции призывами лечить COVID-19 гидроксихлорохином и резкими высказываниями в адрес правительства). Слишком разобщающая фигура в уже и так поляризованном обществе.
Расследовательское издание Mediapart и вовсе видит в этом назначении «провокацию». Mediapart перечисляет клиентов-«аферистов» знаменитого адвоката: обвиненного в уходе от уплаты налогов бывшего министра бюджета Франции Жерома Каюзака, обвиненного в изнасиловании другого бывшего министра Жоржа Трона, обвиненного в коррупции бывшего мэра Леваллуа-Перре Патрика Балкани, ключевого фигуранта дела о незаконном финансировании президентской кампании Николя Саркози, бизнесмена Александра Джухри и других. Издание называет Дюпона-Моретти не только заклятым врагом судей, но и врагом финансовой прозрачности.
В антикоррупционной НКО Anticor в этом назначении также увидели «очень плохой знак для этики и антикоррупционных ассоциаций».
Свою политическую карьеру Эрик Дюпон-Моретти только начал, зато политических врагов нажил уже давно. Против его назначения выступила глава французских крайне правых Марин Ле Пен: когда-то он призывал запретить партию «Национальный фронт». В своем твиттере Ле Пен назвала нового министра «крайне левым активистом».
À la Justice est nommé un militant d’extrême gauche qui souhaite l’interdiction du RN, premier parti d’opposition. Ça promet... #EricDupondMoretti #DupondMoretti https://t.co/G8QR1tnrXM— Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 6, 2020
«Я хочу сохранить лучшее и изменить худшее»
В ходе передачи полномочий во вторник, 7 июля, Дюпон-Моретти произнес 15-минутную речь. «Я ни с кем не веду войну», — ответил он судьям, которых возмутило его назначение на министерский пост. — Я хочу сохранить лучшее и изменить худшее». «Мое министерство будет министерством антирасизма и прав человека», — пообещал адвокат.
Многие французские СМИ вспоминают сегодня, что в последний раз адвокатом, получившим пост министра юстиции, стал Робер Бадентер в 1981 году. Выходец из семьи евреев из Российской империи, блестящий адвокат Бадентер вошел в историю Франции отменой смертной казни.
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