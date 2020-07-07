«Оправдатор»: министром юстиции Франции стал самый известный адвокат страны

Самым громким назначением в рядах нового французского правительства стало назначение на пост министра юстиции адвоката Эрика Дюпона-Моретти. Без преувеличения самого известного адвоката Франции. Судебный корпус увидел в этом решении «объявление войны». Адвокаты страны в восторге, феминистки в ярости.

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59-летний Эрик Дюпон-Моретти — наверное, единственный адвокат страны, которого французы знают в лицо. Завсегдатай теле- и радиоэфиров, защитник прав заключенных, корсиканских националистов, родственников террористов, обвиняемых в коррупции чиновников и Джулиана Ассанжа, он сам легко называет себя «героем и негодяем».

Назначение Дюпона-Моретти на пост министра юстиции вызвало негодование судебного корпуса. Это «объявление войны», возмутились в крупнейшем профсоюзе судей Франции USM вечером в понедельник, 6 июля. «Назначение человека, презирающего судей, позволяющего себе оскорбления в их адрес, это все, против чего мы выступаем в USM. Для нас настал трудный час», — заявила в интервью France Info глава судейского профсоюза Селин Паризо (Céline Parisot).

Бурный восторг назначение Дюпона-Моретти вызвало, напротив, в адвокатском сообществе. Соцсети заполнились радостными комментариями защитников, а председатель Национального совета адвокатских коллегий Франции Кристиан Фераль-Шуль (Christiane Féral-Schuhl) в комментарии AFP заявила о «смягчающем жесте», сделанном властями в сторону адвокатов.

«Это хороший знак, когда ваш коллега, который всегда защищал свободы и участвовал в борьбе против пенсионной реформы, становится министром юстиции», — отметила глава левого профсоюза адвокатов Франции SAF Эстелиа Араэз (Estellia Araez). Напомним, французские адвокаты несколько месяцев бастовали против пенсионной реформы, объявленной президентом Макроном.

Передача полномочий от бывшего министра юстиции Николь Беллубе новому министру Эрику Дюпону-Моретти, 7 июля 2020. REUTERS/Christian Hartmann

От грузчика до защитника Ассанжа

У Эрика Дюпона-Моретти двойное, франко-итальянское гражданство и непростая судьба. Его дед по материнской линии, итальянский иммигрант, приехал во Францию на заработки. В разных интервью адвокат рассказывал, что выбор профессии определили несколько обстоятельств. Сперва смерть деда, найденного мертвым при загадочных обстоятельствах рядом с железнодорожными путями в 1957 году. «Всем было наплевать на это дело», — говорил Дюпон-Моретти за день до своего назначения в интервью francetvinfo. Позднее, в 1976 году, услышанная им по радио новость о казни Кристиана Ранучи, приговоренного к смерти за похищение и убийство восьмилетней девочки.

Отец Дюпона-Моретти, рабочий металлургического завода, умер, когда мальчику было четыре года. Его воспитывала мать, работавшая уборщицей. В студенческие годы будущий адвокат подрабатывал могильщиком, каменщиком, грузчиком и официантом.

Свою адвокатскую карьеру Эрик Дюпон-Моретти начал в Лилле в 1984 году. С тех пор он участвовал в нескольких десятках громких дел. Среди знаковых процессов последних лет — защита брата тулузского террориста Мохаммеда Меры Абделькадера. В апреле 2019 года Абделькадер Мера был приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о пособничестве убийствам и участии в террористической организации. Этот процесс адвокат назвал самым сложным за всю свою карьеру.

Еще одно громкое дело, которое Дюпон-Моретти вел до вчерашнего дня — дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его выдачи добиваются США, где Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже и публикации секретных документов. В феврале французские адвокаты Ассанжа заявили, что попросят Эмманюэля Макрона предоставить создателю WikiLeaks политическое убежище.

«Оправдатор»

В адвокатских кругах Эрик Дюпон-Моретти получил прозвище «Оправдатор» (Acquittator) по аналогии с «терминатором» — благодаря рекордному числу оправдательных приговоров, которых он добился для своих клиентов (больше 120).

В тексте от 2018 года, посвященном адвокату, журналисты Le Monde рассказывают такую историю: один из клиентов Дюпона-Моретти, сельскохозяйственный рабочий из Бретани Лоик Сешер, обвиненный в изнасиловании, которого он не совершал, и приговоренный к 16 годам тюрьмы, на радостях от оправдательного приговора назвал двух своих свиней Дюпоном и Моретти. С тех пор, правда, и Дюпона, и Моретти съели.

Любитель соколиной охоты и возмутитель спокойствия феминисток

Дюпон-Моретти воплощает собой образ старой Франции. Он много курит, любит вино, французскую гастрономию, соколиную охоту и корриду. Называет себя «гедонистом». Играет в театре — самого себя в спектакле под названием «Эрик Дюпон-Моретти в суде». Неполиткорректно шутит, выступает против феминитивов, движения MeToo и закона по борьбе с уличными домогательствами. Адвокат сам признается, что «не в ладах с нынешней эпохой».

Французские феминистки единогласно осудили его назначение на пост министра юстиции и так же, как и судьи, увидели в этом решении «объявление войны». «Я шокирована, это полное презрение, — заявила в комментарии Le Monde известная французская феминистка Каролин де Аас. — До сегодняшнего дня Макрон проявлял вежливое и нейтральное безразличие к вопросам прав женщин. Сегодня речь идет о переходе к агрессивному и активистскому безразличию. Уже давно у нас не было настолько открытого антифеминистского правительства».

Mesdames et messieurs, notre nouveau ministre de la Justice.

Je vais vomir, je reviens. 🤢#remaniement pic.twitter.com/PHM82GHfeZ — Caroline De Haas (@carolinedehaas) July 6, 2020

Еще больше назначения Дюпона-Моретти французских феминисток возмутило назначение обвиненного в изнасиловании Жеральда Дарманена на пост министра внутренних дел. Несколько разных феминистских акций прошло в этот вторник во Франции в знак протеста против назначений Дарманена и Дюпона-Моретти.

В своей книге «Право быть свободным» (Le Droit d’être libre) адвокат писал: «Начинающая звезда, которая соглашается переспать ради роли, — это не называется изнасилованием, это называется "повышением через постель". Отрицать это, значит оскорблять всех женщин, которые от подобного отказываются».

«Я говорил и писал много раз, что у меня нет никаких проблем с равенством. Что я с закрытыми глазами проголосую за женщину на президентских выборах, если буду считать ее компетентной. Что я радуюсь, что среди судей, так же, как и среди адвокатов, сегодня больше женщин, чем мужчин. И ни разу женщина не подавала на меня в суд за неподобающее поведение», — отмечал он в интервью изданию La Voix du Nord в 2018 году. В этой же беседе он вспоминает о том, что в эпоху своей юности, когда он танцевал с девушками и пытался их поцеловать, то иногда получал отказ: «но тогда это был отказ, а сейчас такое поведение считается преступлением».

Эрик Дюпон-Моретти вместе со своим клиентом, экс-министром бюджета Франции Жеромом Каюзаком, обвиненном в уходе от уплаты налогов. 12 февраля 2018 года. REUTERS/Gonzalo Fuentes

«Провокационное» назначение

Le Monde сравнивает назначение Дюпона-Моретти на пост министра юстиции с тем, как если бы на должность министра здравоохранения Эмманюэль Макрон выбрал марсельского профессора-инфекциониста Дидье Раульта (прославившегося во Франции призывами лечить COVID-19 гидроксихлорохином и резкими высказываниями в адрес правительства). Слишком разобщающая фигура в уже и так поляризованном обществе.

Расследовательское издание Mediapart и вовсе видит в этом назначении «провокацию». Mediapart перечисляет клиентов-«аферистов» знаменитого адвоката: обвиненного в уходе от уплаты налогов бывшего министра бюджета Франции Жерома Каюзака, обвиненного в изнасиловании другого бывшего министра Жоржа Трона, обвиненного в коррупции бывшего мэра Леваллуа-Перре Патрика Балкани, ключевого фигуранта дела о незаконном финансировании президентской кампании Николя Саркози, бизнесмена Александра Джухри и других. Издание называет Дюпона-Моретти не только заклятым врагом судей, но и врагом финансовой прозрачности.

В антикоррупционной НКО Anticor в этом назначении также увидели «очень плохой знак для этики и антикоррупционных ассоциаций».

Свою политическую карьеру Эрик Дюпон-Моретти только начал, зато политических врагов нажил уже давно. Против его назначения выступила глава французских крайне правых Марин Ле Пен: когда-то он призывал запретить партию «Национальный фронт». В своем твиттере Ле Пен назвала нового министра «крайне левым активистом».

À la Justice est nommé un militant d’extrême gauche qui souhaite l’interdiction du RN, premier parti d’opposition. Ça promet... #EricDupondMoretti #DupondMoretti https://t.co/G8QR1tnrXM — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 6, 2020

«Я хочу сохранить лучшее и изменить худшее»

В ходе передачи полномочий во вторник, 7 июля, Дюпон-Моретти произнес 15-минутную речь. «Я ни с кем не веду войну», — ответил он судьям, которых возмутило его назначение на министерский пост. — Я хочу сохранить лучшее и изменить худшее». «Мое министерство будет министерством антирасизма и прав человека», — пообещал адвокат.

Многие французские СМИ вспоминают сегодня, что в последний раз адвокатом, получившим пост министра юстиции, стал Робер Бадентер в 1981 году. Выходец из семьи евреев из Российской империи, блестящий адвокат Бадентер вошел в историю Франции отменой смертной казни.

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