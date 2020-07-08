Контракт на 600 дней: новый премьер пообещал Франции реформу пенсий и «точечный» карантин

Новое правительство Франции во главе с премьер-министром Жаном Кастексом приступило к работе, проведя первое заседание Совета министров и ответив на вопросы депутатов парламента. Глава кабинета объявил об увеличении ассигнований на повышение зарплаты медикам, пообещал незамедлительно начать консультации по реформе пенсионной системы и рассказал о возможных мерах на случай второй волны эпидемии коронавируса.

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Новый французский премьер-министр Жан Кастекс выступит в парламенте с традиционной речью об общих направлениях своей политики 15 июля, сообщило в эту среду France-Presse со ссылкой на источники в Национальном собрании. 14 июля — в день национального праздника Франции — к французам обратится Эмманюэль Макрон с изложением «нового пути», обещанного стране во «второй фазе» президентского срока, до выборов 2022 года.

600 дней на выход из кризиса и реформы

На следующий день после назначения, во вторник, новый кабинет провел первое заседание Совета министров под председательством президента Эмманюэля Макрона. В Елисейском дворце назвали обновленный на треть кабинет министров «боевым правительством» или «правительством борьбы» (gouvernement de combat), а также «правительством 600 дней» (столько времени осталось Макрону до конца президентского срока).

Новое правительство Франции на первом заседании Совета министров в Елисейском дворце 7 июля 2020. VIA REUTERS - POOL

В среду, 8 июля, министры побывали в парламенте, ответив на вопросы депутатов Национального собрания. Как резюмирует France-Presse, заседание прошло в «неспокойной обстановке»: депутаты от оппозиции требовали от правительства конкретной программы действий, проявляя нетерпение, и критиковали премьера и министров за слишком общие выступления.

В защиту спорных министров

Выступая в парламенте, премьер Кастекс также ответил на критику некоторых назначений в своем кабинете. Он напомнил о презумпции невиновности нового министра внутренних дел Жеральда Дарманена, которого обвинили в изнасиловании (по обвинению, связанному с событиями 10-летней давности, дело было закрыто, но после двух лет судебной тяжбы в июне разбирательства возобновились).

«Отличным» назвал премьер и неожиданное назначение во главе Минюста знаменитого адвоката Эрика Дюпона-Моретти. Судебный корпус увидел в этом назначении «объявление войны».

Вторая волна COVID-19 и повторный карантин

Утром в среду премьер Жан Кастекс дал свое второе интервью на посту главы правительства. Он исключил возможность введения общенационального карантина в случае второй волны эпидемии коронавируса. «Тотальный карантин имеет чудовищные последствия, человеческие и экономические, мы будем действовать точечно», — заявил Кастекс в эфире телеканала BFM TV и радиостанции RMC.

Передача полномочий в резиденции премьер-министров Франции, Матиньонском дворце. 3 июля 2020. Эдуар Филипп передал пост Жану Кастексу REUTERS - POOL New

Премьер сообщил, что в воскресенье побывает во Французской Гвиане, где эпидемия COVID-19 находится в острой фазе. В этой заморской территории, граничащей с Бразилией, выявлено более 5000 случаев заражения коронавирусом (124 — за последние сутки), наплыв пациентов в три местные больницы растет. Из метрополии во Французскую Гвиану направляют медиков и резервистов.

7,5 миллиардов на зарплаты медикам

Жан Кастекс намерен на этой неделе завершить консультации с профсоюзами по реформе и неотложным мерам поддержки здравоохранения. 7 июля премьер пошел на уступки, согласившись на 1,1 миллиард евро увеличить расходы на повышение зарплаты среднему и младшему медицинскому персоналу французских больниц. В самом начале консультаций с профсоюзами правительство было согласно добавить на зарплаты 6 млрд евро, затем увеличило свое предложение на 400 млн. Теперь Жан Кастекс «повысил ставки» на переговорах до 7,5 млрд.

Профсоюзы подсчитали: предложение премьера означает увеличение зарплаты медперсонала больниц едва-едва на 165 евро в месяц. А защитники прав медработников требуют ежемесячной прибавки в 300 евро. Продолжают переговоры с правительством об увеличении зарплат также представители врачей и интернов французских больниц. Им обещано пока дополнительно 600 миллионов евро.

Новый премьер-министр Жан Кастекс в Национальном собрании Франции 8 июля 2020. REUTERS - GONZALO FUENTES

Правительство, правда, согласилось в срочном порядке обсудить с профсоюзами вопрос нехватки персонала в больницах. Власти предложили создать 15 000 рабочих мест в больничной системе, оказавшейся в кризисе после многолетней оптимизации, сокращения числа коек в условиях хронической нехватки персонала.

Пенсионная реформа

В Национальном собрании премьер Жан Кастекс заявил о своей решимости провести радикальную пенсионную реформу, обещанную президентом Макроном. Уже 20 июля глава правительства встретится с представителями профсоюзов и объединений предпринимателей, чтобы составить график новых переговоров.

От этой «сущностной реформы» правительство не откажется, предупредил Кастекс, назвав отказ от реформы «безответственным». Речь идет о переходе от сложной системы из 42 отдельных пенсионных режимов к единой и универсальной системе накопительных баллов за каждый евро пенсионных отчислений с доходов. Реформа также предполагает меры, которые должны побудить французов работать дольше и позже выходить на пенсию (при сохранении права выход на заслуженный отдых в 62 года).

Официальные цели реформы — сделать пенсионную систему более справедливой, а также ликвидировать ее хронический дефицит. В этом году он ожидается на рекордном уровне в 30 млрд евро из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

Противники реформы опасаются снижения пенсий и фактического увеличения пенсионного возраста. Некоторые профицитные пенсионные режимы (например, адвокатов) выступают за сохранение своих отдельных пенсионных касс, не желая «платить» за представителей других профессий.

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