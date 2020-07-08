Французы вышли на акции протеста против планов сокращения тысяч рабочих мест

Во Франции в среду, 8 июля, прошли манифестации работников нескольких крупных, объявивших о масштабных сокращениях рабочих мест в условиях нынешнего кризиса. На улицы Тулузы вышли сотрудники концерна Airbus. В Бретани шествие провели работники компании Hop!, бюджетного филиала авиакомпании Air France. В Париже против увольнений протестовали сотрудники фирм Nokia и Sanofi.

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В эту среду, 8 июля, французское министерство труда сообщило, что с марта месяца и начала санитарного кризиса число зарегистрированных компаниями планов сокращения занятости удвоилось по сравнению с 2019 годом. Фирмы заявили о намерении сократить в общей сложности 27 000 сотрудников (за тот же период прошлого года — 13 тысяч).

Сотрудники Airbus в Сен-Назере протестуют против плана увольнений 8 июля 2020. REUTERS - STEPHANE MAHE

Несколько тысяч человек протестовали в Тулузе против плана авиакосмического концерна Airbus сократить до лета будущего года 15 000 рабочих мест, в том числе 5000 — во Франции.

Шествие работников завода Airbus под Тулузой 8 июля 2020. REUTERS - NACHO DOCE

На заводах концерна в Тулузе под угрозой 3500 рабочих мест.

В бретонском городе Морле, где расположена наземная техническая служба авиакомпании Hop! (филиал группы Air France), в акции приняли участия сотни работников. Air France объявил о плане сокращений 7500 сотрудников в течение двух лет.

Протест сотрудников авиакомпании Hop!, филиала группы Air France REUTERS - Stephane Mahe

В филиале Hop! штаты намерены сократить на целых 40% (больше тысячи рабочих мест из 2400).

В Париже акция протеста объединила работников телекоммуникационной фирмы Nokia и фармацевтического гиганта Sanofi.

Работники компании Nokia. Париж, 8 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

На своих предприятиях во Франции Nokia намерена сократить 1200 рабочих мест.

Акция работников Nokia под лозунгом "Занятость — это капитал". Париж, 8 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

Фармацевтическая фирма Sanofi объявила о ликвидации 1700 рабочих мест в Европе. Во Франции план касается тысячи сотрудников фирмы (из 25 000).

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