Полиция задержала еще пять человек по делу о беспорядках в Дижоне

Еще пять человек были задержаны по делу о беспорядках в Дижоне. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источник, близкий к следствию.

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Четверо из задержанных пока оставлены под стражей, уточнил источник AFP в следственных органах.

С 12 по 15 июня в Дижоне произошли столкновения между представителями чеченской диаспоры и наркоторговцами. По данным французских СМИ, в дижонский район Грезий приехали представители чеченской диаспоры со всей Франции, а также из других европейских стран, чтобы «разобраться» с выходцами из Северной Африки, которые избили чеченца и двух его друзей. МВД Франции пообещало «жесткий ответ» на беспорядки.

В конце июня 11 человек, задержанных по делу о беспорядках в Дижоне, были осуждены по обвинениям в торговле наркотиками, участии в незаконных массовых собраниях и ношении оружия. Сроки наказания — от трех до шести месяцев домашнего ареста, 140 часов общественных работ, а также тюремные сроки до 10 месяцев. В течение недели после беспорядков полиция провела в Дижоне четыре масштабные операции с обысками, изъятием оружия и наркотиков, а также задержаниями.

По данным AFP, в отношении двух задержанных ведется расследование их предполагаемого участия в составе преступной группировки, планировавшей акты насилия. В настоящее время они находятся под судебным надзором.

Все задержания по делу о беспорядках в Дижоне были произведены в рамках операции по поиску оружия и наркотиков в районе Грезий.

Подробнее об июньских беспорядках в Дижоне можно узнать по ссылке.

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