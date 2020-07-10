Во Франции начали расследовать факты мошенничества, связанные с режимом временной безработицы

Прокуратура Парижа начала расследовать факты мошенничества, связанные с введенным в период карантина режимом временной безработицы (chômage partiel). Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает агентство France-Presse.

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По предварительным оценкам, государству причинен ущерб в 1,7 миллиардов евро. Одна из мошеннических схем заключалась в незаконном присвоении чужих идентификационных данных, подаче фальшивых заявок на финансовую помощь от имени реально существующих фирм, не обращавшихся за господдержкой, и получении средств вместо них.

В парижской прокуратуре отмечают, что уже известно о том, что как минимум 13–16 региональных управлений министерства труда (DIRECCTE) столкнулись с мошенничеством в связи с режимом временной безработицы.

Как отмечает Le Figaro, во французском регионе Окситания более 160 фирм оказались жертвами мошеннических действий, было установлено более 110 банковских счетов, на которые осуществлялись переводы финансовой помощи по фальшивым запросам.

Le Monde передает, что расследование ведется по статьям об организованном мошенничестве и отмывании средств. Анонимный источник издания, близкий к следствию, не исключил, что преступные действия могли совершаться из-за границы.

В июне занимавшая тогда должность министра труда Франции Мюрьель Пенико пригрозила санкциями тем, кто злоупотребит режимом временной безработицы. Тогда в министерстве труда констатировали, что некоторые предприятия подавали заявки на финансовую помощь в рамках режима временной или частичной безработицы, в то время как фактически их сотрудники являлись полностью занятыми и выполняли свои функции удаленно.

Режим временной безработицы правительство массово задействовало во Франции в период карантина и санитарного кризиса. Временно безработные на предприятиях, подавших заявку в министерство труда, получали 85% «чистой» зарплаты за счет бюджета. Обладателям минимальной зарплаты (порядка 1200 евро) была положена стопроцентная компенсация. В апреле, по данным министерства труда, 8,6 миллионов человек получали такое пособие.

AFP передает, что в случае, если будет установлен факт мошенничества, виновным может грозить тюремный срок до двух лет, до 30 тысяч евро, обязательство возместить полученную нечестным путем сумму и запрет подавать запросы на финансовую помощь в течение 5 лет.

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