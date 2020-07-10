Премьер-министр и глава МВД Франции поддержали полицейских Дижона после беспорядков

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен посетили в пятницу, 10 июля, Дижон. Они выразили поддержку полицейским после произошедших 12 – 15 июня столкновений между представителями чеченской общины и наркодилерами.

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Кастекс заявил, что его возмутили беспорядки в Дижоне, а его визит в этот город призван «поддержать борьбу с любым насилием, с любыми формами разобщенности, ставящими под угрозу ценности Республики». Слова премьера приводит агентство France-Presse. Он также заверил, что правительство более не потерпит подобных вспышек насилия и полностью поддерживает органы правопорядка в борьбе с подобными инцидентами. Кроме того, премьер-министр пообещал с осени увеличить штат дижонской полиции. Сообщается, что Кастекс и Дарманен в сопровождении мэра Дижона Франсуа Ребсамена также посетили неблагополучный район Грезий, в котором происходили столкновения.

Во время своего визита премьер-министр также подчеркнул, что Жеральд Дарманен в качестве министра внутренних дел пользуется полным доверием правительства, несмотря на критику со стороны феминистского сообщества — в отношении Дарманена ведется расследование по жалобе об изнасиловании. AFP сообщает, что представители феминистского сообщества запланировали в пятницу, 10 июля, акции в нескольких французских городах, чтобы выступить против назначения Дарманена и нового министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти.

Напомним, с 12 по 15 июня в Дижоне произошли столкновения между представителями чеченской диаспоры и наркоторговцами. По данным французских СМИ, в район Грезий приехали представители чеченской диаспоры со всей Франции, а также из других европейских стран, чтобы «разобраться» с выходцами из Северной Африки, которые избили чеченца и двух его друзей. МВД Франции пообещало «жесткий ответ» на беспорядки.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что еще пять человек были задержаны по делу о столкновениях. Двоих из них — мужчин 32 и 37 лет — поместили в предварительное заключение. По словам прокурора Дижона Эрика Матэ, им вменяются действия, которые могли предположительно стать причиной столкновений. Franceinfo передает, что речь идет о «действиях в отношении жертв из так называемого чеченского сообщества, совершенных группой лиц магрибского происхождения».

В конце июня 11 человек, задержанных по делу о беспорядках в Дижоне, были осуждены по обвинениям в торговле наркотиками, участии в незаконных массовых собраниях и ношении оружия. Сроки наказания — от трех до шести месяцев домашнего ареста, 140 часов общественных работ, а также тюремные сроки до 10 месяцев. В течение недели после беспорядков полиция провела в Дижоне четыре масштабные операции с обысками, изъятием оружия и наркотиков, а также задержаниями.

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