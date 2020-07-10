Суд постановил провести третью экспертизу по делу Адамы Траоре

Во Франции суд потребовал провести новую медицинскую экспертизу по делу Адамы Траоре — чернокожего француза, умершего в 2016 году после задержания жандармами. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает агентство France-Presse.

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Поводом для проведения экспертизы стали показания свидетеля, у которого Траоре скрывался в день задержания. Задержание молодого человека, о котором русская редакция RFI подробно рассказывала, произошло в июле 2016 г.

Сообщается, что экспертиза будет проведена бельгийскими специалистами. Как передает AFP, адвокаты жандармов, задерживавших Траоре, приветствовали решение о новой экспертизе. Защитники настаивают на версии, что причиной смерти задержанного стала злокачественная гипертермия. Они ссылаются на данные о повышенной температуре тела Траоре, зафиксированной после его смерти, а также на показания того самого свидетеля, которые способствовали решению о новой экспертизе. По его словам, Адама лежал на полу в его квартире и говорил, что «сейчас умрет».

Адвокат, представляющий интересы истцов, в свою очередь отмечал, что свидетель мог изменить показания под давлением следователей.

Адама Траоре скончался 19 июля 2016 года. По его делу было вынесено несколько противоречащих друг другу экспертных заключений. Последняя экспертиза, проведенная по запросу его семьи, указала, что причиной смерти стал примененный к задержанному «брюшной захват». Это заключение опровергает данные предыдущей судебно-медицинской экспертизы, сделанной по запросу следственных судей, где говорится, что молодой человек скончался не от действий жандармов, а от кардиогенного отека легких.

Фигура Траоре стала символом движения против полицейского насилия во Франции. Несмотря на запрет многолюдных мероприятий в условиях эпидемии, 2 июня в Париже тысячи человек вышли на акцию в память о нем возле здания суда у метро Порт-де-Клиши по призыву движения «Правда и справедливость для Адамы». Манифестация состоялась на фоне массовых протестный акций в США, вспыхнувших после гибели Джорджа Флойда.

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