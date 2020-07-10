Экс-сотрудники внешней разведки Франции осуждены за госизмену и шпионаж в пользу КНР

В Париже специальный трибунал в пятницу, 10 июля, приговорил к 8 и 12 годам тюремного заключения двух бывших сотрудников французской внешней разведки DGSE, признав их виновными в шпионаже в пользу Китая. Как отмечает агентство France-Presse, процессы подобного рода проходят во Франции чрезвычайно редко. Оба осужденных давно вышли на пенсию, а перед судом находились на свободе.

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Судебный процесс над ветеранами французской внешней разведки прошел в Париже с 6 по 10 июля. На закрытые по просьбе прокуратуры заседания пожилые подсудимые являлись сами, не будучи заключенными под стражу. Ни деталей обвинения, ни даже фамилий обвиняемых прессе не сообщили.

В пятницу специальный трибунал вынес свой вердикт, признав бывшим разведчиков виновными по статьям «шпионаж в пользу иностранной державы», передачу иностранному государству секретной информации и «посягательство на основные национальные интересы».

69-летний Пьер-Мари (Pierre-Marie H.) приговорен к 12 годам заключения. 73-летний Анри М. (Henri M.) — к восьми годам тюрьмы. Суд также лишил их гражданских прав на 10-летний срок.

Осужденные — бывшие сотрудники Генеральной дирекции внешней безопасности DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure). Пьер-Мари числился гражданским чиновником министерства обороны. Анри сделал военную карьеру, выйдя в отставку в начале 2000 годов. Оба подсудимых одно время вместе работали также в контрразведке, сообщает AFP.

Следствие предъявило им обвинения в шпионаже в 2017 году, когда оба бывших спецслужбиста уже находились на пенсии.

Более 20 лет назад Анри М. занимал пост официального представителя службы DGSE в Китае. В 1998 году его отозвали на родину после того, как он вступил в любовную связь с китайской переводчицей посольства Франции в Пекине. Выйдя на пенсию, Анри М. вернулся в Китай в 2003 году, чтобы жениться на бывшей переводчице. Супруги много лет прожили на острове Хайнань, на юге КНР. В последние годы Анри М. жил в Альзасе.

Другой осужденный — Пьер-Мари — никогда не работал на официальных должностях за рубежом. Его задержали в аэропорту Цюриха с суммой наличных денег, полученных при встрече со связным китайской разведки на одном из островов в Индийском океане. Он жил на пенсии на северо-востоке Франции с супругой Лоранс, которая также предстала перед судом за сокрытие доходов, полученных за шпионаж в пользу иностранного государства.

Отмечая исключительность «шпионских» процессов во Франции, AFP напоминает о приговоре, который в 1997 году был вынесен бывшему инженеру французского Комиссариата по атомной энергии. Он получил 9 лет тюрьмы за передачу секретных документов советскому КГБ в 1989-1990 годах.

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