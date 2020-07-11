В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, во Франции завершилось действие режима чрезвычайного санитарного положения.

В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, во Франции закончилось действие режима чрезвычайного санитарного положения. Режим, позволявший президенту и правительству ограничивать общественные свободы без консультации с парламентом, был введен в стране 24 марта. Закон о режиме санитарного ЧП предусматривал в частности ограничение прав на передвижение и на собрания граждан, а также право на реквизицию необходимых для борьбы с эпидемией средств.

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Начиная с полуночи 10 июля и в течение ближайших четырех месяцев во Франции будет действовать специальный переходный режим — в рамках закона, определяющего выход из санитарного ЧП. Закон был принят 2 июля. 9 июля его одобрил Конституционный совет Франции.

При этом чрезвычайное санитарное положение будет действовать до 30 октября в двух заморских департаментах Франции — Гвиане и Майотте, где распространение коронавирусной инфекции по-прежнему активно. Как отмечает Le Monde, в Гвиане пик эпидемии ожидается в середине-конце июля.

Как пообещал 1 июля в интервью изданию La Croix бывший министр жилищной политики Франции Жюльен Денорманди (в новом правительстве он занял пост министра сельского хозяйства. — RFI), бездомные, которые во время изоляции получили места в гостиницах и других учреждениях, не будут отправлены на улицу. Власти должны обеспечить им новые места.

С начала распространения эпидемии во Франции была создана 21 тысяча дополнительных мест для приема бездомных — более половины из них (11 400) были реквизированы в отелях.

Кроме того, начиная с 11 июля во Франции вновь разрешены публичные мероприятия с участием до 5000 человек. В стране для публики открываются стадионы и ипподромы. 12 июля в Гавре пройдет товарищеский матч «ПСЖ» с «Гавром» — он станет первым открытым для болельщиков матчем в Западной Европе. Издание Ouest-France отмечает, что пять тысяч болельщиков должны будут следить за игрой в масках и соблюдать дистанцию при рассадке на стадионе, вместимость которого составляет 25 тысяч человек.

В стране также снова разрешены речные круизы. Возобновление морских круизов между европейскими портами сейчас обсуждается на уровне ЕС, заявили власти Франции в коммюнике.

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