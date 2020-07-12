В аэропортах Франции введут экспресс-тесты на Covid-19 для прибывающих из-за границы

Уже в ближайшие дни во французских аэропортах появятся экспресс-тесты на коронавирус для прибывающих из стран так называемой «красной зоны». Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

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В правительстве отметили, что все тестирования будут осуществляться при условии добровольного согласия самих путешественников. Предусмотрены ли в случае отказа от теста запрет на въезд или обязательный карантин, власти не уточняют. Также тест можно будет не делать при наличии справки о прохождении теста в стране вылета.

Сами экспресс-тесты еще находятся на этапе одобрения в министерстве здравоохранения. Планируется ежедневно проводить около двух тысяч тестов. Точной даты запуска такого тестирования еще нет, но власти обещают, что оно начнется в самые ближайшие дни.

О запуске во Франции производства новых экспресс-тестов EasyCov стало известно в конце мая. Однако в открытую продажу они пока так и не поступили. Новый тест может проводиться вне специализированных лабораторий на основе анализа взятой с языка слюны пациента. Получение результата занимает меньше часа.

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