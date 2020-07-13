Роман «Труженики моря», посвященный мужественной борьбе человека со стихией, был написан Виктором Гюго на острове Гернси в проливе Ла-Манш в 1866 году. За прошедшие полтора века восприятие природы изменилось: человечество осознало необходимость не бороться с ней, а охранять ее и помогать. В новом французском правительстве проблемами моря отныне занимается отдельное министерство. Русская служба RFI решила разобраться, что такое министерство морского хозяйства и ресурсов и что входит в его задачи. Оказалось, что охват широкий — от экономики и экологии до флота и дипломатии.

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«Судьба XXI века будет решаться на морском пространстве», — заявил Эмманюэль Макрон в декабре 2019 года, выступая на ежегодной встрече с профессиональными организациями, объединяющими «тружеников моря», и специализированной прессой, посвященной морскому хозяйству и ресурсам.

Франции принадлежит 11 миллионов квадратных километров морского пространства, что делает ее второй по размеру морской державой в мире. 97% этих морских просторов относится к заморским территориям и регионам, но и континентальная береговая линия Франции от Северного моря до Средиземного составляет 3427 км. Французские морские владения расположены у берегов пяти континентов в одиннадцати часовых поясах.

Дочь моряка

Министерство морского хозяйства и ресурсов появилось в списке французских ведомств впервые после тридцатилетнего перерыва. Первым — и последним — полномочным морским министром был с 1981 по 1983 год, во времена президентства Франсуа Миттерана, бретонец Луи Ле Пенсек. Его сменил заместитель премьер-министра по морским делам нормандец Жак Меллик (из семьи выходцев из Беларуси), а в последующие годы на смену министерству пришли профильные ведомства, подчиненные другим министрам — транспорта, урбанизма, туризма, долгосрочного развития или экологии.

В правительстве Жана Кастекса министром моря стала женщина — портфель достался 56-летней Анник Жирарден, уроженке бретонского города Сен-Мало, одновременно туристического и с развитыми рыболовецким хозяйством и портовой индустрией.

Дочь моряка ранее являлась депутатом от островов Сен-Пьер и Микелон. В Национальное собрание она избиралась от Радикальной левой партии, которая, вопреки своему названию, скорее левоцентристская. При президенте Франсуа Олланде Жирарден сначала возглавляла министерство франкофонии, а затем государственной службы. В период президентства Эмманюэля Макрона в правительстве Эдуара Филиппа ей было поручено министерство заморских территорий, деятельность которого напрямую связана с морем. В новом правительстве Кастекса министр выразила пожелание объединить оба портфеля, но президент и премьер решили, что французские морские пространства и так достаточно широки.

Глава морского министерства Анник Жирирден в Елисейском дворце 7 июля 2020. AFP - LUDOVIC MARIN

Еще в начале своего мандата президент Макрон заявлял о желании обновить стратегию Франции в области морского хозяйства и усилить роль страны в управлении ресурсами мирового океана. Созданную согласно президентской воле новую государственную структуру назвали коротко и красиво — «министерство моря» (ministre de la Mer). Однако это наименование включает самый широкий спектр вопросов, связанных как с экономикой и экологией, так и с дипломатией и даже военным флотом.

Периметр своих будущих полномочий Анник Жирарден пока обсуждает с министерствами сельского хозяйства, экологии, транспорта и другими — им нужно будет согласовывать общие решения. В интервью, опубликованном 11 июля в газете Ouest-France министр говорит, что в ее задачи входит одновременно защита морских интересов Франции, биологического разнообразия ее морей, экономического благосостояния отраслей, разрабатывающих морские ресурсы, а также социального благополучия их работников.

Министерство коралловых рифов и ветрогенераторов

Главной своей миссией Анник Жирарден считает экологическую. Флора и фауна на морских пространствах Франции представляет собой 10% биологического разнообразия мирового океана, которое необходимо охранять. 10% всех коралловых рифов и 20% атоллов планеты принадлежат Франции, все они являются охраняемыми зонами. В 2017 году правительство разработало государственную стратегию управления морскими ресурсами, этот документ напоминает, что мировой океан поглощает 90% тепла, образующегося в результате деятельности человека, и около 30% выбросов CO2, а также производит половину кислорода, содержащегося в атмосфере.

Не менее важное место занимают экономические и социальные задачи министерства. Экономика, связанная с морем, представляет собой 400 000 рабочих мест (это сотрудники рыболовецких хозяйств, портов и туристических организаций, ученые и др.). На эту отрасль приходится 14% ВВП Франции.

Морские просторы содержат ресурсы будущего, в том числе редкие минералы и металлы. Океан также постепенно становится все более важным источником возобновляемой энергии. Французское агентство обновляемых ресурсов ADEME оценивает энергетический потенциал французских ветрогенераторов, которые уже установлены или могут быть установлены в море, в 30 000 МВт. К этому нужно добавить энергию, вырабатываемую гидрогенераторами — турбинами, использующими энергию морских течений.

Кроме того, на фоне пандемии остро встал вопрос экономического суверенитета, тоже напрямую связанный с морем и его ресурсами. В том числе, многие политические силы требуют вернуть во францию производство тех же ветрогенераторов.

Морская держава

В своей речи на встрече с «тружениками моря» Эмманюэль Макрон ясно дал понять, что море — еще и стратегический вопрос для Франции. Например, остается неурегулированной проблема статуса острова Тромлен в Индийском океане, входящего в архипелаг Эпарс. На него претендуют одновременно Франция и Республика Маврикий. Эмманюэль Макрон предложил решить вопрос в двустороннем порядке, без вмешательства международных организаций, но переговоры пока заканчивались неудачно. Решать проблему Тромлена придется новому министерству.

В последние годы французская дипломатия также усиленно работает над вопросами расширения шельфа на заморских территориях. 10 июня Комиссия ООН по границам континентального шельфа опубликовала свои рекомендации, дающие Франции право контроля над более чем 151 кв. км континентального морского шельфа вокруг островов Реюньон, Сен-Поль и Амстердам в Индийском океане. Эта территория равна примерно четверти европейской территории Франции. В 2015 году также был установлен французский контроль над шельфами Мартиники, Антильских островов, Французской Гвианы, Новой Каледонии и архипелага Кергелен. Согласно международному праву, каждое государство имеет право распространить свою юрисдикцию на шельфы у своих берегов за пределами территориальных вод (12 морских миль) шириной в 200 морских миль, за исключением случаев, когда шельф приходится делить с соседними государствами. Государство, воспользовавшееся своим правом, обязано охранять окружающую среду на этой территории и получает возможность добывать и использовать водные и подводные ресурсы

В настоящее время комиссия ООН также рассматривает поданную в 2018 году просьбу Франции о предоставлении ей юрисдикции над шельфом островов Крозе, Уоллис и Футуна, Сен-Пьер и Микелон, юго-восточного побережья Новой Каледонии и берегов Французской Полинезии. Вопрос о разделе шельфа Бискайского залива должен решиться непосредственно между Францией, Ирландией, Великобританией и Испанией, комиссия ООН опубликовала свои рекомендации еще в 2009 году. Все это — тоже сфера компетенций нового министерства.

Брексит — еще одна дипломатическая проблема и, пожалуй, самая срочная. Выход Великобритании из Европейского союза ставит под вопрос равное использование морских ресурсов британскими и французскими рыбаками, а также всю европейскую политику в этой области. Между моряками в Ла-Манше уже происходили настоящие морские бои.

Пойти на компромисс

Как отмечают аналитики, будущий успех министерства моря будет зависеть не только от того, насколько успешно оно само будет решать все эти задачи, но и от согласованности его действий с другими министерствами и ведомствами. До сих пор каждое ведомство, имевшее отношение к морю, принимало решения в интересах своей отрасли, и эти интересы часто противоречили друг другу. Работники туристической сферы, рыболовецкие объединения и морской транспорт редко приходили к компромиссу.Так, экологические организации чрезвычайно беспокоит проект расширения нового порта на средиземноморском побережье между Нарбонной и Перпиньяном, который приветствуют многие французские предприятия. Новое министерство должно будет посадить за стол переговоров экологов и сторонников экономического развития региона и найти устраивающее всех решение.

Появление нового министерства было встречено профессиональными рыболовецкими организациями, экологами, учеными и туристическим сектором, так и не дождавшимся собственного ведомства, с энтузиазмом и надеждой. Даже политические оппоненты Макрона выразили удовлетворение созданием министерства, в том числе и крайние политические партии, как левые, так и правые (Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен). Но, как подчеркнула сама министр, успех ее деятельности будет зависеть в первую очередь от бюджета, которым она сможет располагать. Поэтому первое сражение, которое ведет Анник Жирарден, пока проходит не на морских, а на бумажных просторах. Соответствующие декреты должны быть опубликованы в ближайшие дни.

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