Франция приготовилась отпраздновать 14 июля в особых условиях

Национальный праздник Франции 14 июля в этот раз отметят без военного парада. Торжественная церемония будет закрыта для публики. Репетиция на площади Согласия 12 июня 2020.

В Франции Национальный праздник 14 июля отметят во вторник в особых условиях из-за санитарных ограничений. Традиционный военный парад заменен торжественной церемонией на площади Согласия. Главными героями праздника станут медики, как гражданские, так и военные, а почетными гостями — министры здравоохранения стран-соседей, принимавших французских пациентов с COVID-19. Церемония также приурочена к «Году де Голля», объявленному во Франции. 14 июля в Париже утром пройдет авиационный парад, а вечером салютом у Эйфелевой башни можно будет полюбоваться только издалека.

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Впервые с 1945 года в день Национального праздника 14 июля парижане не увидят традиционного военного парада на Елисейских полях. В условиях эпидемии коронавируса и санитарных ограничений проход войск в центре французской столицы было решено отменить.

Национальный праздник Франции 14 июля. Репетиция церемонии на площади Согласия. AFP - THOMAS SAMSON

Годовщину взятия Бастилии отметят торжественной церемонией на площади Согласия с участием порядка 2000 человек. Закрытое для публики мероприятие все французы смогут увидеть лишь в телевизионной трансляции.

Солдаты санитарного фронта

В день Национального праздника 14 июля во Франции в этот раз чествовать будут прежде всего тех, кто находился на передовой борьбы с эпидемией в период всеобщего карантина. Это медики, но также активисты гуманитарных НКО и люди тех профессий, которые не прекращали работу, обеспечивая жизненные потребности страны в период кризиса.

Трибуны для гостей на площади Согласия в Париже. Репетиция церемонии праздника 14 июля. AFP - THOMAS SAMSON

Почетные гости на трибунах, установленных на площади Согласия, — это врачи и медсестры, санитары и кассиры, почтальоны и курьеры, учителя, муниципальные служащие и предприниматели, освоившие выпуск необходимой стране продукции санитарного и медицинского назначения.

Почетными зарубежными гостями праздника 14 июля в этот раз стали воинские подразделения, а также министры здравоохранения Германии, Швейцарии, Люксембурга и Австрии. В разгар эпидемии коронавируса эти европейские страны приняли в своих больницах французских пациентов с COVID-19.

Армия с мирным лицом

Неизменную воинскую, армейскую составляющую праздника 14 июля власти решили в этот раз скорректировать. Вместо демонстрации своей военной мощи армия представит все свои возможности, задействованные в борьбе с эпидемией. 25 марта президент Эмманюэль Макрон объявил о начале специальной операции Résilience («Стойкость»), в рамках которой военные пришли на помощь гражданским властям во время санитарного кризиса.

Курсанты военно-медицинского училища на площади Соласия в Париже 12 июля 2020. Репетиция торжественной церемонии праздника 14 июля. AFP - THOMAS SAMSON

Для участия в ограниченном смотре войск на площади Согласия были отобраны главным образом подразделения, вовлеченные в операцию «Стойкость». Например, медицинский полк сухопутных сил, который развернул полевой госпиталь для приема тяжелых больных с COVID-19 в Мюлузе, не востоке страны. Или 2-ой драгунский полк, специализирующийся на защите от радиологических, химических и биологических угроз (полку поручены работы по дезинфекции).

Солдаты 2-го драгунского полка на репетиции праздника 14 июля AFP - THOMAS SAMSON

Министерство обороны отмечает роль медицинской службы вооруженных сил SSA (Service de santé des armées) в борьбе с эпидемией. Французские военные медики приняли 3% больных с коронавирусной инфекцией, нуждавшихся в реанимации.

Французские военные медики на репетиции торжественной церемонии по случаю праздника 14 июля. AFP - THOMAS SAMSON

Чествовать 14 июля будут служащих ВВС и ВМС Франции. Военно-транспортная авиация осуществляла эвакуацию больных с диагнозом COVID-19 из переполненных больниц парижского региона и региона Гранд Эст в менее пострадавшие от эпидемии департаменты. А командование ВМС задействовало вертолетоносцы класса «Мистраль» для доставки медицинского оборудования и подкреплений в заморские территории.

Память о Шарле де Голле

Программа церемонии 14 июля в этот раз тесно связана не только с подвигами дня сегодняшнего, но и с героическими страницами истории страны. Национальный праздник французы отмечают в разгар объявленного во Франции «Года де Голля». На 2020 год пришлось сразу три юбилейные даты, связанные с именем лидера французского Сопротивления и первого президента Пятой Республики. Это 130-летие со дня рождения Шарля де Голля (22 ноября) и 50-летие его смерти (9 ноября), а также 80-летняя годовщина призыва к Сопротивлению, с которым генерал обратился к французам из Лондона 18 июня 1940 года. Юбилей исторической речи недавно отпраздновали во Франции и Великобритании.

Военнослужащие ВВС Франции на площади Соласия в Париже. Репетиция торжеств 14 июля. AFP - THOMAS SAMSON

Воинские почести будут отданы Шарлю де Голлю в ходе церемонии на площади Согласия. В авиационном параде примут участие эскадрильи, чья история связана с подразделениями ВВС Свободных французских сил времен Второй мировой войны.

Репетиция авиационного парада в Париже. Вертолет Cougar AS532. AFP - BERTRAND GUAY

В небе над Парижем пролетят и боевые самолеты Rafale единственного французского авианосца «Шарль де Голль».

Традиционный салют

Салют вечером 14 июля пройдет в Париже в непривычных для горожан условиях. На Марсовом поле, у подножия Эйфелевой башни, где вечером по случаю национального праздника собирается не менее полумиллиона человек, будет безлюдно.

Префектура столицы объявила о закрытии для публики всего обширного сектора, в котором обычно проходят массовые народные гуляния вечером 14 июля. Доступ начнут закрывать уже днем: в запретный периметр попадут Марсово поле и близлежащие улицы, район Трокадеро, а также набережные вблизи Эйфелевой башни по обеим берегам Сены.

Feu d'artifice du #14Juillet 🇫🇷 | Consultez la carte présentant les restrictions d'accès à certaines zones de la capitale.

😷 Pour d'évidentes raisons sanitaires, les parisiens sont fortement encouragés à ne pas se rassembler autour du périmètre interdit. https://t.co/vcgTm4FGP6 — Préfecture de Police (@prefpolice) July 9, 2020

Праздничный фейерверк начнется в 23 часа по местному времени и продлится 35 минут. Салют будет предварять двухчасовой концерт Национального оркестра Франции, а также хоровых коллективов Radio France. И концерт, и фейерверк будет транслировать второй французский телеканал France 2.

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