Вторая волна, маски, безработица: Эмманюэль Макрон возобновил традицию интервью 14 июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал большое интервью журналистам двух главных французских телеканалов — TF1 и France 2. Большое телеинтервью в день Национального праздника 14 июля было традицией французских президентов, которую прервал с приходом в Елисейский дворец Эмманюэль Макрон. В этом году глава государства решил вернуться к традиции, чтобы рассказать французам о результатах борьбы с эпидемией и планах на оставшиеся два года до выборов.

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Интервью длилось чуть больше часа и касалось исключительно внутренней ситуации во Франции: новое правительство, перезапуск экономики, безработица, экология, результаты борьбы с эпидемией коронавируса и готовность страны к возможной второй волне. На вопрос о выдвижении на второй президентский срок Эмманюэль Макрон отвечать не стал.

Борьба с коронавирусом

Первые вопросы касались эффективности действий властей в период санитарного кризиса. Макрон признал, что, «возможно, допустил ошибки», которые не позволили ему «объединить французов», и что, возможно, результаты были недостаточными, потому что иногда правительство действовало «недостаточно быстро».

Главное, по словам главы государства, — избежать второй волны эпидемии. Для этого он призвал французов следовать рекомендациям врачей, носить маски, пользоваться антисептиком, соблюдать дистанцию. Президент также поддержал идею сделать ношение защитных масок обязательным во всех закрытых общественных пространствах. Это правило может начать действовать в стране с 1 августа.

Однако «есть признаки, что [эпидемия] потихоньку возвращается», — признал президент. В случае второй волны правительство будет делать ставку на локальное введение карантина в местах появления новых очагов, чтобы не допустить нового локдауна национального масштаба. Также Макрон пообещал увеличить масштабы тестирования, особенно в зонах, где будут выявлены новые очаги.

Возвращаясь к полемике по поводу использования противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения больных Covid-19, Макрон рассказал, что не стал бы принимать препарат, если бы у него обнаружились симптомы болезни.

Планы на конец президентского срока

Что касается экономических последствий эпидемии, Эмманюэль Макрон пообещал приложить максимум усилий, чтобы избежать массовых сокращений рабочих мест, но допустил, что до конца года во Франции прибавится 900 тысяч новых безработных. «Мы на два месяца поставили нашу экономику на паузу, и в некоторых секторах перезапуск идет очень тяжело», — признал глава государства. На перезапуск французской экономики, по подсчетам президента, может потребоваться около ста миллиардов евро.

В числе планов на оставшиеся два года Марон также упомянул экологические вопросы и борьбу с глобальным потеплением, еще раз заявив о намерении провести референдум, чтобы включить борьбу с климатическими изменениями в первую статью французской Конституции.

Одной из мер экологических преобразований Макрон назвал пересмотр транспортной политики. Он считает необходимым развивать железнодорожное сообщение, чтобы снизить ущерб для экологии от авиации. В частности, планируется заново запускать во Франции ночные поезда, которые за последние годы практически исчезли из-за развития скоростных железных дорог и подешевевших авиаперевозок.

Макрон также пообещал довести до конца предложенную им реформу пенсионной системы. В условиях резкого роста дефицита бюджета и государственного долга президент заверил французов в том, что не станет повышать налоги. Молодежи он пообещал новые меры поддержки занятости: 300 тысяч субсидируемых государством рабочих контрактов и освобождение работодателей от социальных отчислений с невысоких зарплат при найме молодых сотрудников.

Говоря о составе нового правительства, президенту пришлось ответить на критику из-за назначения на пост министра внутренних дел Жеральда Дарманена, в отношении которого ведется расследование по жалобе об изнасиловании. Макрон высказал мнение, что Дарманен «стал жертвой суда улицы и социальных сетей» и призвал дождаться вердикта правосудия.

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