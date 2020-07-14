В Ницце почтили память жертв теракта 14 июля 2016 года

В Ницце во вторник, 14 июля, прошла торжественная церемония в память о жертвах теракта на Английской набережной. Из-за санитарных ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции, на мероприятии присутствовали лишь близкие жертв и представители властей.

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Мероприятие прошло на вилле Массена. Возле стелы в саду виллы были зачитаны имена 86 жертв теракта 2016 года, затем в их честь зажгли свечи. Franceinfo передает, что в течение дня желающие смогут возложить к стеле цветы.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози также вручил от имени президента Франции посмертные медали жертвам теракта 2016 года — чете Борла и их дочери Лоре, которой на момент трагедии было 13 лет.

Avec une vive émotion j'ai remis, au nom du Président de la République @EmmanuelMacron, la médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme à Laura Borla à titre posthume ainsi qu'à son père et sa mère. La République n'oublie pas ses disparus. pic.twitter.com/9gD7kbGOnU — Christian Estrosi (@cestrosi) July 14, 2020

Традиционного вечернего фейерверка в Ницце не будет, однако в 21 час по местному времени духовой оркестр города даст бесплатный концерт на променаде дю Пайон. Посетить концерт смогут лишь 112 человек при обязательном наличии медицинских масок.

Теракт в Ницце был совершен вечером 14 июля 2016 года. 31-летний тунисец Мохамед Лахуайедж Бухлель на грузовике въехал в толпу людей, прогуливавшихся по Английской набережной и наблюдавших за салютом по случаю национального праздника. Он также был вооружен. 86 человек погибли, более 450 получили ранения. Злоумышленник был застрелен полицейскими. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

23 июня 2020 года стало известно, что Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) потребовала привлечь к суду девятерых человек по итогам следствия по делу о теракте в Ницце.

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