В Париже на акции протеста медработников и «желтых жилетов» произошли столкновения

В Париже на площади Бастилии произошли столкновения между участниками протестной акции профсоюзов медработников и силами правопорядка. Как сообщает AFP, к акции медработников 14 июля присоединились сторонники «желтых жилетов».

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В шествии медработников приняли участие несколько тысяч человек. Они прошли от площади Республики до площади Бастилии, где и произошли столкновения, сообщает находящийся на месте корреспондент Le Figaro.

Arrivée à la #Bastille de la tête du cortège du #14juillet perturbée par des échanges de tirs entre manifestants et forces de l'ordre #soignants pic.twitter.com/4bYEpOqLVS — Thibault Izoret (@TIM_7375) July 14, 2020

Французские медработники вышли на акцию протеста по призыву профсоюзов с прежним требованием улучшения условий труда в больницах, повышения зарплат и создания новых рабочих мест.

У присоединившихся к протестам участников «желтых жилетов» была своя повестка: они вышли протестовать против полицейского насилия.

Очередная акция протеста французских медиков проходит в день взятия Бастилии, который в этом году власти посвятили медработникам и всем, кто находился на передовой борьбы с коронавирусом.

Ранее, 16 июня, в ходе предыдущей крупной забастовки медработников в Париже также произошли столкновения с силами правопорядка. Их устроили присоединившиеся к акции радикальные активисты.

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