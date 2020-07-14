Медики, армия и де Голль: как в Париже отметили праздник 14 июля

Национальный праздник Франции 14 июля прошел в этот вторник в необычном формате. В условиях санитарных ограничений грандиозный военный парад на Елисейских полях по случаю очередной годовщины взятия Бастилии в этот раз заменили церемонией на площади Согласия. Главными героями торжеств стали медики, находившиеся на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса. Церемония была также приурочена к тройному юбилею Шарля де Голля, отмечаемому в этом году во Франции.

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В этот раз французские власти отказались от традиционного большого военного парада на Елисейских полях с участием военной техники, который привлекает тысячи зрителей.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

Торжественная воинская церемония была ограничена площадью Согласия, где подразделения были выстроены по периметру в пешем строю рядом с трибунами, на которых французское руководство и почетные гости обычно наблюдают за окончанием парада.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

Изменен был и маршрут прибытия президента Франции на площадь Согласия.

Президент Эмманюэль Макрон и глава Генштаба французской армии Франсуа Лекуантр. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Проезд по Елисейским полям от Триумфальной арки заменили на короткий путь от здания Национального собрания (дворца Бурбонов) по мосту через Сену.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

По обеим сторонам моста выстроились всадники Республиканской гвардии.

Президент Эмманюэль Макрон и глава Генштаба французской армии Франсуа Лекуантр. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Главнокомандующий Эмманюэль Макрон в сопровождении начальника Генштаба Франсуа Лекуантра провел смотр войск на площади Согласия.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. AFP - LUDOVIC MARIN

Началась церемония с чествования национального героя страны Шарля де Голля.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

О судьбе главы французского Сопротивления и первом президенте Пятой республики напомнили кадры кинохроники на огромных экранах.

Французский танк Somua S35. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

По площади проследовали два танка эпохи Второй мировой войны.

Французский танк B1. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Свой Национальный праздник французы отметили в разгар объявленного во Франции «Года де Голля». На 2020 год пришлось сразу три юбилейные даты, связанные с именем генерала и президента.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Это 130-летие со дня рождения Шарля де Голля (22 ноября) и 50-летие его смерти (9 ноября), а также 80-летняя годовщина призыва к Сопротивлению, с которым генерал обратился к французам из Лондона 18 июня 1940 года.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

Курсанты военных училищ зачитали цитаты из рассуждений де Голля о роли Франции, ее величии, о войне и движении Сопротивления.

Авиационный парад. Пилотажная группа Patrouille de France. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

За исторической частью церемонии последовал авиационный парад.

Самолеты Alphajets пилотажной группы французских ВВС Patrouille de France. Париж, 14 июля 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Его открыла элитная пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France. Самолеты знаменитого подразделения по традиции раскрасили небо в цвета французского триколора.

Самолеты Alphajets пилотажной группы французских ВВС Patrouille de France. Париж, 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Особое место в авиапараде было отведено военно-транспортной авиации, самолетам А400М и заправщикам А330, которые участвовали в борьбе с эпидемией коронавируса. Военные самолеты проводили эвакуацию больных с диагнозом COVID-19 из переполненных больниц парижского региона и региона Гранд Эст в менее пострадавшие от эпидемии департаменты.

Военно-транспортные самолеты Airbus A400M Atlas, C-160 Transall и Lockheed KC-130 Hercules в небе Парижа 14 июля 2020. REUTERS - POOL

В небо французской столицы поднялись 50 самолетов и 20 вертолетов. В параде приняли участия боевые самолеты эскадрилий, продолжающих традиции авиаподразделения Свободных французских сил времен Второй мировой.

Самолеты Alphajets пилотажной группы французских ВВС Patrouille de France. Париж, 14 июля 2020. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

За авиационным парадом последовало выступление оркестра французского Иностранного легиона.

Курсанты военной школы Сен-Сир. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Затем подразделения французской армии прошли по площади Согласия в пешем строю.

Колонна пожарных. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

В этот раз участников военного парада было порядка двух тысяч, в два раза меньше, чем обычно.

Колонна военных медиков. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Открыли парад военные медики, служащие Медицинской службы армии, курсанты военно-медицинских училищ, военные фармацевты.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Вместе с французами промаршировали почетные гости церемонии — военные из Германии, Люксембурга, Швейцарии и Австрии. В разгар эпидемии эти страны приняли в своих больницах французских пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии.

Колонна полицейских. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

В параде наряду с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, продолжавшие нести службу в разгар санитарного кризиса.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Кульминацией церемонии стало чествование французских медиков, которым французы каждый вечер аплодировали из окон в разгар эпидемии. На площади был развернут огромный триколор, который по периметру окружили люди в белых халатах, а также в форме военно-медицинской службы.

Пилотажная группа Patrouille de France в небе Парижа 14 июля 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Хор французской армии исполнил «Марсельезу», последние слова которой утонули в реве авиационных двигателей: второй пролет над столицей совершили асы пилотажной группы Patrouille de France. На этот раз — в честь медиков — самолеты оставили в небе шлейфы белого дыма.

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