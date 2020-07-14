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Медики, армия и де Голль: как в Париже отметили праздник 14 июля

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Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER
RFI
6 мин.

Национальный праздник Франции 14 июля прошел в этот вторник в необычном формате. В условиях санитарных ограничений грандиозный военный парад на Елисейских полях по случаю очередной годовщины взятия Бастилии в этот раз заменили церемонией на площади Согласия. Главными героями торжеств стали медики, находившиеся на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса. Церемония была также приурочена к тройному юбилею Шарля де Голля, отмечаемому в этом году во Франции.

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В этот раз французские власти отказались от традиционного большого военного парада на Елисейских полях с участием военной техники, который привлекает тысячи зрителей.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

Торжественная воинская церемония была ограничена площадью Согласия, где подразделения были выстроены по периметру в пешем строю рядом с трибунами, на которых французское руководство и почетные гости обычно наблюдают за окончанием парада.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

Изменен был и маршрут прибытия президента Франции на площадь Согласия.

Президент Эмманюэль Макрон и глава Генштаба французской армии Франсуа Лекуантр. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Президент Эмманюэль Макрон и глава Генштаба французской армии Франсуа Лекуантр. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Проезд по Елисейским полям от Триумфальной арки заменили на короткий путь от здания Национального собрания (дворца Бурбонов) по мосту через Сену.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

По обеим сторонам моста выстроились всадники Республиканской гвардии.

Президент Эмманюэль Макрон и глава Генштаба французской армии Франсуа Лекуантр. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Президент Эмманюэль Макрон и глава Генштаба французской армии Франсуа Лекуантр. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Главнокомандующий Эмманюэль Макрон в сопровождении начальника Генштаба Франсуа Лекуантра провел смотр войск на площади Согласия.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. AFP - LUDOVIC MARIN

Началась церемония с чествования национального героя страны Шарля де Голля.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

О судьбе главы французского Сопротивления и первом президенте Пятой республики напомнили кадры кинохроники на огромных экранах.

Французский танк Somua S35. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Французский танк Somua S35. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

По площади проследовали два танка эпохи Второй мировой войны.

Французский танк B1. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Французский танк B1. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Свой Национальный праздник французы отметили в разгар объявленного во Франции «Года де Голля». На 2020 год пришлось сразу три юбилейные даты, связанные с именем генерала и президента.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Это 130-летие со дня рождения Шарля де Голля (22 ноября) и 50-летие его смерти (9 ноября), а также 80-летняя годовщина призыва к Сопротивлению, с которым генерал обратился к французам из Лондона 18 июня 1940 года.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

Курсанты военных училищ зачитали цитаты из рассуждений де Голля о роли Франции, ее величии, о войне и движении Сопротивления.

Авиационный парад. Пилотажная группа Patrouille de France. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Авиационный парад. Пилотажная группа Patrouille de France. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

За исторической частью церемонии последовал авиационный парад.

Самолеты Alphajets пилотажной группы французских ВВС Patrouille de France. Париж, 14 июля 2020.
Самолеты Alphajets пилотажной группы французских ВВС Patrouille de France. Париж, 14 июля 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Его открыла элитная пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France. Самолеты знаменитого подразделения по традиции раскрасили небо в цвета французского триколора.

Самолеты Alphajets пилотажной группы французских ВВС Patrouille de France. Париж, 14 июля 2020.
Самолеты Alphajets пилотажной группы французских ВВС Patrouille de France. Париж, 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Особое место в авиапараде было отведено военно-транспортной авиации, самолетам А400М и заправщикам А330, которые участвовали в борьбе с эпидемией коронавируса. Военные самолеты проводили эвакуацию больных с диагнозом COVID-19 из переполненных больниц парижского региона и региона Гранд Эст в менее пострадавшие от эпидемии департаменты.

Военно-транспортные самолеты Airbus A400M Atlas, C-160 Transall и Lockheed KC-130 Hercules в небе Парижа 14 июля 2020.
Военно-транспортные самолеты Airbus A400M Atlas, C-160 Transall и Lockheed KC-130 Hercules в небе Парижа 14 июля 2020. REUTERS - POOL

В небо французской столицы поднялись 50 самолетов и 20 вертолетов. В параде приняли участия боевые самолеты эскадрилий, продолжающих традиции авиаподразделения Свободных французских сил времен Второй мировой.

Самолеты Alphajets пилотажной группы французских ВВС Patrouille de France. Париж, 14 июля 2020.
Самолеты Alphajets пилотажной группы французских ВВС Patrouille de France. Париж, 14 июля 2020. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

За авиационным парадом последовало выступление оркестра французского Иностранного легиона.

Курсанты военной школы Сен-Сир. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Курсанты военной школы Сен-Сир. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Затем подразделения французской армии прошли по площади Согласия в пешем строю.

Колонна пожарных. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Колонна пожарных. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

В этот раз участников военного парада было порядка двух тысяч, в два раза меньше, чем обычно.

Колонна военных медиков. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Колонна военных медиков. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Открыли парад военные медики, служащие Медицинской службы армии, курсанты военно-медицинских училищ, военные фармацевты.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Вместе с французами промаршировали почетные гости церемонии — военные из Германии, Люксембурга, Швейцарии и Австрии. В разгар эпидемии эти страны приняли в своих больницах французских пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии.

Колонна полицейских. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Колонна полицейских. Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

В параде наряду с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, продолжавшие нести службу в разгар санитарного кризиса.

Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020.
Национальный праздник Франции. Площадь Согласия в Париже 14 июля 2020. REUTERS - POOL

Кульминацией церемонии стало чествование французских медиков, которым французы каждый вечер аплодировали из окон в разгар эпидемии. На площади был развернут огромный триколор, который по периметру окружили люди в белых халатах, а также в форме военно-медицинской службы.

Пилотажная группа Patrouille de France в небе Парижа 14 июля 2020.
Пилотажная группа Patrouille de France в небе Парижа 14 июля 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Хор французской армии исполнил «Марсельезу», последние слова которой утонули в реве авиационных двигателей: второй пролет над столицей совершили асы пилотажной группы Patrouille de France. На этот раз — в честь медиков — самолеты оставили в небе шлейфы белого дыма.

 

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