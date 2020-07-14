Медики, армия и де Голль: как в Париже отметили праздник 14 июля
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Национальный праздник Франции 14 июля прошел в этот вторник в необычном формате. В условиях санитарных ограничений грандиозный военный парад на Елисейских полях по случаю очередной годовщины взятия Бастилии в этот раз заменили церемонией на площади Согласия. Главными героями торжеств стали медики, находившиеся на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса. Церемония была также приурочена к тройному юбилею Шарля де Голля, отмечаемому в этом году во Франции.
В этот раз французские власти отказались от традиционного большого военного парада на Елисейских полях с участием военной техники, который привлекает тысячи зрителей.
Торжественная воинская церемония была ограничена площадью Согласия, где подразделения были выстроены по периметру в пешем строю рядом с трибунами, на которых французское руководство и почетные гости обычно наблюдают за окончанием парада.
Изменен был и маршрут прибытия президента Франции на площадь Согласия.
Проезд по Елисейским полям от Триумфальной арки заменили на короткий путь от здания Национального собрания (дворца Бурбонов) по мосту через Сену.
По обеим сторонам моста выстроились всадники Республиканской гвардии.
Главнокомандующий Эмманюэль Макрон в сопровождении начальника Генштаба Франсуа Лекуантра провел смотр войск на площади Согласия.
Началась церемония с чествования национального героя страны Шарля де Голля.
О судьбе главы французского Сопротивления и первом президенте Пятой республики напомнили кадры кинохроники на огромных экранах.
По площади проследовали два танка эпохи Второй мировой войны.
Свой Национальный праздник французы отметили в разгар объявленного во Франции «Года де Голля». На 2020 год пришлось сразу три юбилейные даты, связанные с именем генерала и президента.
Это 130-летие со дня рождения Шарля де Голля (22 ноября) и 50-летие его смерти (9 ноября), а также 80-летняя годовщина призыва к Сопротивлению, с которым генерал обратился к французам из Лондона 18 июня 1940 года.
Курсанты военных училищ зачитали цитаты из рассуждений де Голля о роли Франции, ее величии, о войне и движении Сопротивления.
За исторической частью церемонии последовал авиационный парад.
Его открыла элитная пилотажная группа французских ВВС Patrouille de France. Самолеты знаменитого подразделения по традиции раскрасили небо в цвета французского триколора.
Особое место в авиапараде было отведено военно-транспортной авиации, самолетам А400М и заправщикам А330, которые участвовали в борьбе с эпидемией коронавируса. Военные самолеты проводили эвакуацию больных с диагнозом COVID-19 из переполненных больниц парижского региона и региона Гранд Эст в менее пострадавшие от эпидемии департаменты.
В небо французской столицы поднялись 50 самолетов и 20 вертолетов. В параде приняли участия боевые самолеты эскадрилий, продолжающих традиции авиаподразделения Свободных французских сил времен Второй мировой.
За авиационным парадом последовало выступление оркестра французского Иностранного легиона.
Затем подразделения французской армии прошли по площади Согласия в пешем строю.
В этот раз участников военного парада было порядка двух тысяч, в два раза меньше, чем обычно.
Открыли парад военные медики, служащие Медицинской службы армии, курсанты военно-медицинских училищ, военные фармацевты.
Вместе с французами промаршировали почетные гости церемонии — военные из Германии, Люксембурга, Швейцарии и Австрии. В разгар эпидемии эти страны приняли в своих больницах французских пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии.
В параде наряду с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, продолжавшие нести службу в разгар санитарного кризиса.
Кульминацией церемонии стало чествование французских медиков, которым французы каждый вечер аплодировали из окон в разгар эпидемии. На площади был развернут огромный триколор, который по периметру окружили люди в белых халатах, а также в форме военно-медицинской службы.
Хор французской армии исполнил «Марсельезу», последние слова которой утонули в реве авиационных двигателей: второй пролет над столицей совершили асы пилотажной группы Patrouille de France. На этот раз — в честь медиков — самолеты оставили в небе шлейфы белого дыма.
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