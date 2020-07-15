В парижской Синематеке открылась выставка и ретроспектива фильмов Луи де Фюнеса.

Впервые в истории французская Синематека — крупнейший в мире архив фильмов и кинодокументов — посвящает выставку и ретроспективу актеру. Этой чести удостоился один из самых знаменитых французских актеров XX века Луи де Фюнес.

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Выставка и ретроспектива, посвященные «самому маленькому из больших» актеров Франции, в парижской Синематеке должны были открыться еще 1 апреля, но открытие перенесли в связи с эпидемией коронавируса. Впрочем, как пишет AFP, за время изоляции французы массово пересматривали комедии с участием Луи де Фюнеса. Теперь 35 фильмов с де Фюнесом можно будет посмотреть и на большом экране.

Организаторы надеются, что несмотря на введенные в связи с пандемией ограничения и отсутствие туристов, экспозицию посетят не менее 100 тысяч человек.

На выставке собраны костюмы актера, реквизиты со съемок, восковая фигура Луи де Фюнеса из парижского музея Гревен, афиши фильмов и множество документов. Актер очень щепетильно и требовательно подходил к съемкам, как следует из представленных в экспозиции писем продюсерам и финансовых контрактов де Фюнеса.

Выставка, посвященная Луи де Фюнесу в парижской Синематеке. © Alain Jocard / AFP

Он мог потребовать, например, сниматься только с очень высокими актрисами, чтобы подчеркнуть комичность собственного роста. У входа на выставку даже сделали специальный ростомер с отметкой 163 сантиметра — таким был рост актера.

Есть в экспозиции и письма из архивов французской жандармерии. В них руководство жандармерии обсуждает уместность консультировать съемочную группу фильма «Жандарм из Сен-Тропе» ввиду того, что комедия может выставить французских жандармов в смешном свете и таким образом «оказать плачевный психологический эффект на зрителя».

Выставка, посвященная Луи де Фюнесу, пройдет во французской Синематеке до 31 мая 2020 года. В условиях пандемии предварительную резервацию билетов на сайте Синематеки сделали обязательной.

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