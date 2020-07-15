За экологию и против сепаратизма: новый премьер-министр Франции представил свою программу

Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил в среду, 15 июля, перед депутатами Национального собрания с программной речью о программе своего кабинета министров. За оставшиеся два года до президентских выборов новое правительство должно успеть «сплотить» Францию, защитить «светскость», побороть безработицу, уличную преступность и «сепаратизм».

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Экономика и социальная сфера

В экономической части своего выступления Кастекс рассказал, на что будут потрачены 100 миллиардов евро, о которых заявил накануне президент Эммманюэль Макрон. Борьба с безработицей, экономический суверенитет, экологические преобразования, социальная поддержка станут главными приоритетами нового правительства.

Около 40 миллиардов будет потрачено на восстановление национальной индустрии. По мнению главы правительства, в последние годы Франция достигла «неразумного» уровня зависимости в промышленном производстве.

Шесть миллиардов евро потратят на здравоохранение, в частности зарплаты медицинского персонала будут повышены минимум на 200 евро. Значительные инвестиции предусмотрены в образование и науку.

Еще 20 миллиардов выделят на экологию. Прежде всего деньги пойдут на реновацию жилого фонда, что позволит сделать дома более энергосберегающими и, соответственно, более экологичными. Кроме того, будет разработана программа по сокращению вредных выбросов от транспорта и промышленности. Отдельная статья расходов будет предусмотрена на развитие велосипедного транспорта.

Часть средств будет направлена на поддержку молодежи. Уже начиная с сентября в университетских столовых студенты, получающие стипендии, смогут обедать всего за один евро.

Одной из мер, которой добивались от правительства муниципальные власти французских городов, станет мораторий на строительство торговых центров на окраинах города. Объявление этой меры было встречно аплодисментами депутатов. Большие торговые центры «вымывают» жителей из центра города, местные торговцы не выдерживают конкуренции с крупными торговыми сетями.

Безопасность

Другая часть выступления касалась вопросов безопасности, национального сплочения. Премьер-министр заверил, что республиканские принципы и принцип светскости остаются основой французского государства, и пообещал бороться с радикальным исламизмом.

Кастекс обещал усилить борьбу с уличным хамством и хулиганством, с «ультраагрессивными меньшинствами» и с «повседневной преступностью». Для этого будет создан специальный институт «мировых судей», которые будут заниматься бытовыми правонарушениями.

«В отдельных кварталах стали нормой «мелкое хулиганство, бытовое хамство, тэги, оскорбления, торговля запрещенными веществами […]. Все это портит повседневную жизнь людей. И все это результат укоренившейся безнаказанности», — рассказал премьер-министр.

Глава правительства также анонсировал разработку законопроекта «против сепаратизма». Таким образом власти намерены бороться с возникновением «этнических и религиозных группировок». В частности, Кастекс упомянул недавние столкновения в Дижоне.

Не остались без внимания властей и проблема домашнего насилия, ненависти на расовой почве, неприязни по признаку сексуальной ориентации, антисемитизм. Все эти явления Кастекс назвал «неприемлемыми» и заслуживающими жесткого ответа со стороны государства.

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