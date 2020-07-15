Франция потратила на борьбу с терроризмом девять миллиардов евро за последние годы

Счетная палата Франции оценила общие расходы бюджета на борьбу с терроризмом в 9 миллиардов евро за период 2015-2019 годов. Выводы специального доклада, подготовленного государственными аудиторами для парламента, в среду обнародовало агентство France-Presse.

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В докладе, который передан комиссии по финансам и бюджету Национального собрания, Счетная палата назвала «основательной и прочной» выстроенную во Франции систему борьбы с терроризмом.

Расходы на эту систему оцениваются в сумму 9 млрд евро в период с 2015 по 2019 годы. Расходы МВД на антитеррористическую борьбу Счетная палата оценила в 800 млн за последние три года. Министерство обороны потратило — 7,8 млрд евро. Статья «антитеррор» в бюджете министерства юстиции составила 570 млн евро в последние годы.

Счетная палата отмечает, что средства были потрачены в основном на приобретение специального оборудования для сбора информации и разведки, на усиление кибербезопасности, транспорт, а также набор новых сотрудников.

За отчетный период разведывательные службы МВД и оборонного ведомства приняли на работу 2200 новых сотрудников. На 1100 человек увеличились штаты подразделений специального назначения полиции (RAID), жандармерии (GIGN), армейского спецназа.

Счетная палата отмечает недочеты в антитеррористической работе Минюста, который отвечает за систему исполнения наказаний. Государственные аудиторы отмечают, что соответствующие бюджетные статьи были «в значительной степени недорасходованы, либо средства были истрачены на другие цели». Счетная палата указывает на необходимость дальнейшей работы по созданию специальных условий содержания осужденных за терроризм, а также заключенных с радикальными религиозными взглядами.

Счетная палата в своем докладе дает 15 рекомендаций по повышению эффективности антитеррористической борьбы. Аудиторы, в частности, обращают внимание на необходимость усиления служб, которые занимаются работой с осужденными за терроризм, как находящимися в тюрьмах, так и отбывшими наказание.

С января 2015 года и нападения на редакцию Charlie Hebdo в исламистских терактах во Франции погибло более 250 человек. Помимо борьбы с терроризмом внутри страны, Франция ведет армейскую антитеррористическую операцию «Бархан» в Северной Африке силами 5-тысячного контингента.

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