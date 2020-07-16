Во Франции маски станут обязательными в помещениях со следующей недели

После четырехмесячного перерыва 6 июля Лувр открылся для посетителей. Все гости музея должны носить маски и соблюдать дистанцию.

Ношение защитных масок станет обязательным во Франции во всех общественных помещениях на неделе с 20 июля. Об этом в четверг, 16 июля, рассказал премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Сенате.

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Ранее президент Эмманюэль Макрон объявил, что маски станут обязательными с 1 августа. «Я понял, что этот срок может показаться запоздалым […], декрет вступит в силу на следующей неделе», — объявил премьер-министр. «В понедельник или во вторник», — уточнил в свою очередь глава Минздрава Оливье Веран.

Власти призывают французов не дожидаться публикации официального распоряжения, а проявить сознательность. «Я рекомендую и призываю всех французов не дожидаться официальных распоряжений и санкций […] и носить маски в закрытых пространствах, особенно при скоплении людей», — заявил Веран.

Промедление с публикацией указа о ношении масок власти объясняют бюрократическими сложностями, в частности по поводу того, что считать общественными помещениями. В этот список предлагают включить магазины, общественные учреждения, работающие с посетителями, музеи, кинотеатры, библиотеки, спортзалы.

В настоящий момент во Франции уже действует обязательное ношение масок в общественном транспорте. Нарушители могут быть оштрафованы на 135 евро.

Во Франции, по данным министерства здравоохранения на 15 июля, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 173 304 (+416 новых случая за сутки). Общее число жертв эпидемии достигло 30 120 человек (+20 умерших за сутки).

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