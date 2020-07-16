«Спокойствие»: как Макрон встретился с «желтыми жилетами» в саду Тюильри

В день Национального праздника 14 июля у президента Франции произошла неожиданная встреча с активистами движения «желтых жилетов». Эмманюэль Макрон столкнулся со своими непримиримыми оппонентами во время прогулки по саду Тюильри после официальных мероприятий по случаю Дня взятия Бастилии. Разговор, начавшийся на повышенных тонах, завершился вполне мирно, а оппозиция раскритиковала президента за неосторожное поведение.

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Встреча главы государства с активистами протестного движения произошла во время прогулки, которую вечером 14 июля совершал Эмманюэль Макрон с супругой Брижит в саду Тюильри, возле Лувра. Любительская видеозапись разговора разлетелась по соцсетям и обошла французские СМИ, в которых с утра преобладали кадры торжественной церемонии на площади Согласия и большого телевизионного интервью президента по случаю Дня взятия Бастилии.

Столкнувшись с президентом на дорожках парка, активисты движения «желтых жилетов» встретили главу государства постоянным лозунгом своих акций «Макрон — в отставку» (Macron démission) и «фирменной» кричалкой «Мы здесь!» (On est là), а также выкриками «Вы — мой наемный работник».

Президент попытался снизить накал эмоций призывом к спокойствию, употребив разговорную формулу «Soyez cool» (спокойно, спокойствие, расслабьтесь). Макрон укоризненно отметил некоторую неуместность разговора: «Сегодня праздничный день, я прогуливаюсь с женой, а вы меня останавливаете».

«Мы спокойны уже полтора года», — ответили президенту собеседники, протестующие почти каждую субботу с конца 2018 года, напомнив о нерешенных социальных проблемах, падающей покупательной способности населения и непопулярной пенсионной реформе.

Президент также выслушал эмоциональные высказывания о действиях полиции на акциях «желтых жилетов». Собеседники привели «свежий пример»: ранее днем 14 июля полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков, омрачивших протестную манифестацию медиков между площадями Республики и Бастилии.

«Вы тоже не являетесь примером уважительного отношения», — парировал президент, напомнив о радикально настроенных участниках движения, об актах насилия и погромах, которыми время от времени сопровождаются протестные акции. «Людям надоели эти субботы», — отметил Макрон, говоря о пострадавших от эксцессов коммерсантах.

14 июля французские СМИ облетели кадры избиения минифестантами сотрудников жандармерии.

Под впечатлением от неожиданной встречи и откровенного разговора один из протестующих в итоге воскликнул: «У меня не получается его проклинать». «Тем лучше», — ответил Макрон, завершая разговор.

Оппозиция раскритиковала главу государства за неосторожное поведение. Глава правой партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб заявил, что инцидент в парке выявил «настоящую проблему обеспечения безопасности» президента. Лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон назвал поведение Макрона «не очень острожным»: «Президент Республики, прогуливающийся в саду Тюильри при большом стечении народа, должен быть готов к встрече с людьми, которые его не любят». По словам крайне левого политика, инцидент показал, до какой степени «разрушены» связи между президентом и людьми.

Эмманюэль Макрон с супругой Брижит 28 июня 2020. REUTERS - POOL New

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь, напротив, отметил «абсолютную открытость (Макрона) к диалогу», заявив: «Президент Республики, к счастью, может выходить из Елисейского дворца», а вопросов к обеспечению его безопасности никогда не возникало.

Макрон о «ненависти» к президенту

Незадолго до встречи с «желтыми жилетами» в саду Тюильри Эмманюэль Макрон в телевизионном интервью по случаю праздника 14 июля прокомментировал «враждебность» и даже «ненависть» части соотечественников к своему президенту. Он сказал, что «понимает» такое отношение, признавая собственные ошибки и «неловкости», которые привели некоторых к мысли: «Этот президент хотел бы все реформировать, чтобы успеха добивались только лучшие, чтобы наша страна, в конце концов, приспособилась к глобализации». «Это не мой проект. Но неловкости, фразы, вырванные из контекста, оппозиция, политическая жизнь подпитывают эту враждебность», — заявил Макрон, добавив, что смотрит на эту ситуацию прямо и открыто.

Участники движения «желтых жилетов», а также французские левые считают Эмманюэля Макрона ультралибералом, называя его «президентом богачей», а его политику — антисоциальной.

К слову: знаменитый «срыв» Николя Саркози

Разговор с враждебно настроенными собеседниками удавался не каждому французскому президенту. В политическую историю вошел инцидент, связанный с именем Николя Саркози. В 2008 году на Сельскохозяйственном салоне в Париже во время рукопожатий президент услышал из толпы резкую фразу: «Не прикасайся ко мне! Ты меня пачкаешь!» (Ah non, touche-moi pas ! Tu me salis). Саркози ответил: «Ах так, ну тогда проваливай, несчастный придурок» (Eh ben casse-toi alors pauvre con). Президента тогда жестко раскритиковали за поступок, недостойный главы государства.

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