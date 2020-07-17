Художник Павленский отказался проходить психиатрическую экспертизу

Петр Павленский во время интервью в офисе своего адвоката, 23 февраля 2020 года.

Художник-акционист Петр Павленский отказался проходить психиатрическую экспертизу, которую ему предписали в рамках судебного надзора по уголовному делу о публикации интимных видео политика Бенжамена Гриво. Об этом в пятницу, 17 июля, радиостанции France Info сообщил его адвокат Ясин Бузру.

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В отношении российского художника, получившего убежище во Франции, расследуются сразу два уголовных дела. Одно связано с обвинением во вторжении в частную жизнь из-за публикации интимных видео политика Бенжамена Гриво. Другое дело возбуждено по факту драки с применением холодного оружия. Павленского поместили под судебный надзор и предписали посещать психиатра и пройти психиатрическую экспертизу.

Адвокат Павленского Ясин Бузру в комментарии для France Info назвал требование об экспертизе «бессмысленным и унизительным». В случае отказа Павленскому могут изменить меру пресечения, отправив в тюрьму. Ранее сам Павленский назвал это «репрессией» и сразу заявил, что отказывается исполнять предписание.

7 июля Петр Павленский опубликовал у себя Фейсбуке письмо от судебного следователя с требованием предоставить справку о прохождении психиатрического лечения. Павленский назвал это «оскорблением и прямой угрозой», сравнив с практиками нацистской Германии и с советской карательной психиатрией.

Дело о поножовщине возбудили 18 февраля. По данным следствия, во время новогодней вечеринки адвоката Хуана Бранко произошла драка между гостями. По словам свидетелей, Павленский ранил ножом двух человек. Ему самому о голову разбили бутылку шампанского. Сам Павленский отрицает применение холодного оружия.

В тот же день, 18 февраля, Павленскому предъявили обвинение по другому уголовному делу, связанному с публикацией интимных видео политика Бенжамена Гриво, являвшегося в тот момент кандидатом в мэры Парижа. После публикации видео Гриво снял свою кандидатуру.

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