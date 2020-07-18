Во Франции с 20 июля станет обязательным ношение масок в закрытых помещениях

С понедельника, 20 июня, клиентам парикмахерских, как и других закрытых помещений во Франции, будет запрещено находиться там без масок.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о том, что по всей стране с понедельника, 20 июля, будет введено обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, «принимающих публику». Решение принято из-за признаков возможного «возвращения» высокого уровня заражения коронавирусом в стране.

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До сих пор во Франции обязательным было ношение масок только в общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф в 135 евро.

«С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях», «это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков…» — написал министр здравоохранения в твиттере, подчеркнув, что решение принято, «как и объявлял Жан Кастекс».

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques...

Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

16 июля премьер-министр Кастекс объявлял только, что мера будет введена на будущей неделе.

Министр здравоохранения Веран тогда же призвал французов не дожидаться правительственного распоряжения, а начать, в качестве меры предосторожности в связи с угрозой коронавируса, использовать маски во всех закрытых помещениях прямо с этого дня.

Ранее, 14 июля, о введении этой меры говорил в телеинтервью президент Макрон, который, впрочем, называл другую дату: 1 августа. Однако почти сразу власти решили ускорить принятие этого решения в связи с быстрым ухудшением эпидемиологических показателей. В частности, коэффициент R0 (демонстрирующий, сколько людей в среднем заражает один заболевший) превысил 1,2.

9 июля председатель французского правительственного Научного совета (по коронавирусу) Жан-Франсуа Дельфрэсси заявил, что во Франции, где от Covid умерло более 30 тысяч человек, «весьма вероятна» вторая волна эпидемии. Он подчеркнул, что «существует риск возвращения эпидемии уже этим летом», и призывал французов «вернуться» к соблюдению всех рекомендованных властями санитарных мер.

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