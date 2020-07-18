В Нанте загорелся Кафедральный собор XV века

Кафедральный собор святых Петра и Павла, построенный в XV веке — одна из крупнейших готических церквей Франции

В Нанте, на юго-западе Франции, в субботу утром, 18 июля, начался «серьезный» пожар в Кафедральном соборе святых Петра и Павла — одной из крупнейших готических церквей Франции, построенной в XV веке. В тушении задействовано 60 пожарных.

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О пожаре стало известно в 7:44. По состоянию на 10 утра по местному времени, пожарным еще не удалось справиться с огнем. По сообщению региональной радиостанции France Bleu, густой дым поднимается над крышей собора между двумя колокольнями.

Полицейские полностью оцепили квартал, чтобы не допустить скопления людей, которые могли бы помешать проезду пожарных расчетов.

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс написал в твиттере, что разделяет эмоции с жителями Нанта и высказал слова поддержки пожарным. В Нант отправились министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Собор святых Петра и Павла уже горел в январе 1972 года во время реставрационных работ. После того пожара здание было три года закрыто на ремонт.

Кафедральный собор Нанта на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал от пожара в апреле 2019 года. Огнем были полностью уничтожены крыша и шпиль. В настоящий момент продолжается реставрация.

Les pompiers arrivent sur place pic.twitter.com/KQHsuONkwb — Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020

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