«Дайте нам дышать!»: в пригороде Парижа прошел марш в годовщину гибели Адамы Траоре

В субботу, 18 июля, тысячи людей собрались в парижском пригороде Бомон-сюр-Уаз на акцию памяти Адамы Траоре, местного жителя, который умер четыре года назад во время задержания, в здании жандармерии. Родственники Адамы называют виновниками его смерти жандармов. Фигура Траоре давно стала символом движения против полицейского насилия во Франции. Но манифестации с требованием «правды для Адамы» приобрели новый размах на фоне митингов #Black Lives Matter, вспыхнувших в США после смерти Джорджа Флойда. Сегодня на марш вышли несколько известных людей, включая актера Омара Си.

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Нынешний марш, созванный Сomité Adama («Комитетом за Адаму») и экологической организацией Alternatiba, начался днем у вокзала Persan-Beaumont.

В нем принимают участие несколько артистов и «других известных людей», чьи имена организаторы не раскрывали до начала мероприятия, так как «в центре — Адамы», а не приход знаменитостей, заявил в начале манифестации Юсеф Бракини, член Сomité Adama. Бракини призвал присоединиться к протесту «всех тех, кто не находит нормальной ситуацию, когда во Франции спустя четыре года семья все еще ждет беспристрастного правосудия и судебного процесса» (над виновниками). Корреспондент France 3 заметил среди участников марша актера Омара Си, юмориста Малика Бенталха, DJ Snake…

Самые распространенные надписи на плакатах — «Нет правосудия — нет мира!» и «Дайте нам дышать!».

«Ни один человек не должен так умирать!» — провозгласила Асса Траоре, сестра погибшего, создательница Сomité Adama.

Асса Траоре (в центре), вот уже 4 года борется за установление истины в деле о гибели своего брата. REUTERS - GONZALO FUENTES

Адама Траоре умер 19 июля 2016 года в жандармерии города Персана, куда его привезли после задержания в соседнем Бомоне-сюр-Уаз. Аутопсии и медицинские экспертизы, проведенных по требованию прокуратуры, привели к выводам о невиновности жандармов и о том, что задержанный скончался от кардиогенного отека легких. В то же время две независимых экспертизы, проведенных по заказу семьи Адамы Траоре, установили, что причиной смерти стали действия правоохранителей, применивших к задержанному удушающий захват.

Данные последней экспертизы были обнародованы 2 июня нынешнего года, после чего к парижскому Дворцу правосудия, расположенному на окраине города, вышло от 20 до 30 тысяч человек. Манифестация закончилась беспорядками. Акции протеста также прошли в тот день и позднее во многих городах Франции, включая все крупнейшие. 13 июня на манифестацию на площади Республики в Париже собралось не менее 20 тысяч человек, она тоже закончилась столкновениями протестующих с сотрудниками правопорядка.

Вскоре после этого, 10 июля, прокуратура объявила о проведении независимой медицинской экспертизы в Бельгии, результаты которой ожидаются в январе 2021 года. В общей сложности следователи отдали распоряжение о 17 новых процедурах в этом расследовании, рассказал AFP адвокат потерпевших Яссин Бузру.

В свою очередь, в полиции отвергают все обвинения в насилии и расизме, которые, по мнению многих критиков, являются «типичными» для французских сотрудников правопорядка. Префект полиции Парижа Дидье Лальман отправил полицейским Парижа и его пригородов слова поддержки. Он подчеркнул, что полицейские являются «республиканским оплотом против преступности и тех, кто мечтает о хаосе и анархии». Тогдашний глава МВД Кристоф Кастанер подчеркнул, что полиция защищает, в том числе, и от расизма.

Тем не менее, через несколько дней Кастанер объявил о мерах по борьбе с расизмом среди работников правопорядка, а также запретил применение удушающих захватов при задержании нарушителей. Министр начал свое выступление словами о гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда. «Задержание длилось 8 минут 46 секунд — за это время была задушена наша человечность», — сказал глава МВД Франции. Несмотря на то, что господин Кастанер также еще раз подчеркнул, что «Франция — это не США» и что «французские силы правопорядка борются не только с преступлениями и терроризмом, но и с расизмом», его позиция вызвала массовые протесты сотрудников полиции. Заявления Кастанера были восприняты как дистанцирование министра от своих подчиненных и как поддержка звучащих в их адрес обвинений в расизме.

В начале июля, после смены правительства, Кристоф Кастанер, в отличие от большинства других «прежних» министров, потерял место в кабмине Франции.

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