Приехавшего на пожар в Нант главу МВД Франции встретили протестующие феминистки

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен (справа) 18 июля приехал в Нант вместе с премьер-министром Жаном Кастексом (второй слева). Ранее Кастекс также высказывал ему свою поддержку.

В субботу, 18 июля, группа представительниц феминистских организаций специально собралась в Нанте, для того, чтобы еще раз выразить протест против недавнего назначения Жеральда Дарманена на пост министра внутренних дел Франции. Господин Дарманен, которого ранее две женщины обвинили в «сексуальном насилии», приехал в Нант вместе с премьер-министром по случаю пожара в местном соборе.

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Как сообщает Le Figaro, несколько десятков женщин встретили правительственную делегацию криками «Насильник (в министерстве) внутренних дел, сообщник — в (министерстве) юстиции!». Под «насильником» они подразумевали главу МВД Жеральда Дарманена, перешедшего на этот пост в начале июля с поста министра бюджета, а под «сообщником» — нового министра юстиции Эрика Дюпона-Моретти, который ранее, будучи адвокатом, «скептически высказывался» по отношению к движению #MeToo.

À #Nantes, les féministes manifestent rue de Strasbourg contre la venue du ministre #Darmanin après l'incendie de la cathédrale. pic.twitter.com/NvEM3t4Jim — Elsa Gambin✨ (@Elsa_Gambin) July 18, 2020

О реакции господина Дарманена на выступление феминисток не сообщается. Ранее он неоднократно заявлял о своей невиновности. О презумпции невиновности как об одной из основных ценностей Республики говорил и президент Эмманюэль Макрон, когда 14 июля отвечал в прямом телеэфире на вопросы журналистов, спросивших, среди прочего, и о «спорном» решении о назначении Жеральда Дарманена главой МВД.

В 2018 году на Дарманена, который тогда уже был министром бюджета, подали жалобы две женщины. Первая обвинила его в изнасиловании, вторая — в злоупотреблении ее «уязвимым положением». Второе дело было закрыто за отсутствием состава преступления. А расследование по обвинению в изнасиловании возобновили в июне 2020 года. Подавшая иск Софи Паттерсон-Спац утверждает, что Дарманен изнасиловал ее в 2009 году, когда работал в юридической службе правой партии «Союз за народное движение» (ныне «Республиканцы»). Она обвиняет Дарманена в том, что тот якобы пообещал ей поддержку в судебном разбирательстве в обмен на секс. Как писало издание JDD, Софи Паттерсон-Спац, которая работала в эскорте, суд ранее признал виновной в шантаже и вымогательстве. К Дарманену она обратилась как раз с тем, чтобы тот посодействовал пересмотру ее дела.

В Нант сегодня министр внутренних дел Дарманен приехал вместе с министром культуры Розлин Башло и премьер-министром Жаном Кастексом в связи с пожаром, произошедшим в Кафедральном соборе святых Петра и Павла — одном из крупнейших готических храмов Франции.

10 июля в Нанте, как и в других крупных городах Франции, проходила крупная манифестация против назначения Дарманена.

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