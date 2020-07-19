Еще одно дело об умышленном поджоге во Франции: сгорела школа в Дюнкерке

В городе Дюнкерке, на севере Франции, в воскресенье, 19 июля, сгорело здание начальной школы. Как сообщает AFP, прокуратура завела дело об умышленном поджоге. Это уже второй масштабный пожар в стране за два дня: накануне дело об умышленном поджоге было заведено после пожара в кафедральном соборе Нанта.

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Как сообщили агентству France-Presse в местном пожарном управлении, сигнал о возгорании в начальной школе Trystram в Дюнкерке поступил в 4 часа утра 19 июля. Несмотря на то, что в тушении пожара участвовали 26 сотрудников пожарной охраны, школа площадью 600 квадратных метров была «уничтожена целиком».

«Начато расследование по делу об умышленном поджоге», заявили в прокуратуре Дюнкерка, объяснив: это было сделано с учетом того обстоятельства, что, согласно предварительным данным, «было несколько очагов возгорания».

Фотографии разрушенного здания опубликовала радиостанция France Bleu.

Ранее сегодня стало известно о задержании подозреваемого по делу об умышленном поджоге в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Нанте, пожар в котором произошел накануне.

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