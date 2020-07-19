Пожар в соборе Нанта: задержан подозреваемый по делу об умышленном поджоге

По делу об умышленном поджоге Кафедрального собора святых Петра и Павла в Нанте задержан подозреваемый. Как сообщает Le Figaro, им оказался 39-летний выходец из Руанды. Прокуратура просит пока не делать выводов о его виновности.

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По данным газеты, задержание произошло в день пожара, в субботу, 18 июля. Задержанный помещен под стражу.

По данным RTL, речь идет о гражданине Руанды, который был волонтером в епархии, и мог поджогом собора «выразить гнев» по поводу истечения своего вида на жительство. Тем не менее, прокурор Нанта Пьер Сеннес отметил, что пока «ничто не позволяет» предъявить ему обвинения в совершении преступления. Он задержан из-за того, что правоохранители нашли несоответствия в его графике перемещений в этот день.

Этот человек «отвечал за закрытие собора в пятницу вечером, и следователи хотят уточнить некоторые элементы расписания этого человека», — сказал AFP Пьер Сеннес.

Прокурор также подчеркнул, что «любое толкование, которое может привести к выводу о причастности этого человека, преждевременно и поспешно». «Надо соблюдать осторожность в отношении толкования этого задержания, это нормальная процедура», — добавил глава прокуратуры Нанта.

Напомним, Кафедральный собор святых Петра и Павла загорелся утром 18 апреля. После того, как пламя было локализовано, прокурор заявил о том, что обнаружено три очага возгорания, что может говорить о криминальном характере пожара. Было заведено уголовное дело об умышленном поджоге.

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