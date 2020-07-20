Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Полиция отпустила из-под стражи мужчину, ранее задержанного по подозрению в причастности к поджогу Кафедрального собора Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом стало известно вечером в воскресенье, 19 июля.

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39-летний гражданин Руанды был задержан 18 июля. Как сообщала радиостанция RTL, он был волонтером в епархии. Поводом для задержания стали несоответствия в графике перемещений мужчины. Прокурор Нанта Пьер Сеннес отмечал, что на данном этапе расследования нет никаких оснований для предъявления ему обвинений, и призвал всех не спешить с выводами о его причастности к случившемуся. Мужчина «отвечал за закрытие собора в пятницу вечером, и следователи хотят уточнить некоторые элементы расписания этого человека», — передавало AFP слова Сеннеса.

Следователям не удалось установить причастность задержанного к поджогу. Его адвокат Кантен Шабер заявил, что его подзащитный устал после всех необходимых следственных процедур и также задается вопросом, что именно привело к возгоранию в соборе. Слова адвоката приводит Ouest France.

Напомним, собор Святых Петра и Павла загорелся утром 18 апреля. После того, как пламя было локализовано, прокурор заявил о том, что обнаружено три очага возгорания, что может говорить о криминальном характере пожара. Было заведено уголовное дело об умышленном поджоге.

Ouest France передает, что важную роль в установлении истинной причины возгорания сыграет экспертная комиссия, прибывшая из полицейской префектуры Парижа.

В понедельник, 20 июля, в интервью телеканалу BFM министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что средства на восстановление собора будут выделены из государственного бюджета.

Ранее, в воскресенье, 19 июля, был запущен сбор пожертвований на восстановление соборного органа 1621 года производства. Как сообщает Le Figaro, к утру 20 июля было собрано около 30 тысяч евро.

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