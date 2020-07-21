Во Франции потребовали привлечь к суду подозреваемых по делу об убийстве полицейского в 2017 году

Антитеррористическая прокуратура Франции потребовала провести судебное разбирательство в отношении четверых подозреваемых, проходящих по делу об убийстве в 2017 году сотрудника полиции Ксавье Жюжеле. Об этом во вторник, 21 июля, сообщило агентство France-Presse.

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Напомним, теракт произошел на Елисейских полях вечером 20 апреля 2017 года.

Один сотрудник патрульно-постовой службы — 37-летний Ксавье Жюжеле — был убит, ранения получили двое полицейских и туристка. Нападавший был застрелен. Ответственность за нападение, взяла на себя группировка ИГ, назвав нападавшего «Абу Юсефом Бельгийцем». Французские источники сообщали, что нападение совершил 39-летний француз Карим Шёрфи, ранее осужденный за покушения на жизнь полицейских и проходивший по делу о терроризме.

Во вторник, 21 июля, прокуроры потребовали, чтобы одного из подозреваемых, которого в СМИ называют Нурредином А., судили по статье о пособничестве преступной террористической группе. По информации следователей, в июне 2017 года Карим Шёрфи в обмен на свой мотоцикл получил от Нурредина А. оружие, из которого был убит Жюжеле.

Трое других подогреваемых будут проходить по статье о нарушении закона об оружии. При этом источник AFP, знакомый с деталями дела, отмечает, что террористический аспект в их случаях будет исключен.

Уроженец Буржа, Ксавье Жюжеле служил в 32-й роте Управления охраны порядка DOPC парижской префектуры полиции. Он участвовал в полицейской операции у зала «Батаклан» в вечер терактов 13 ноября 2015 года в Париже и готовился к переводу в уголовную полицию. 30 мая 2017, в мэрии XIV округа Парижа состоялась церемония посмертного брака между Жюжеле и его гражданским супругом, сотрудником МИД Франции Этьеном Кардилесом.

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