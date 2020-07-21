Макрон разъяснил французам европейский план спасения экономики

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал во вторник вечером 15-минутное интервью телеканалу TF1 по случаю принятия Евросоюзом «исторического» плана по восстановлению европейской экономики после пандемии коронавируса. По словам французского лидера, 40 миллиардов евро, которые в рамках этого плана получит Франция, пойдут на создание новых рабочих мест в разных отраслях экономики.

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«Это самый важный момент в истории нашей Европы с тех пор, как появился евро», — заявил Макрон в эфире TF1. «Я хочу, чтобы наши сограждане оценили то, что произошло в течение этих четырех дней и четырех ночей. Это плод исторической трехлетней работы Франции и Германии», — подчеркнул он.

В рамках плана Франция получит 40 млрд евро, пояснил президент. По его словам, эти средства позволят создать новые рабочие места для молодежи, а также профинансировать средний и малый бизнес в разных отраслях экономики.

«Наши переговоры позволили защитить доходы наших фермеров на ближайшие семь лет. Этот бюджет также даст возможность профинансировать наши регионы, в особенности заморские территории», — рассказал Эмманюэль Макрон.

Президент также пообещал, что в стране не будут вводить специальный налог или повышать налоги граждан для финансирования общеевропейского плана. «Французский налогоплательщик не будет платить за этот займ», — заявил он.

«На европейском уровне мы создадим специальный налог для гигантов цифровой индустрии, которые не платят тот же НДС, что более маленькие предприятия. Это позволит профинансировать этот кредит», — заявил Макрон.

В ночь с понедельника на вторник после почти пяти дней переговоров лидеры стран Евросоюза смогли договориться о плане восстановления экономики после пандемии. Этот план предусматривает общий фонд восстановления экономики объемом 750 млрд евро, из которых 390 млрд могут быть выданы в качестве невозвратных грантов.

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