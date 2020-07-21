На Лионском вокзале в Париже начали измерять температуру пассажиров перед поездками

Во вторник, 21 июля, на Лионском вокзале в Париже начали измерять температуру пассажиров. В железнодорожной компании SNCF отмечают, что эта меря является экспериментальной.

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Агентство France-Presse передает, что измерение температуры не является обязательным, однако провести его могут все желающие пассажиры скоростных поездов перед посадкой, пройдя через особую рамку. Если окажется, что температура пассажира выше 38,5, сотрудники вокзала выдадут ему новую защитную маску и санитайзер. Запрет на совершение поездки действовать не будет, однако, если сам пассажир пожелает ее перенести или отменить, он сможет это сделать с возмещением стоимости билетов.

Таким образом железнодорожная компания Франции, SNCF, пытается проверить эффективность мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сообщается, что бесконтактное измерение температуры в качестве эксперимента будет проводиться в течение всего лета на трех парижских вокзалах — Лионском, Восточном и вокзале Монпарнас.

В компании отмечают, что рамки должны в первую очередь помочь определить, насколько быстро может проводиться посадка в поезд, если измерение температуры станет обязательным. По словам представителя SNCF Алена Краковича, если в случае второй волны эпидемии COVID-19 власти обяжут ввести эту меру повсеместно, в железнодорожной компании будут готовы.

Напомним, с 11 мая на рейсах авиакомпании Air France также измеряют температуру пассажиров перед посадкой в самолет. Если она превышает 38 градусов, в доступе на борт могут отказать. Тепловизоры установили в мае и в парижском аэропорте Шарль-де-Голль.

► Как эпидемия коронавируса может изменить путешествия на самолете

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, во всем мире выявлено 14 707 451 случай заражения COVID-19, эпидемия унесла жизни почти 610 тысяч людей. Во Франции от последствий инфицирования скончались 30 180 пациентов.

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