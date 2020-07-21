Не раньше 2021 года: в Институте Пастера рассказали о вакцинах от коронавируса

В Институте Пастера заявили, что если исследователям удастся создать вакцину в 2021 году, то это будет «подвигом».

Французский врач-эпидемиолог Брюно Оэн (Bruno Hoen), глава медицинских исследований в парижском Институте Пастера рассказал в интервью franceinfo о том, как продвигаются два проекта вакцин против коронавирусной инфекции. По его словам, вакцина точно не появится в этом году. Если исследователям удастся создать ее в 2021 году, то это будет «подвигом».

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Как рассказал Брюно Оэн, клинические исследования находятся сейчас во второй фазе: «то есть оценивается безопасность и иммунный ответ двух вакцин, достаточно похожих по своей структуре».

«Два этих исследования показывают, что с одной стороны, обе вакцины хорошо переносятся. Никаких серьезных побочных эффектов нет. С другой стороны, есть иммунный ответ», — отметил исследователь. Впрочем, как подчеркивает французский профессор, пока это не означает, что две вакцины смогут защитить от инфекции. Для этого необходима третья фаза исследований.

Он пояснил, что клинические исследования начнутся в ближайшее время в «зонах, где распространялся коронавирус». По словам эпидемиолога, в Институте Пастера рассчитывают профинансировать производство вакцины с помощью одного из международных фондов. «Необходимо будет выбрать наиболее дешевые и простые в производстве вакцины», — сказал Брюно Оэн. «Этого не произойдет в 2020 году. И если это произойдет в 2021, то это будет подвигом», — отметил исследователь.

Ранее в Институте Пастера уже заявляли о том, что разработка займет около полутора лет, и о том, что рассчитывать на появление вакцины до 2021 года не стоит. Обычно для создания новой вакцины требуется около пяти лет, включающих клинические исследования. Институт Пастера разрабатывает одновременно три разных проекта, один из которых основан на прививке от кори.

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