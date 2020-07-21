«Цифры вызывают беспокойство»: Во Франции опасаются новой вспышки коронавируса

«Цифры вызывают беспокойство», — заявил во вторник, 21 июля, в интервью BFM TV глава научного совета Франции при президенте Жан-Франсуа Дельфреси. По его словам, в некоторых частях Франции, в первую очередь на западе страны, обнаружен ряд новых очагов заболевания.

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При этом, как подчеркнул Жан-Франсуа Дельфреси, ни один из показателей пока не указывает на новую волну коронавирусной инфекции. Франция может либо остаться в сегодняшней ситуации, «изолируя» выявленные очаги заболевания, либо, наоборот, повторить опыт в Каталонии, где наблюдается новая вспышка COVID-19.

Согласно последним данным французского Минздрава, жертвами коронавирусной инфекции в стране стали за последнюю неделю 25 человек. Общее число погибших, по данным на вечер понедельника, 20 июля, во Франции достигло 30 177 человек.

При этом число госпитализированных пациентов с выявленным коронавирусом продолжает снижаться — сейчас во французских больницах находятся 6589 человек. Это на 99 человек меньше, чем в прошлую пятницу. В палатах интенсивной терапии остаются 467 человек.

В Минздраве подчеркивают, что «распространение вируса на территории» Франции растет. Об этом свидетельствует количество обращений к врачам и в службы скорой помощи, а также увеличение числа новых кластеров заболевания.

Как заявил в понедельник вечером министр здравоохранения Франции Оливье Веран, с начала мая в стране было выявлено от 400 до 500 очагов инфекции. Около ста из них по-прежнему активны.

В частности беспокойство распространением вируса выразила префект Бретани Мишель Кирри. По ее словам, если в период с 11 мая по 10 июля в регионе выявляли около 10 случаев в неделю, то начиная с 10 июля в Бретани выявляют более ста случаев в неделю.

Начиная с понедельника, 20 июля, во Франции действует масочный режим во всех закрытых общественных пространствах. Министр экономики страны Брюно Ле Мэр объявил во вторник в интервью Franceinfo, что правительство рассматривает возможность помощи малообеспеченным гражданам в приобретении масок. Ранее, 1 мая, власти Франции ограничили цены на маски 95 центами за штуку.

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