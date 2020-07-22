Прокуратура Парижа попросила передать в суд дело россиянина Александра Винника

Парижская прокуратура в среду, 22 июля, подала ходатайство о передаче в суд дела россиянина Александра Винника. Об этом сообщило агентство France-Presse.

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Прокуроры попросили судить Винника по статьям о вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы. Адвокат россиянина Ариан Зимра настаивает на незаконности преследования своего подзащитного на территории Франции. Ее слова приводит РИА Новости. Свою позицию она обосновывает тем, что дело составлено на французском языке, которым Винник не владеет, потому он не в состоянии ознакомиться с материалами. Кроме того, как заявила адвокат, разбирательство на территории Франции частично основано на процессе, открытом в отношении Винника в США, однако его материалы не приобщены к французскому делу. Наконец, Зимра заявила, что экстрадиция ее клиента из Греции во Францию была незаконной.

Российский IT-специалист Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу властей США. Американские власти обвиняют его в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов. Адвокат Винника в Греции Зои Константопулу заявляла, что США требуют его экстрадиции, чтобы «использовать в качестве оружия против его родной страны», так как, по ее словам, он владеет специфическими знаниями о криптовалютах.

Затем в январе 2020 года Винника экстрадировали во Францию. 23 января ему предъявили обвинения. Во Франции его подозревают в том, что в период с 2016 по 2018 годы он совершил мошеннические действия в отношении более чем 100 человек из шести городов Франции, используя платформу по обмену криптовалюты.

Газета Le Monde сообщает, что Париж в январе посетил представитель ФБР с тем, чтобы договориться о передаче Винника Соединенным Штатам после того, как процесс по его делу во Франции будет завершен.

Российская генпрокуратура также обвиняет Винника в хищении денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей и неоднократно просила экстрадировать его. IT-специалист претензий США и Франции не признает и настаивает, чтобы его передали российской стороне.

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