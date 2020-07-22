COVID-19: на заседании Совета безопасности Франции обсудят новые меры борьбы с пандемией

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в пятницу, 24 июля, заседание Совета безопасности, посвященное дальнейшим мерам борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 22 июля, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

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Предполагается, что на заседании будут рассмотрены сценарии развития санитарно-эпидемиологической ситуации во Франции вплоть до осени. Также обсуждаться новые меры, которые можно будет ввести при ухудшении санитарной обстановки. Агентство France-Presse передает, что на совещании, в частности, обсудят вопросы ношения защитных масок, тестирования для выявления COVID-19 и антител, а также дальнейшее регулирование миграционной политики и контроля на границах.

В понедельник, 20 июля, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что с начала мая в стране было выявлено от 400 до 500 очагов инфекции. Около ста из них по-прежнему активны. Начиная с понедельника, 20 июля, во Франции введено обязательной ношение масок во всех закрытых общественных пространствах.

Во вторник, 21 июля, в интервью BFM TV глава научного совета Франции при президенте Жан-Франсуа Дельфреси заявил, что в некоторых частях страны, в первую очередь на западе страны, обнаружен ряд новых очагов заболевания. При этом он подчеркнул, что ничто пока не указывает на новую волну коронавирусной инфекции. Франция может либо остаться в сегодняшней ситуации, «изолируя» выявленные очаги заболевания, либо, наоборот, повторить опыт в Каталонии, где наблюдается новая вспышка COVID-19.

Ситуация в мире

Беспокойство ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией выразили в среду, 22 июля, в Национальном кризисном центре Бельгии. Там сообщили, что за период с 12 по 18 июля количество выявленных случаев инфицирования выросло на 89%. Отмечается, что большинство новых пациентов находятся в возрастной категории от 20 до 59 лет и заразились во время коллективных мероприятий.

В Австралии 22 июля заявили о 502 новых случаев COVID-19 — это крупнейший показатель в стране с начала эпидемии. До этого пиковый показатель был зафиксирован 28 марта — 459 новых случаев.

В Мексике количество скончавшихся от последствий заражения к 22 июля составило 40 400 человек, 915 новых случаев заболевания были выявлены в течение прошедших суток.

По подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев COVID-19 по-прежнему выявлено в США — 3 902 377. На втором месте — Бразилия (2 159 654), затем — Индия (1 193 078).

Россия находится на четвертой позиции. Там за последние сутки выявлены 5862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число официально подтвержденных случаев с начала эпидемии в стране достигло 789 190. Из них 572 053 человека выздоровели. За все время наблюдений 12 745 пациентов скончались от последствий заражения.

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