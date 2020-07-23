Бывшего посла Ватикана будут судить в Париже по делу о «сексуальных домогательствах»

Монсеньор Луиджи Вентура (справа) занимал пост папского нунция во Франции с 2009 по 2019 гг.

Суд над 75-летним Луиджи Вентурой, бывшим нунцием (послом) Ватикана во Франции, состоится в Париже в ноябре. Священника обвиняют в «сексуальных домогательствах», он отрицает вину.

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О том, что судебный процесс должен начаться в уголовном суде Парижа 10 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на свои источники.

Агентство напоминает, что обвинения против господина Вентуры выдвинули четверо мужчин, трое из которых обвиняют его в «прикосновениях сексуального характера».

Направление дела в суд — «это победа», — заявила адвокат Жад Дусслен, представляющая интересы одного из истцов.

Сам господин Вентура отрицает всякую вину, но намерен присутствовать на суде, чтобы «защитить свою честь и доказать невиновность», отметил его защитник Бертран Оливье.

Прокуратура начала в отношении Вентуры расследование по обвинению в «сексуальных домогательствах» в январе 2019 года по заявлению мэрии Парижа, после жалобы «молодого сотрудника». Позднее обвинения против представителя Ватикана во Франции выдвинули еще трое мужчин.

Судебный процесс над священником стал возможен после того, как в июле минувшего года Ватикан лишил его дипломатического иммунитета — это первый подобный случай в современной истории Святого Престола.

В декабре 2019-го господин Вентура, занимавший пост в Париже с 2009 года, ушел в отставку.

В январе нынешнего года папа Римский прислал в Париж нового нунция.

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